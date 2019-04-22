Политика
Глава Николаевской области подал в отставкуREGNUM 17:17
Заявление об уходе со своего поста подал глава Николаевской областной Алексей Савченко, сообщают «Украинские новости». Отмечается, что заявление Савченко собирался подать в администрацию президента Украины лично.
Читать в источнике
Оценить36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 17:38, Ашберн
Энергетика
Кабмин Украины согласовал снижение цен на газ для населения на 3,5%
Правительство Украины и компания "Нафтогаз Украины" согласовали снижение предельных регулируемых цен на природный газ для нужд населения и тепловой генерации на 3,54% с 1 мая.
Обновлено в 13:11
Политика
Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях
Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и для вручения подозрений бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву.
Обновлено в 07:43
Общество
Навальный получил 62 миллиона на разоблачающих роликах ФБК
Обновлено в 08:10
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Происшествия
Шесть человек погибли при крушении небольшого самолета в США
Шесть человек погибли при падении легкомоторного самолета в американском штате Техас.
Обновлено в 14:39
Кино
В США умер продюсер фильмов «Выживший» и «Вавилон» Стив Голин
Продюсер Стив Голин, известный по фильмам "Выживший" (The Revenant, 2015) и "Вавилон" (Babel, 2006), умер на 65-м году жизни в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 15:46
Происшествия
В суд Петербурга поступило дело об избиении школьника за педофилию
В Санкт-Петербурге во Фрунзенский районный суд поступило уголовное дело против двух горожан, которые обвиняются в пытках и избиении школьника за противоправные действия в отношении своей сестры.
Обновлено в 16:38
Политика
На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской
В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
Кравчук посоветовал Зеленскому снять блокаду Крыма
Бывший президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма.
Обновлено в 15:56
Происшествия
Россельхознадзор нашел запрещенные белорусские яблоки под картошкой
Сотрудники Россельхознадзора обнаружили под мешками с картошкой яблоки, запрещенные к ввозу из Белоруссии.
Обновлено в 14:07
Футбол
«Челси» не смог обыграть «Бернли»
В матче 35-го тура АПЛ "Челси" сыграл вничью с "Бернли".
Обновлено в 16:55
Общество
В СМИ2 сменится генеральный директор
Генеральный директор одного из крупнейших в Рунете новостных агрегаторов СМИ2 Анна Иванова покинет пост.
Обновлено в 15:06
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой
Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязла роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 16:58
Футбол
Суд разрешил врачу «Зенита» навестить Кокорина в СИЗО
Обновлено в 06:44
Политика
Максим Галкин поздравил Зеленского с победой
Юморист Максим Галкин поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.
Обновлено в 06:43
Религия
Началась Страстная неделя у православных
«Совершенно секретно»: У православных началась Страстная неделя – последняя во время Великого поста. Она следует за Вербной неделей.
Обновлено в 03:25
Общество
Госпитализированный Дмитрий Быков обратился к поклонникам
Обновлено в 09:30
Экономика
Гендиректор СМИ2 покинет свой пост
В связи с предложением холдинга "Финам" генеральный директор СМИ2 Анна Иванова покинет свой пост.
Обновлено в 15:29
Происшествия
В Нигерии полицейский на машине врезался в толпу людей
По меньшей мере 11 человек погибли и 30 пострадали в воскресенье в нигерийском штате Гомбе в результате наезда автомобиля, которым управлял полицейский, сообщает местная газета Nation со ссылкой на полицию.
Обновлено в 17:11
Происшествия
В Приморье произошло землетрясение магнитудой 4,6
Обновлено в 00:00
Происшествия
Внедорожник столкнулся с машиной скорой помощи на востоке Москвы
Один человек пострадал в ДТП с участием автомобиля скорой помощи вечером 22 апреля в московском районе Вешняки, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 16:39
Политика
Медведчук назвал главное условие поддержки Зеленского
Политик указал, что это главное условие поддержки Зеленского, если конечно появится необходимость помогать новому президенту.
Обновлено в 17:20
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Происшествия
В Болгарии убийцу журналистки осудили на 30 лет тюрьмы
Красимирову грозило пожизненное заключение, но в конце концов суд смягчил наказание до 30 лет тюрьмы, так как преступник признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном.
Обновлено в 15:00
Политика
Вассерман рассказал, чем закончится президентство Зеленского
Известный публицист и эрудит Анатолий Вассерман поделился своим мнением о новом президенте Украины Владимире Зеленском.
Обновлено в 08:36
Наука
Разрушение ледового щита Гренландии ускорилось в шесть раз за полвека
Глобальное изменение климата приводит к усилению таяния гренландского льда и ледовый щит в последние десятилетия стремительно теряет массу (причем этот процесс ускоряется), но оценить темпы этого процесса до начала 1990-х годов трудно из-за недостатка надежных данных.
Обновлено в 11:07