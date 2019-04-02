Футбол
Глава Немецкого футбольного союза Гриндель ушел в отставкуSport24.ru 09:50
Глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель принял решение уйти в отставку. Об этом сообщается на официальном сайте DFB. Причиной отставки председателя Немецкого футбольного союза Райнхарда Гринделя стали обвинения в коррупции.
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США отменили поставки Турции по F-35 из-за российских С-400
Источники проинформировали о том, что американская сторона приостановила связанные с F-35 поставки в Турцию из-за решения приобрести российские ПВО С-400.
Обновлено вчера в 14:53
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Реконструкция стадиона «Реала» «Сантьяго Бернабеу» займет 3,5 года
Реконструкция домашнего стадиона мадридского футбольного клуба "Реал" "Сантьяго Бернабеу" продлится три с половиной года.
Обновлено в 11:37
Экономика
Honor впервые стал лидером по продажам смартфонов в России
По итогам первого квартала 2019 года китайский бренд Honor, стал лидером по продаже смартфонов на российском рынке.
Обновлено в 00:15
Политика
Роскомнадзор начал проверять СМИ на предмет оскорблений власти
Роскомнадзор проводит со СМИ профилактическую работу в связи со вступлением в силу поправок об оскорблении власти в интернете, сказал представитель ведомства.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Одного из пострадавших при взрыве в Петербурге прооперировали
В. Можайского в Петербурге провели операцию. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
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Армия и оружие
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Обновлено в 10:24
Политика
«Порошенко отбился от рук Европы»: Лавров о ситуации на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинский лидер Петр Порошенко "отбился от рук" Европы, потому что у него есть "заступники" в США.
Обновлено в 10:24
Происшествия
Разъяренный учитель обжег школьника утюгом в Воронежской области
В школе в Семилукском районе Воронежской области учитель не смог "совладать с нервами" и обжег утюгом школьника, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в местной полиции.
Обновлено в 12:31
Авто
Глава Koenigsegg купил автомобиль, на котором ездил 20 лет назад
Глава шведской фирмы Koenigsegg Кристиан фон Кенигсегг выкупил автомобиль, которым владел более 20 лет назад.
Обновлено в 10:59
Политика
На Украине завели уголовное дело по полёту Бойко и Медведчука в Россию
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины инициировало уголовное расследование в отношении украинских Госпогранслужбы и Госавиаслужбы по факту полёта в Россию политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука, сообщает 2 апреля «Украинская правда».
Обновлено в 12:55
Космос
Возможный источник выбросов метана обнаружен на Марсе
Ученые предположили, что источником неожиданных выбросов метана в атмосфере Марса, зафиксированных ранее марсоходом Curiosity, является слой вечной мерзлоты, где содержится в замороженном виде этот газ.
Обновлено в 12:00
Происшествия
В Петербурге при обрушении лестниц на стройке погиб рабочий
Рабочий погиб при обрушении лестничных маршей в здании на строительной площадке ЖК "Лондон-парк" в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС.
Обновлено в 10:45
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Рост замедлился уже в 2018 году: хотя ВТО прогнозировала, что объем мировой торговли увеличится на 3,9%, фактически он вырос лишь на 3%. Основная причина более медленного роста по сравнению с прогнозом — ухудшение ситуации в четвертом квартале, когда объем мировой торговли снизился на 0,3%. Как раз в конце третьего квартала США объявили о введении новых пошлин против Китая.
Обновлено в 07:51
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Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева»
Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.
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Минздрав РФ: прививки не вызывают аутизм
По словам собеседницы агентства, за последние 20 лет изучения причин возникновения аутизма не удалось найти взаимосвязь между данным расстройством и вакцинацией детей до двух лет.
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Политика
Украина начала укреплять границу с РФ
Украина активно укрепляет границу с Российской Федерацией в Луганской области в рамках проекта «Стена», передает РИА Новости.
Обновлено в 13:26
Политика
Ассанж нарушал условия своего пребывания в посольстве Эквадора
Президент Эквадора Морено Ленин рассказал в интервью журналистам, что находящийся в посольстве южноамериканской страны в Лондоне основатель WikiLeaks («Викиликс») Джулиан Ассанж систематически нарушал условия, на которых ему было предоставлено убежище в дипмиссии.
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