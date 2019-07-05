Украине грозит техногенная катастрофа, если на начало отопительного сезона не будет закачано 20 млрд кубометров газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Глава «Нафтогаза» заявил об угрозе техногенной катастрофы на Украине

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