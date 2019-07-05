Политика

Глава «Нафтогаза» заявил об угрозе техногенной катастрофы на УкраинеRT на русском 12:38

Украине грозит техногенная катастрофа, если на начало отопительного сезона не будет закачано 20 млрд кубометров газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.
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Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине

РИА Новости21:26

Глава «Нафтогаза» заявил о риске техногенной катастрофы на Украине

Rambler News Service12:33

В Совфеде сделали заявление о техногенной катастрофе на Украине

Газета.Ru16:13

«Нафтогаз» предупредил о риске техногенной катастрофы на Украине

РБК13:55

Глава «Нафтогаза»: Украине нужно до 15 октября накопить в хранилищах 20 млрд куб. м газа

ТАСС12:41

Пушков высказался об угрозе техногенной катастрофы на Украине

News.ru19:00

Эксперт оценил слова главы «Нафтогаза» об угрозе техногенной катастрофы

RT на русском13:11
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 23:19, Вашингтон
Политика

Россия понадеялась на расширение контактов с США

Москва надеется расширить контакты с Вашингтоном после встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
Обновлено в 21:40
Политика

СБУ заподозрила зама Гройсмана в создании схемы хищений из бюджета

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли к выводу, что к организации коррупционной схемы, с помощью которой из государственного и местных бюджетов были похищены крупные суммы денег, причастен один из заместителей председателя украинского правительства Владимира Гройсмана.
Обновлено в 17:05
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Капитан перевернувшегося в Черном море прогулочного судна задержан

Обновлено в 17:26
Общество

Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой

Обновлено в 22:46
Общество

Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения

«Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения РФ», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 5 июля.
Обновлено в 21:34
Происшествия

В Новой Москве произошёл пожар на газовой заправке

Обновлено в 11:23
Гаджеты

Появились новые характеристики Sony Playstation 5

Обновлено в 17:25
Происшествия

Тетя избитой семилетней девочки из Ингушетии не признала вины

Обновлено в 10:14
Экономика

ЦБ выявил новый вид мошенничества через банкоматы

Центробанк обнаружил новый способ мошенничества с использованием банкоматов. Об этом говорится на сайте регулятора.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Четыре землетрясения произошли в Тихом океане у берегов Камчатки

Обновлено в 20:55
Происшествия

Власти США потребовали изъять у наркобарона Коротышки $12,7 млрд

Американские власти потребовали изъять у бывшего главаря мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана (также известного под прозвищем Коротышка) $12,7 млрд.
Обновлено в 23:01
Общество

На Аляске зафиксировали рекордную жару

Рекордно высокая температура за всю историю наблюдений зарегистрирована в ряде районов штата Аляска, сообщает Национальная метеорологическая служба США.
Обновлено в 15:04
Спорт

В новой произвольной программе Загитова предстанет в образе Клеопатры

Обновлено в 17:28
Авто

В России стартовали продажи нового Toyota Hiace

Дилеры Toyota в России начали прием заказов на микроавтобус Toyota Hiace шестого поколения.
Обновлено в 06:18
Общество

Депутат Госдумы предложил увеличить число бюджетных мест в вузах

Число бюджетных мест в российских вузах следует увеличить на четверть, считает член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Обновлено в 22:49
Гаджеты

Миллионы пользователей Android стали жертвами мошенников

Более десяти миллионов пользователей Android стали жертвами мошенников, загрузив фейковое обновление для смартфонов Samsung.
Обновлено в 19:07
Происшествия

Возбуждено второе уголовное дело по статье о криминальных авторитетах

«По материалам Главного управления уголовного розыска МВД России следователем подмосковной полиции в отношении одного из лидеров криминальной среды, известного как Бончо, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210.1 УК РФ», – приводит ТАСС слова Волк.
Обновлено в 15:08
Шоу-бизнес

Галкин получает в пять раз больше Петросяна, пишут СМИ

В СМИ появились данные о том, сколько получают российские юмористы за свои выступления.
Обновлено в 19:26
Общество

В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп

Деревянную статую первой леди США Меланьи Трамп в пятницу показали в рамках выставки рядом с ее родным городом Севница в Словении, сообщает организатор мероприятия галерея Match.
Обновлено в 19:48
Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено в 07:23
Наука

Высадка триллиона деревьев остановит глобальное потепление

Эксперты считают высадку деревьев наиболее эффективным способом противостояния глобальным изменениям климата.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Пятеро мародеров задержаны за кражу имущества в Иркутской области

Обновлено в 15:26
Армия и оружие

«Панцирь-С1» сбил истребитель в Ливии

Обновлено в 10:00
Наука

Крупнейшее скопление водорослей в Атлантике угрожает морской жизни

Орбитальные спутники зафиксировали в Атлантическом океане крупнейшее за всю историю скопление цветущих микроводорослей.
Обновлено в 05:16
Общество

Мокрая Мелания Трамп без нижнего белья произвела фурор

В Сети обсуждают появление супруги президента США Мелании Трамп на военном параде по случаю празднования Дня независимости США.
Обновлено в 13:08
Космос

Создание телескопа «Спектр-М» обойдётся вдвое дороже запланированного

Стоимость создания космического телескопа «Спектр-М» составит около 20 млрд рублей вместо 11, как предполагалось.
Обновлено в 22:45
Музыка

Кирилл Андреев рассказал о причине ухода Игоря Сорина из «Иванушек»

В беседе с ведущим передачи «Судьба человека» Борисом Корчевниковым музыкант Кирилл Андреев вспомнил, что у первого солиста группы «Иванушки International» Игоря Сорина был весьма сложный характер.
Обновлено в 11:14
Происшествия

Суд приговорил Анатолия Радченко к 24 годам строгого режима

Обновлено в 06:38
Происшествия

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал поджигателей редакций РИА ФАН и НТВ

Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга вынес решение в отношении четырех фигурантов дела о поджоге редакций Федерального агентства новостей (ФАН) и НТВ осенью прошлого года.
Обновлено в 13:18
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