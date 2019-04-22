Политика

Глава Николаевской области подал в отставкуREGNUM 17:17

Заявление об уходе со своего поста подал глава Николаевской областной Алексей Савченко, сообщают «Украинские новости». Отмечается, что заявление Савченко собирался подать в администрацию президента Украины лично.
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Второй украинский губернатор подал в отставку после президентских выборов

Коммерсантъ14:56

На Украине подал в отставку второй за сутки губернатор

Эхо Москвы14:30

СМИ: губернатор Николаевской области подал в отставку

ТАСС11:46

СМИ узнали об отставке второго за сутки губернатора на Украине

РБК13:03

Губернатор Николаевской области написал заявление об отставке

RT на русском12:37

СМИ: еще один глава украинской области уходит в отставку после поражения Порошенко

Газета.Ru12:01

Вторая за день отставка губернатора произошла на Украине

Телеканал 360°14:12
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Энергетика

Кабмин Украины согласовал снижение цен на газ для населения на 3,5%

Правительство Украины и компания "Нафтогаз Украины" согласовали снижение предельных регулируемых цен на природный газ для нужд населения и тепловой генерации на 3,54% с 1 мая.
Обновлено в 13:11
Политика

Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях

Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и для вручения подозрений бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву.
Обновлено в 07:43
Общество

Навальный получил 62 миллиона на разоблачающих роликах ФБК

Обновлено в 08:10
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Происшествия

Шесть человек погибли при крушении небольшого самолета в США

Шесть человек погибли при падении легкомоторного самолета в американском штате Техас.
Обновлено в 14:39
Кино

В США умер продюсер фильмов «Выживший» и «Вавилон» Стив Голин

Продюсер Стив Голин, известный по фильмам "Выживший" (The Revenant, 2015) и "Вавилон" (Babel, 2006), умер на 65-м году жизни в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 15:46
Происшествия

В суд Петербурга поступило дело об избиении школьника за педофилию

В Санкт-Петербурге во Фрунзенский районный суд поступило уголовное дело против двух горожан, которые обвиняются в пытках и избиении школьника за противоправные действия в отношении своей сестры.
Обновлено в 16:38
Политика

На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской

В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.
Обновлено вчера в 22:56
Политика

Кравчук посоветовал Зеленскому снять блокаду Крыма

Бывший президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма.
Обновлено в 15:56
Гаджеты

По слухам, консоль Microsoft нового поколения превзойдёт Sony PS5

Обновлено в 08:02
Происшествия

Россельхознадзор нашел запрещенные белорусские яблоки под картошкой

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили под мешками с картошкой яблоки, запрещенные к ввозу из Белоруссии.
Обновлено в 14:07
Общество

Инициатор «Бессмертного полка» отреагировал на жалобу учительницы

Обновлено в 08:22
Футбол

«Челси» не смог обыграть «Бернли»

В матче 35-го тура АПЛ "Челси" сыграл вничью с "Бернли".
Обновлено в 16:55
Общество

В СМИ2 сменится генеральный директор

Генеральный директор одного из крупнейших в Рунете новостных агрегаторов СМИ2 Анна Иванова покинет пост.
Обновлено в 15:06
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой

Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязла роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 16:58
Футбол

Суд разрешил врачу «Зенита» навестить Кокорина в СИЗО

Обновлено в 06:44
Политика

Максим Галкин поздравил Зеленского с победой

Юморист Максим Галкин поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.
Обновлено в 06:43
Религия

Началась Страстная неделя у православных

«Совершенно секретно»: У православных началась Страстная неделя – последняя во время Великого поста. Она следует за Вербной неделей.
Обновлено в 03:25
Общество

Госпитализированный Дмитрий Быков обратился к поклонникам

Обновлено в 09:30
Происшествия

Олимпийский чемпион по гребле арестован за участие в протестах

Обновлено в 16:48
Экономика

Гендиректор СМИ2 покинет свой пост

В связи с предложением холдинга "Финам" генеральный директор СМИ2 Анна Иванова покинет свой пост.
Обновлено в 15:29
Происшествия

В Нигерии полицейский на машине врезался в толпу людей

По меньшей мере 11 человек погибли и 30 пострадали в воскресенье в нигерийском штате Гомбе в результате наезда автомобиля, которым управлял полицейский, сообщает местная газета Nation со ссылкой на полицию.
Обновлено в 17:11
Происшествия

В Приморье произошло землетрясение магнитудой 4,6

Обновлено в 00:00
Происшествия

На Шри-Ланке при терактах погибли трое детей совладельца ASOS

Обновлено в 06:34
Происшествия

Внедорожник столкнулся с машиной скорой помощи на востоке Москвы

Один человек пострадал в ДТП с участием автомобиля скорой помощи вечером 22 апреля в московском районе Вешняки, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 16:39
Политика

Медведчук назвал главное условие поддержки Зеленского

Политик указал, что это главное условие поддержки Зеленского, если конечно появится необходимость помогать новому президенту.
Обновлено в 17:20
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Происшествия

В Болгарии убийцу журналистки осудили на 30 лет тюрьмы

Красимирову грозило пожизненное заключение, но в конце концов суд смягчил наказание до 30 лет тюрьмы, так как преступник признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном.
Обновлено в 15:00
Политика

Вассерман рассказал, чем закончится президентство Зеленского

Известный публицист и эрудит Анатолий Вассерман поделился своим мнением о новом президенте Украины Владимире Зеленском.
Обновлено в 08:36
Наука

Разрушение ледового щита Гренландии ускорилось в шесть раз за полвека

Глобальное изменение климата приводит к усилению таяния гренландского льда и ледовый щит в последние десятилетия стремительно теряет массу (причем этот процесс ускоряется), но оценить темпы этого процесса до начала 1990-х годов трудно из-за недостатка надежных данных.
Обновлено в 11:07
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