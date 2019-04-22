Политика
Глава Николаевской области подал в отставкуREGNUM 17:17
Заявление об уходе со своего поста подал глава Николаевской областной Алексей Савченко, сообщают «Украинские новости». Отмечается, что заявление Савченко собирался подать в администрацию президента Украины лично.
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Авто
Маск планирует запустить службу беспилотного такси Tesla
Обновлено в 21:30
Гаджеты
Эксперт рассказал, почему не следует заряжать смартфон до 100%
По словам Рябинина, снимать смартфон с зарядки следует при достижении 90% заряда батареи.
Обновлено в 21:35
Интернет
Британские ученые назвали самые «слабые» пароли
Британский Национальный центр кибербезопасности подготовил список наименее надежных паролей, используемых для защиты интернет-аккаунтов.
Обновлено в 21:12
Происшествия
На юге Приморья произошло землетрясение магнитудой 4,6
Обновлено в 00:00
Политика
Немецкий министр решил привлечь Россию к «защите мировых благ»
Министр экономического сотрудничества и развития Германии Герхард Мюллер заявил о важной роли России в вопросе "защиты мировых благ" и обеспечении продовольственной безопасности.
Обновлено в 19:37
Шоу-бизнес
Бритни Спирс ужаснула фанатов своим видом после психлечебницы — фото
Известная поп-певица Бритни Спирс на выходе из психиатрической лечебницы в Беверли Хиллз шокировала фанатов своим внешним видом и особенно выражением лица.
Обновлено в 11:33
Политика
Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына
Обновлено в 14:30
Политика
В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов
Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.
Обновлено в 14:08
Кино
Parimarch: Серсею Ланнистер убьют в восьмом сезоне
По данным Parimatch, Серсею совсем скоро убьют — такой исход уже сейчас оценивается аналитиками по коэффициенту 1,03 (почти 100-процентная вероятность).
Обновлено в 11:48
Общество
Опрос определил, сколько россиян чувствуют вину, уходя в отпуск
Онлайн-сервис по поиску работы Superjob провел опрос и выяснил, что 6% жителей России чувствуют вину, когда отправляются в отпуск, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 21:57
Наука
ЦЕРН поможет России создать коллайдер
Проект представили в Институте ядерной физики Сибирского отделения РАН. Российские и зарубежные ученые вместе будут создавать коллайдер.
Обновлено в 06:57
Общество
Тысячи кемеровчан выступили против сноса бассейна «Лазурный»
За несколько часов с момента создания интернет-петиция против сноса бассейна «Лазурный» в Кемерове уже собрала около четырёх тысяч подписей кемеровчан, которые выступили против закрытия единственного большого бассейна в городе.
Обновлено в 21:19
Политика
Коломойский намерен вернуться на Украину
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский намерен вернуться на родину после официального обнародования результатов президентских выборов, передает РИА Новости.
Обновлено в 14:40
Армия и оружие
Хафтар начал вторую фазу наступления на Триполи
Возглавляемая фельдмаршалом Халифом Хафтаром Ливийская народная армия начала вторую фазу военного наступления на ливийскую столицу Триполи, сообщает Agencia EFE.
Обновлено в 16:44
Происшествия
Южнокорейский вертолет случайно залетел в КНДР
Южнокорейский пожарный вертолет по ошибке нарушил государственную границу Северной Кореи при тушении лесных пожаров, передает "Репхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.
Обновлено в 22:02
Политика
МИД Японии в ежегодном докладе отказался от фразы о возвращении Курил
Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» отказалось от использования формулировки, подразумевающей возвращение «северных территорий» Курильских островов.
Обновлено в 20:43
Религия
У православных наступила Страстная неделя
По православному календарю, наступила особая неделя – Страстная, последняя неделя перед великим праздником Пасхи Христовой, или Светлого Христова Воскресения.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Дело Кокорина и Мамаева. Показания девушки, с которой начался конфликт
Как неоднократно говорилось ранее, конфликт между футболистами и избитым водителем Виталием Соловчуком начался после того, как Поздняковене подсела к нему в машину, после чего он в беседе с ней назвал игроков петухами.
Обновлено в 09:50
Политика
Спецслужбы Индии и США предупреждали Шри-Ланку о возможных терактах
Спецслужбы Соединенных Штатов и Индии предупреждали власти Шри-Ланки об опасности терактов, передает телеканал CNN со ссылкой на министра экономических реформ Шри-Ланки Харшу де Сильву.
Обновлено в 21:05
Политика
Максим Галкин поздравил Зеленского с победой
Юморист Максим Галкин поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.
Обновлено в 06:43
Политика
США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана
В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено в 12:51
Происшествия
В Москве обнаружено тело чемпионки России по тайскому боксу
В Москве погибла 26-летняя победительница чемпионата России и Кубка России по тайскому боксу Кристина Мялина.
Обновлено в 06:15
Общество
Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников
Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Авто
Названы самые надежные моторы кроссоверов с пробегом более 150 тыс. км
Эксперты портала NJCar составили ТОП-5 самых надежных моторов на кроссоверах с пробегом более 150 тыс. километров.
Обновлено в 10:21
Экономика
«Финам» может продать новостной агрегатор СМИ2
Инвестиционный холдинг «Финам» планирует продать новостной агрегатор СМИ2, который входит в холдинг «Е-генератор», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на медиарынке.
Обновлено в 18:59
Авто
Объявлены цены и комплектации нового Kia Soul для России
Новый KIA Soul предложат в России с двумя бензиновыми «атмосферниками»: 1,6-литровым 123-сильным MPI, работающим в паре с «механикой» или «автоматом», и 2,0-литровым 150-сильным мотором, доступным только с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 06:06
Политика
США введут санкции против Турции за покупку российской С-400
Обновлено в 04:54
Происшествия
Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников
Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено в 14:43