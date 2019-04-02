Футбол
Глава Немецкого футбольного союза Гриндель покинул постИнтерфакс-Спорт 13:08
Президент Немецкого футбольного союза(DFB) Райнхард Гриндель ушел в отставку, сообщается на сайте DFB. О решении покинуть пост он объявил во вторник в ходе телефонной конференции. Выборы нового главы организации пройдут в сентябре.
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