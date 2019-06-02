Происшествия
Глава Нижегородской области дал поручения по пострадавшим в ДзержинскеLenta.ru 05:16
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил постоянно следить за состоянием пострадавших в результате взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске и оказывать им всю необходимую помощь. Об этом говорится на сайте правительства региона.
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