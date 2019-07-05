Энергетика

Глава «Нафтогаза» заявил об угрозе техногенной катастрофы на УкраинеRT на русском 12:38

Украине грозит техногенная катастрофа, если на начало отопительного сезона не будет закачано 20 млрд кубометров газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.
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Глава «Нафтогаза» предрек техногенную катастрофу на Украине

Взгляд.ру13:12

Глава «Нафтогаза»: Украине нужно до 15 октября накопить в хранилищах 20 млрд куб. м газа

ТАСС12:41

Глава «Нафтогаза» предупредил об угрозе техногенной катастрофы на Украине

РИА Новости12:30

Глава «Нафтогаза» заявил об угрозе техногенной катастрофы на Украине

RT на русском12:38

Глава «Нафтогаза» предсказал Украине техногенную катастрофу

Московский Комсомолец12:34

«Нафтогаз» заявил о риске техногенной катастрофы на Украине

News.ru12:30

Украине предрекли техногенную катастрофу

Газета.Ru12:40
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Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Обновлено в 05:31
Происшествия

В Черном море перевернулось прогулочное судно с пассажирами

В Туапсинском районе Краснодарского края в акватории Черного моря перевернулся прогулочный катамаран с пассажирами.
Обновлено в 12:12
Транспорт

Названы сроки открытия трассы Москва — Санкт-Петербург

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Общество

Оптическая иллюзия с парящим человеком удивила пользователей Сети

Пользователи Reddit обсуждают новую оптическую иллюзию.
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«Единая Россия» не будет проверять главу Московского отделения партии после расследования «Фонда борьбы с коррупцией»

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Гаджеты

Видеокарты AMD Radeon RX 5700 и RX 5700 XT получили стильную упаковку

Видеокарты AMD Radeon моделей RX 5700 и 5700 XT представили в стильной упаковке.
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Футбол

«Зенит» претендует на нападающего «Реала»

Санкт-петербургский «Зенит» претендует на нападающего мадридского «Реала» Кристо Гонсалеса.
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Шоу-бизнес

61-летняя Мелани Гриффит продемонстрировала идеальный пресс

Компанию 61-летней актрисе составляют дизайнер ювелирных украшений Лори Родкин, бывшая жена бизнесмена и основателя Yota Мария Адоньева, а также российская бизнес-леди Полина Киценко.
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Председатель совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи считает, что если Великобритания не отпустит задержанный в Гибралтаре танкер, Тегерану необходимо в ответ задержать один из британских кораблей.
Обновлено в 07:37
Происшествия

Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца «Зимней вишни»

Польский суд решил экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского.
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес

Молодой муж Лолиты впервые высказался о разводе с певицей

Молодой супруг певицы Лолиты Милявской, фитнес-тренер Дмитрий Иванов впервые поделился подробностями расставания с артисткой.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие

Минобороны показало перехват самолета-разведчика США над Черным морем

Обновлено в 08:26
Политика

Брат против брата: родню донецкого губернатора нашли в ДНР

В ходе визита в Краматорск президент Украины Владимир Зеленский рассказал о родственных связях нового председателя Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко, передает портал "Украинские новости".
Обновлено в 12:32
Общество

Минсельхоз хочет контролировать сбор диких ягод и грибов

Министерство сельского хозяйства России предлагает взять на себя полномочия по разработке государственной политики регулированию рынка диких грибов и ягод.
Обновлено 03 июля в 17:52
Происшествия

Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента

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Шоу-бизнес

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Виктория Бекхэм разделась для фотосессии, устроенной немецким изданием Vogue. Дизайнер стала героиней обложки глянца.
Обновлено в 11:57
Экономика

ЦБ выявил новый способ мошенничества через банкоматы

Новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат выявил Банк России.
Обновлено в 06:20
Происшествия

В Калифорнии произошло землетрясение

Геологическая служба США сообщила, что в 20:33 по мск на юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6.6.
Обновлено вчера в 15:37
Политика

Двух россиян арестовали в Ливии за попытку повлиять на выборы

В Ливии арестовали двух граждан России, которых обвиняют в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
Обновлено в 10:00
Общество

У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей

Обновлено в 12:54
Авто

В Туле возродили производство легендарного мотороллера «Муравей»

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Обновлено в 03:13
Кино

Русалочку сыграет темнокожая актриса

Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено 03 июля в 22:42
Происшествия

Власти Петербурга выплатят по миллиону семьям погибших подводников

Семьи подводников, погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, получат по миллиону рублей материальной помощи из резервного фонда правительства Петербурга.
Обновлено в 11:35
Происшествия

Обвинявший Кевина Спейси в домогательствах отозвал иск против актера

Молодой человек, обвиняющий Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, добровольно отозвал иск против актера.
Обновлено в 12:00
Транспорт

ЦОДД предложил приравнять сегвеи и самокаты к видам транспорта

Обновлено в 10:13
Происшествия

Джеффри Пайетт повредился, катаясь на велосипеде

Американский посол в Греции Джеффри Пайетт получил травму на полуострове Мани, совершая поездку на велосипеде.
Обновлено в 12:12
Происшествия

Избитую семилетнюю девочку из Ингушетии доставят в Москву

Обновлено в 08:14
Экономика

Осенью эксперты представят этический кодекс операторов больших данных

Нейман отмечает, что ассоциация также работает над стратегией развития рынка больших данных, который, по оценке экспертов, может дать прирост к текущему ВВП от 1 до 3% к 2024 году.
Обновлено в 10:58
Общество

В России разработали новый плацкартный вагон без боковых полок

Концепт нового плацкартного вагона с удлиненными спальными местами и без боковых полок разработало предприятие "Вагонреммаш".
Обновлено в 02:59
Политика

СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского

Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".
Обновлено в 10:45
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