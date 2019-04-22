Политика

Глава Николаевской области подал в отставкуREGNUM 17:17

Заявление об уходе со своего поста подал глава Николаевской областной Алексей Савченко, сообщают «Украинские новости». Отмечается, что заявление Савченко собирался подать в администрацию президента Украины лично.
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Второй украинский губернатор подал в отставку после президентских выборов

Коммерсантъ14:56

Вторая за день отставка губернатора произошла на Украине

Телеканал 360°14:12

На Украине после победы Зеленского ушёл в отставку второй губернатор

Life.ru12:16

Губернатор Николаевской области написал заявление об отставке

RT на русском12:37

СМИ узнали об отставке второго за сутки губернатора на Украине

РБК13:03

СМИ: еще один глава украинской области уходит в отставку после поражения Порошенко

Газета.Ru12:01

СМИ: губернатор Николаевской области подал в отставку

ТАСС11:46
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Названы распространенные ошибки, которые выведут смартфон из строя

Эксперты назвали самые распространенные ошибки пользователей, допускаемые при использовании смартфона.
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Математики доказали «превосходство» числа 73 над остальными числами

Доказываем гипотезу В феврале этого года гипотеза Шелдона, наконец, была строго доказана: математики Крис Спайсер и Карл Померанс (Carl Pomerance) показали, что не существует чисел, которые одновременно обладают свойствами «зеркальности» и «произведения», кроме 73.
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Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
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Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов заявил, что намерен разъехаться с Марией.
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Юрий Николаев впервые вышел в свет после выписки из больницы

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Армия Хафтара объявила о начале второй фазы наступления на Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара объявила о начале второй фазы наступления на Триполи, сообщает ливийский портал Al-Wasat со ссылкой на заявление официального представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари.
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Стала известна биография будущей первой леди Украины

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Кино

Первый трейлер фильма «Герой» с Александром Петровым появился в Сети

Кинокомпания Central Partnership опубликовала на просторах видеохостинга YouTube трейлер фильма «Герой», главного героя в котором сыграл российский актер Александр Петров.
Обновлено в 09:49
Политика

Экс-глава Нацбанка Украины отказалась приезжать из Лондона на допрос

Бывшая глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева отказалась явиться на допрос в Генпрокуратуру по делу бизнесмена Сергея Курченко.
Обновлено в 13:13
Политика

Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму

Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.
Обновлено в 15:18
Политика

Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына

Обновлено в 14:30
Религия

Омичи в эфире 12 канала узнают всё о Страстной седмице

Свои вопросы вы можете задать по телефону 8-800-700-70-12.
Обновлено в 07:33
Экономика

ГП пока не планирует проверять Минкультуры по обращению Счетной палаты

Ранее Счетная палата проверила, как министерство культуры использовало бюджетные деньги на сохранение исторического наследия в 2016-2018 годах.
Обновлено в 20:27
Армия и оружие

Американские СМИ опубликовали «секретное» фото новейшего российского ударного вертолёта

В американских СМИ появилось «секретное» фото нового российского ударного вертолёта.
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Актриса Ольга Медынич с семьей отдыхает в Испании

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Политика

В США поставили ультиматум Турции по С-400

Обновлено в 11:58
Футбол

Теймураз Лепсая: «Почеттино был готов переехать в Россию»

Бывший генеральный директор «Балтики» Теймураз Лепсая рассказал, что в свое время в российский чемпионат мог переехать нынешний главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.
Обновлено в 18:48
Технологии

«Ил» представил эскиз самолета для перевозки элементов ракеты «Ангара»

В корпорации «Ил» разработали эскизный проект грузового самолета Ил-96-500Т для транспортировки элементов ракет «Ангара» на космодром Восточный.
Обновлено в 20:47
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Звезда «Кадетства» Артем Терехов сдал ДНК-тест

Обновлено в 11:00
Происшествия

Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии

Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
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В РЖД рассказали о преимуществах новых купе

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Здоровье

Как можно снизить давление без лекарств, поведали эксперты

Эксперты поведали, как можно снизить давление без лекарств людям с "мягкой гипертонией" - когда давление повышается периодически.
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Россияне выбирают Петербург для отдыха в майские праздники

С 1 по 5 мая для путешествий и отдыха туристы чаще всего выбирают Санкт-Петербург.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие

Российскую авиабазу в Армении решили перевооружить на Су-30СМ

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Происшествия

Подруга Кокорина и Мамаева рассказала о начале конфликта с Соловчуком

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Происшествия

Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн

В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
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Министр экономического сотрудничества и развития Германии Герхард Мюллер отметил важную роль России в вопросе «защиты мировых благ» и обеспечении глобальной продовольственной безопасности.
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Хоккей

Овечкин занял 22-е место в истории по голам в плей-офф НХЛ

В шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги "Каролина Харрикейнз" дома играет "Вашингтон Кэпиталз", передает "Советский спорт".
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Экономика

Вступили в силу новые правила для транспортного налога

С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
Обновлено в 09:27
Политика

Порошенко заявил о намерении снова стать президентом Украины

Петр Порошенко заявил, что рассчитывает по итогам следующих выборов вновь стать главой государства.
Обновлено в 12:40
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