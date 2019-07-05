Политика
Глава «Нафтогаза» заявил об угрозе техногенной катастрофы на УкраинеRT на русском вчера в 12:38
Украине грозит техногенная катастрофа, если на начало отопительного сезона не будет закачано 20 млрд кубометров газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.
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Происшествия
В Москве задержан таксист-отравитель
Полицейские в Москве задержали водителя такси, подозреваемого в краже средств у пассажира после его отравления.
Обновлено вчера в 16:36
Происшествия
В зоне паводка под Иркутском задержаны пятеро мародеров
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия
Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн
Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено вчера в 16:36
Происшествия
Избитую в Ингушетии девочку доставили в Москву
Обновлено вчера в 15:21
Гаджеты
Миллионы пользователей Android стали жертвами мошенников
Более десяти миллионов пользователей Android стали жертвами мошенников, загрузив фейковое обновление для смартфонов Samsung.
Обновлено вчера в 19:07
Общество
Супруга вице-президента Дубая сбежала от него в Европу
В ОАЭ разразился большой скандал: шестая жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха ибн аль-Мактума, сбежала от него, сообщает портал Wday.
Обновлено 04 июля в 05:56
Общество
Депутат Госдумы предложил увеличить число бюджетных мест в вузах
Число бюджетных мест в российских вузах следует увеличить на четверть, считает член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Обновлено вчера в 22:49
Футбол
Ибрагимович бросил вызов Погба, открыв бутылку ударом ноги с разворота
Игрок принял участие во флешмобе под названием Bottle Cap Challenge и открутил крышку бутылки ударом ноги с разворота.
Обновлено вчера в 03:29
Интернет
В Firefox появится платный блокировщик рекламы и доступ к платным медиа
В Mozilla отмечают, что проект со слоганом Firefox Ad-free internet («Firefox без рекламы в Интернете») – это новый способ защитить медиа от блокировщиков рекламы, которые напрямую влияют на падение доходов СМИ.
Обновлено вчера в 18:26
Общество
В России упростили порядок оформления наследства
С 5 июля вступил в силу приказ Минэкономразвития об упрощении нотариального ведения наследственных дел.
Обновлено вчера в 08:53
Общество
Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой
Обновлено вчера в 22:46
Экономика
ЦБ выявил новый вид мошенничества через банкоматы
Центробанк обнаружил новый способ мошенничества с использованием банкоматов. Об этом говорится на сайте регулятора.
Обновлено вчера в 05:49
Энергетика
Британский суд арестовал дивиденды Газпрома по иску Украины
Суд Великобритании принял решение заморозить выплату компании «Газпром» дивиденды Nord Stream в размере 145 млн долларов США, сообщает национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины».
Обновлено вчера в 07:12
Происшествия
В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4
На юге штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4.
Обновлено 04 июля в 14:23
Политика
«Нафтогаз» потребует от РФ компенсацию за прекращение транзита газа
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" потребует в международном суде компенсацию после прекращения транзита газа из России через Украину в Европу, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 10:09
Политика
Читинский блогер Лёха Кочегар подал заявку на митинг с якутом, идущим «изгонять Путина»
Читинский блогер Лёха Кочегар (Алексей Закружный — ред.) подал три уведомления в администрацию города о проведении митинга на площади Ленина на 12, 13 и 14 июля; на мероприятии должен выступить житель Якутии Александр Габышев, идущий пешком в Москву для «изгнания Владимира Путина», сообщил 2 июля сам блогер на YouTude.
Обновлено 03 июля в 02:50
Спорт
В новой произвольной программе Загитова предстанет в образе Клеопатры
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
Изготовитель перевернувшегося возле Туапсе судна признал его перегруз
Обновлено вчера в 23:39
Финансы
АСВ вернуло Банку России по кредиту более 120 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) за полтора года вернуло Банку России более 120 млрд рублей из предоставленного ранее кредита.
Обновлено вчера в 12:54
Политика
Секретные документы о химическом оружии Британии найдены на помойке
Тысячи страниц секретной документации о деятельности военной химической лаборатории в Портон-Дауне были найдены в мусорном баке на автомобильной стоянке на севере Лондона.
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено вчера в 07:23
Политика
США представили «Концепцию противодействия влиянию Кремля»
Глава агентства по международному развитию США (USAID) Марк Грин представил в Париже документ «Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI).
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия
В Новой Москве произошёл пожар на газовой заправке
Обновлено вчера в 11:23
Происшествия
В Италии группа тигров загрызла известного дрессировщика
В Италии несколько тигров загрызли знаменитого дрессировщика Этторе Вебера.
Обновлено вчера в 08:13
Политика
Опрос предрек Джонсону громкую победу на выборах британского премьера
Бывший глава британского МИДа Борис Джонсон движется к громкой победе на выборах лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства.
Обновлено вчера в 20:40
Политика
Зеленский выступил в Донбассе на русском языке
Обновлено вчера в 09:00
Политика
Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения.
Обновлено вчера в 16:05
Шоу-бизнес
Галкин получает в пять раз больше Петросяна, пишут СМИ
Обновлено вчера в 19:26
Политика
Володин раскритиковал единороссов, забравшихся на политический подиум
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в разговоре с "Газетой.Ru" раскритиковал единороссов, "дефилирующих" по политическому подиуму.
Обновлено вчера в 09:47
Армия и оружие
Антонов оценил заявления Пентагона о ядерных испытаниях России
Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва и Вашингтон не обсуждают спекуляции Пентагона о нарушении Россией моратория на ядерные испытания.
Обновлено вчера в 19:28