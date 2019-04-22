Глава Николаевской области подал в отставкуREGNUM 17:17

Заявление об уходе со своего поста подал глава Николаевской областной Алексей Савченко, сообщают «Украинские новости». Отмечается, что заявление Савченко собирался подать в администрацию президента Украины лично.

Экономика Минэкономразвития: Реальные доходы россиян вырастут Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году вырастут на 1 процент и продолжат расти, сообщается в документе Минэкономразвития "Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

Политика В КНДР подтвердили предстоящий визит Ким Чен Ына в Россию Лидер КНДР Ким Чен Ын в ближайшее время посетит Россию по приглашению российского президента Владимира Путина.

Политика Спецслужбы США и Индии предупреждали об угрозе терактов на Шри-Ланке Спецслужбы США и Индии сообщали властям Шри-Ланки о существующей опасности терактов, однако премьер-министра островного государства Ранила Викрамасингхе держали в неведении, сообщил де Силва в эфире телеканала CNN.

Политика Первый президент Украины посоветовал Зеленскому снять блокаду Крыма Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидирующему на выборах главы государства Владимиру Зеленскому наладить человеческие отношения с жителями Крыма и для этого, прежде всего, снять примененные против полуострова блокады.

Шоу-бизнес Сын вдовы Евстигнеева разрыдался на похоронах матери В Москве 22 апреля проходит прощание с актрисой Ириной Цывиной, сообщает издание "Вокруг ТВ".

Происшествия СК связал убийство следователя Шишкиной с хакерами Убийство следователя Евгении Шишкиной, застреленной в Подмосковье в прошлом году, может быть связано с расследуемым ею уголовным делом хакеров, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Здоровье Первыми в мире российские врачи пересадили ребенку легкие и печень Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова проинформировала о том, что отечественные врачи стали теми, кому впервые удалось совершить успешную пересадку печени и легких больному муковисцидозом ребенку.

Шоу-бизнес Во время выступления Пугачева забыла слова песни В сети появилось видео, на котом видно, как Кристина, обняв за плечи мать, поет последний куплет, а Алла Борисовна с микрофоном в руках ее слушает.

Общество В парке «Патриот» откроется мультимедийная галерея «Дорога памяти» Минобороны предоставит возможность любому желающему прислать фотографии своих родственников - ветеранов Великой Отечественной войны для мультимедийной галереи "Дорога памяти", которая будет создана в подмосковном парке "Патриот".

Финансы ВТБ в 1-м квартале увеличил розничный кредитный портфель на 29% ВТБ в первом квартале текущего года увеличил объем продаж кредитных продуктов в рознице в 1,5 раза - до 382 млрд рублей.

Политика Меркель поздравила Зеленского с победой на президентских выборах Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила лидирующего в президентской гонке на Украине Владимира Зеленского с победой.

Общество В России выявили убыль населения в 60 регионах По данным агентства, на последнем месте в рейтинге - Еврейская автономная область, где численность населения за три года сократилась на 3,72%.

Общество В России дачников штрафуют за теплицы Дачников в России пытаются привлечь к ответственности за теплицы, установленные не по закону.

Общество Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.

Политика Власти Шри-Ланки введут режим ЧП Власти Шри-Ланки введут режим чрезвычайного происшествия на территории страны с полуночи 23 апреля.

Политика Суд в США отказал Челси Мэннинг в освобождении под залог Федеральный апелляционный суд США в понедельник отказал экс-информатору WikiLeaks Челси Мэннинг в освобождении под залог, сообщает агентство Associated Press.

Технологии «Ил» подготовил эскизный проект Ил-96-500Т для перевозки частей ракет на Восточный ПАО "Ил" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) разработал эскизный проект самолета Ил-96-500Т с увеличенным фюзеляжем для перевозки негабаритных грузов, например, транспортировки элементов ракет "Ангара" на космодром Восточный.

Политика Коломойский рассказал, когда вернется на Украину После официального обнародования результатов президентских выборов, прошедших накануне, на Украины вернется олигарх Игорь Коломойский.

Происшествия Пожар на складах в Ленинградской области локализован В Ленинградской области пожарным удалось локализовать возгорание на двух складах в промзоне посёлка имени Свердлова.