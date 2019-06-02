Происшествия
Названа сумма денежной компенсации пострадавшим в ДзержинскеВечерняя Москва 00:27
Пострадавшие от взрывов в Дзержинске получат денежные компенсации. Власти региона выделят им по 150 тысяч рублей. В результате инцидента за помощью к врачам обратились 85 человек, из них 39 являются работниками завода «Кристалл».
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Мы выделим необходимые средства на устранение последствий чрезвычайной ситуации. Кроме того, необходимо поддержать тех, кто в настоящее время находится в больнице. Жители, которые были госпитализированы, получат материальную помощь.
— Глеб Никитин, российский политикКоммерсантъ 00:54
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Глеб Никитин: «Нижегородское правительство выделит матпомощь госпитализированным в результате ЧП в Дзержинске»
Нижегородская Правдавчера в 18:58
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