Футбол

Глава Немецкого футбольного союза Гриндель ушел в отставкуSport24.ru 09:50

Глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель принял решение уйти в отставку. Об этом сообщается на официальном сайте DFB. Причиной отставки председателя Немецкого футбольного союза Райнхарда Гринделя стали обвинения в коррупции.
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Гриндель покинул пост президента Немецкого футбольного союза

Чемпионат09:31

Гриндель покинул пост президента Немецкого футбольного союза

Матч ТВ09:19

Президент Немецкого футбольного союза Гриндель покинул свой пост. Озил обвинял его в расизме

Sports.ru09:15

DPA: глава Немецкого футбольного союза подал в отставку на фоне скандала

ТАСС08:04

Райнхард Гриндель покинул пост президента Немецкого футбольного союза

РИА Новости08:52

Гриндель покинул пост президента немецкого футбольного союза

Спорт-Экспресс08:49

Гриндель покинул пост президента Немецкого футбольного союза

Советский спорт08:59
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 13:44, Ашберн
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Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.
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Nokia представила свой первый смартфон с экраном нового типа

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Компания Ford представила европейский вариант внедорожника Explorer нового поколения.
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Источники проинформировали о том, что американская сторона приостановила связанные с F-35 поставки в Турцию из-за решения приобрести российские ПВО С-400.
Обновлено вчера в 14:53
Футбол

Реконструкция стадиона «Реала» «Сантьяго Бернабеу» займет 3,5 года

Реконструкция домашнего стадиона мадридского футбольного клуба "Реал" "Сантьяго Бернабеу" продлится три с половиной года.
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Политика

Роскомнадзор начал проверять СМИ на предмет оскорблений власти

Роскомнадзор проводит со СМИ профилактическую работу в связи со вступлением в силу поправок об оскорблении власти в интернете, сказал представитель ведомства.
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В. Можайского в Петербурге провели операцию. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено в 12:55
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Политика

«Порошенко отбился от рук Европы»: Лавров о ситуации на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинский лидер Петр Порошенко "отбился от рук" Европы, потому что у него есть "заступники" в США.
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Глава Koenigsegg купил автомобиль, на котором ездил 20 лет назад

Глава шведской фирмы Koenigsegg Кристиан фон Кенигсегг выкупил автомобиль, которым владел более 20 лет назад.
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На Украине завели уголовное дело по полёту Бойко и Медведчука в Россию

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины инициировало уголовное расследование в отношении украинских Госпогранслужбы и Госавиаслужбы по факту полёта в Россию политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука, сообщает 2 апреля «Украинская правда».
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Возможный источник выбросов метана обнаружен на Марсе

Ученые предположили, что источником неожиданных выбросов метана в атмосфере Марса, зафиксированных ранее марсоходом Curiosity, является слой вечной мерзлоты, где содержится в замороженном виде этот газ.
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В Петербурге при обрушении лестниц на стройке погиб рабочий

Рабочий погиб при обрушении лестничных маршей в здании на строительной площадке ЖК "Лондон-парк" в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС.
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Рост замедлился уже в 2018 году: хотя ВТО прогнозировала, что объем мировой торговли увеличится на 3,9%, фактически он вырос лишь на 3%. Основная причина более медленного роста по сравнению с прогнозом — ухудшение ситуации в четвертом квартале, когда объем мировой торговли снизился на 0,3%. Как раз в конце третьего квартала США объявили о введении новых пошлин против Китая.
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Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева»

Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.
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Обновлено в 13:26
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Ассанж нарушал условия своего пребывания в посольстве Эквадора

Президент Эквадора Морено Ленин рассказал в интервью журналистам, что находящийся в посольстве южноамериканской страны в Лондоне основатель WikiLeaks («Викиликс») Джулиан Ассанж систематически нарушал условия, на которых ему было предоставлено убежище в дипмиссии.
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Суд продлил домашний арест Серебренникову

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Немецкий футбольный союз
Организация, осуществляющая контроль и управление футболом в Германии. Является объединением немецких футбольных клубов.
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