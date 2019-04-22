Политика

Глава Николаевской области подал в отставкуREGNUM 17:17

Заявление об уходе со своего поста подал глава Николаевской областной Алексей Савченко, сообщают «Украинские новости». Отмечается, что заявление Савченко собирался подать в администрацию президента Украины лично.
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Второй украинский губернатор подал в отставку после президентских выборов

Коммерсантъ14:56

Вторая за день отставка губернатора произошла на Украине

Телеканал 360°14:12

Губернатор Николаевской области написал заявление об отставке

RT на русском12:37

СМИ узнали об отставке второго за сутки губернатора на Украине

РБК13:03

На Украине после победы Зеленского ушёл в отставку второй губернатор

Life.ru12:16

СМИ: еще один глава украинской области уходит в отставку после поражения Порошенко

Газета.Ru12:01

СМИ: губернатор Николаевской области подал в отставку

ТАСС11:46
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Шоу-бизнес

Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина

Обновлено в 12:51
Экономика

Минэкономразвития: Реальные доходы россиян вырастут

Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году вырастут на 1 процент и продолжат расти, сообщается в документе Минэкономразвития "Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
Обновлено в 10:58
Политика

В КНДР подтвердили предстоящий визит Ким Чен Ына в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ближайшее время посетит Россию по приглашению российского президента Владимира Путина.
Обновлено в 18:13
Политика

Спецслужбы США и Индии предупреждали об угрозе терактов на Шри-Ланке

Спецслужбы США и Индии сообщали властям Шри-Ланки о существующей опасности терактов, однако премьер-министра островного государства Ранила Викрамасингхе держали в неведении, сообщил де Силва в эфире телеканала CNN.
Обновлено в 17:07
Путешествия

Ростуризм рекомендует туристам воздержаться от поездок на Шри-Ланку

Обновлено в 14:11
Политика

Первый президент Украины посоветовал Зеленскому снять блокаду Крыма

Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидирующему на выборах главы государства Владимиру Зеленскому наладить человеческие отношения с жителями Крыма и для этого, прежде всего, снять примененные против полуострова блокады.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес

Сын вдовы Евстигнеева разрыдался на похоронах матери

В Москве 22 апреля проходит прощание с актрисой Ириной Цывиной, сообщает издание "Вокруг ТВ".
Обновлено в 06:26
Происшествия

СК связал убийство следователя Шишкиной с хакерами

Убийство следователя Евгении Шишкиной, застреленной в Подмосковье в прошлом году, может быть связано с расследуемым ею уголовным делом хакеров, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 09:32
Происшествия

При столкновениях в Панкисском ущелье Грузии пострадали 27 человек

Обновлено вчера в 09:10
Здоровье

Первыми в мире российские врачи пересадили ребенку легкие и печень

Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова проинформировала о том, что отечественные врачи стали теми, кому впервые удалось совершить успешную пересадку печени и легких больному муковисцидозом ребенку.
Обновлено в 13:38
Шоу-бизнес

Во время выступления Пугачева забыла слова песни

В сети появилось видео, на котом видно, как Кристина, обняв за плечи мать, поет последний куплет, а Алла Борисовна с микрофоном в руках ее слушает.
Обновлено в 13:13
Общество

В парке «Патриот» откроется мультимедийная галерея «Дорога памяти»

Минобороны предоставит возможность любому желающему прислать фотографии своих родственников - ветеранов Великой Отечественной войны для мультимедийной галереи "Дорога памяти", которая будет создана в подмосковном парке "Патриот".
Обновлено в 13:13
Здоровье

В Великобритании врачи выходили новорожденную девочку весом 346 грамм

Обновлено в 01:57
Финансы

ВТБ в 1-м квартале увеличил розничный кредитный портфель на 29%

ВТБ в первом квартале текущего года увеличил объем продаж кредитных продуктов в рознице в 1,5 раза - до 382 млрд рублей.
Обновлено в 07:22
Политика

Меркель поздравила Зеленского с победой на президентских выборах

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила лидирующего в президентской гонке на Украине Владимира Зеленского с победой.
Обновлено в 05:09
Общество

В России выявили убыль населения в 60 регионах

По данным агентства, на последнем месте в рейтинге - Еврейская автономная область, где численность населения за три года сократилась на 3,72%.
Обновлено в 06:29
Общество

В России дачников штрафуют за теплицы

Дачников в России пытаются привлечь к ответственности за теплицы, установленные не по закону.
Обновлено в 03:35
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Происшествия

В Приморье произошло землетрясение магнитудой 4,6

Обновлено в 00:00
Общество

Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников

Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Политика

Власти Шри-Ланки введут режим ЧП

Власти Шри-Ланки введут режим чрезвычайного происшествия на территории страны с полуночи 23 апреля.
Обновлено в 05:44
Политика

Суд в США отказал Челси Мэннинг в освобождении под залог

Федеральный апелляционный суд США в понедельник отказал экс-информатору WikiLeaks Челси Мэннинг в освобождении под залог, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено в 14:14
Технологии

«Ил» подготовил эскизный проект Ил-96-500Т для перевозки частей ракет на Восточный

ПАО "Ил" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) разработал эскизный проект самолета Ил-96-500Т с увеличенным фюзеляжем для перевозки негабаритных грузов, например, транспортировки элементов ракет "Ангара" на космодром Восточный.
Обновлено в 18:35
Политика

Коломойский рассказал, когда вернется на Украину

После официального обнародования результатов президентских выборов, прошедших накануне, на Украины вернется олигарх Игорь Коломойский.
Обновлено в 16:04
Происшествия

Пожар на складах в Ленинградской области локализован

В Ленинградской области пожарным удалось локализовать возгорание на двух складах в промзоне посёлка имени Свердлова.
Обновлено в 18:14
Армия и оружие

Хафтар начал вторую фазу наступления на Триполи

Возглавляемая фельдмаршалом Халифом Хафтаром Ливийская народная армия начала вторую фазу военного наступления на ливийскую столицу Триполи, сообщает Agencia EFE.
Обновлено в 16:44
Политика

В США поставили ультиматум Турции по С-400

Обновлено в 11:58
Армия и оружие

Американские СМИ опубликовали «секретное» фото новейшего российского ударного вертолёта

В американских СМИ появилось «секретное» фото нового российского ударного вертолёта.
Обновлено в 18:57
Здоровье

Абрикос признан наиболее полезным фруктом для печени

Обновлено в 08:07
Происшествия

На востоке Москвы произошло ДТП с участием машины скорой помощи

Обновлено в 17:59
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