Глава Нижегородской области дал поручения по пострадавшим в ДзержинскеLenta.ru 05:16

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил постоянно следить за состоянием пострадавших в результате взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске и оказывать им всю необходимую помощь. Об этом говорится на сайте правительства региона.

Глава Нижегородской области дал поручения по пострадавшим в Дзержинске

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