Политика
Глава Николаевской области подал в отставкуREGNUM 17:17
Заявление об уходе со своего поста подал глава Николаевской областной Алексей Савченко, сообщают «Украинские новости». Отмечается, что заявление Савченко собирался подать в администрацию президента Украины лично.
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Экономика
Минэкономразвития: Реальные доходы россиян вырастут
Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году вырастут на 1 процент и продолжат расти, сообщается в документе Минэкономразвития "Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
Обновлено в 10:58
Политика
В КНДР подтвердили предстоящий визит Ким Чен Ына в Россию
Лидер КНДР Ким Чен Ын в ближайшее время посетит Россию по приглашению российского президента Владимира Путина.
Обновлено в 18:13
Политика
Спецслужбы США и Индии предупреждали об угрозе терактов на Шри-Ланке
Спецслужбы США и Индии сообщали властям Шри-Ланки о существующей опасности терактов, однако премьер-министра островного государства Ранила Викрамасингхе держали в неведении, сообщил де Силва в эфире телеканала CNN.
Обновлено в 17:07
Политика
Первый президент Украины посоветовал Зеленскому снять блокаду Крыма
Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидирующему на выборах главы государства Владимиру Зеленскому наладить человеческие отношения с жителями Крыма и для этого, прежде всего, снять примененные против полуострова блокады.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Сын вдовы Евстигнеева разрыдался на похоронах матери
В Москве 22 апреля проходит прощание с актрисой Ириной Цывиной, сообщает издание "Вокруг ТВ".
Обновлено в 06:26
Происшествия
СК связал убийство следователя Шишкиной с хакерами
Убийство следователя Евгении Шишкиной, застреленной в Подмосковье в прошлом году, может быть связано с расследуемым ею уголовным делом хакеров, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 09:32
Происшествия
При столкновениях в Панкисском ущелье Грузии пострадали 27 человек
Обновлено вчера в 09:10
Здоровье
Первыми в мире российские врачи пересадили ребенку легкие и печень
Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова проинформировала о том, что отечественные врачи стали теми, кому впервые удалось совершить успешную пересадку печени и легких больному муковисцидозом ребенку.
Обновлено в 13:38
Шоу-бизнес
Во время выступления Пугачева забыла слова песни
В сети появилось видео, на котом видно, как Кристина, обняв за плечи мать, поет последний куплет, а Алла Борисовна с микрофоном в руках ее слушает.
Обновлено в 13:13
Общество
В парке «Патриот» откроется мультимедийная галерея «Дорога памяти»
Минобороны предоставит возможность любому желающему прислать фотографии своих родственников - ветеранов Великой Отечественной войны для мультимедийной галереи "Дорога памяти", которая будет создана в подмосковном парке "Патриот".
Обновлено в 13:13
Финансы
ВТБ в 1-м квартале увеличил розничный кредитный портфель на 29%
ВТБ в первом квартале текущего года увеличил объем продаж кредитных продуктов в рознице в 1,5 раза - до 382 млрд рублей.
Обновлено в 07:22
Политика
Меркель поздравила Зеленского с победой на президентских выборах
Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила лидирующего в президентской гонке на Украине Владимира Зеленского с победой.
Обновлено в 05:09
Общество
В России выявили убыль населения в 60 регионах
По данным агентства, на последнем месте в рейтинге - Еврейская автономная область, где численность населения за три года сократилась на 3,72%.
Обновлено в 06:29
Общество
В России дачников штрафуют за теплицы
Дачников в России пытаются привлечь к ответственности за теплицы, установленные не по закону.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Происшествия
В Приморье произошло землетрясение магнитудой 4,6
Обновлено в 00:00
Общество
Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников
Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Политика
Власти Шри-Ланки введут режим ЧП
Власти Шри-Ланки введут режим чрезвычайного происшествия на территории страны с полуночи 23 апреля.
Обновлено в 05:44
Политика
Суд в США отказал Челси Мэннинг в освобождении под залог
Федеральный апелляционный суд США в понедельник отказал экс-информатору WikiLeaks Челси Мэннинг в освобождении под залог, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено в 14:14
Технологии
«Ил» подготовил эскизный проект Ил-96-500Т для перевозки частей ракет на Восточный
ПАО "Ил" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) разработал эскизный проект самолета Ил-96-500Т с увеличенным фюзеляжем для перевозки негабаритных грузов, например, транспортировки элементов ракет "Ангара" на космодром Восточный.
Обновлено в 18:35
Политика
Коломойский рассказал, когда вернется на Украину
После официального обнародования результатов президентских выборов, прошедших накануне, на Украины вернется олигарх Игорь Коломойский.
Обновлено в 16:04
Происшествия
Пожар на складах в Ленинградской области локализован
В Ленинградской области пожарным удалось локализовать возгорание на двух складах в промзоне посёлка имени Свердлова.
Обновлено в 18:14
Армия и оружие
Хафтар начал вторую фазу наступления на Триполи
Возглавляемая фельдмаршалом Халифом Хафтаром Ливийская народная армия начала вторую фазу военного наступления на ливийскую столицу Триполи, сообщает Agencia EFE.
Обновлено в 16:44
Политика
В США поставили ультиматум Турции по С-400
Обновлено в 11:58
Армия и оружие
Американские СМИ опубликовали «секретное» фото новейшего российского ударного вертолёта
В американских СМИ появилось «секретное» фото нового российского ударного вертолёта.
Обновлено в 18:57
Здоровье
Абрикос признан наиболее полезным фруктом для печени
Обновлено в 08:07