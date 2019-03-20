Политика
Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через УкраинуРБК 16:10
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена. Об этом он заявил в интервью РБК Украина.
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Политика
Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах
Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено в 17:09
Происшествия
В Москве столкнулись пять автомобилей, один человек погиб
"На улице Вавилова, 65 произошло столкновение пяти машин, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 16:56
Шоу-бизнес
Беркова объяснила госпитализацию переутомлением
Госпитализация порноактрисы Елены Берковой связана с переутомлением, сообщила она в Instagram.
Обновлено в 18:09
Общество
КБР оказалась в середине рейтинга по доступности услуг проституток
Журналисты издания «Сноб» составили рейтинг доступности услуг проституток в разных регионах страны.
Обновлено в 07:17
Авто
Компания Renault вывела на тесты полностью электрический Duster
Автомобильное подразделение компании Renault в Румынии проводит дорожные испытания электрической модели бюджетного кроссовера Dacia Duster.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Полиция ищет гулявшего в стрингах по Третьяковке мужчину
Московская полиция в настоящий момент ведет розыск мужчины, который устроил полуобнаженную прогулку по Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке.
Обновлено в 17:22
Армия и оружие
В ЛНР рассказали об эпидемии чесотки в рядах ВСУ
Из-за антисанитарных условий жизни воюющих в Донбассе бойцов ВСУ в рядах украинской армии началась эпидемия чесотки, рассказал на брифинге в среду, 20 марта, официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко со ссылкой на разведку республики.
Обновлено в 18:31
Футбол
Ван Марвейк возглавил сборную ОАЭ
Голландский специалист Берт ван Марвейк стал главным тренером сборной ОАЭ. Об этом сообщили в местной федерации футбола.
Обновлено в 11:17
Кино
Ким Ки Дук возглавит жюри ММКФ 2019
Корейский режиссер Ким Ки Дук возглавит жюри основного конкурса 41-го Московского международного кинофестиваля.
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия
По заявлению Дмитрия Рогозина возбудили уголовное дело о клевете
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено в 17:53
Политика
МИД России вызвал посла Чехии из-за ситуации с недвижимостью в Праге
МИД России вызвал и сделал представление послу Чехии Витезславу Пивоньке из-за "ненормальной ситуации", сложившейся вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге.
Обновлено в 10:40
Политика
Радован Караджич приговорен к пожизненному сроку
Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины 73-летнего Радована Караджича, которого Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге в 2016 году присудил к 40 годам тюрьмы за военные преступления 1992-1995 годов.
Обновлено в 10:25
Гаджеты
Представлен VR-шлем Oculus Rift S
Последнее позволило отказаться от камер слежения. Новинка называется Oculus Rift S, а в разработке принимала участие компания Lenovo.
Обновлено в 13:02
Финансы
На вечерних торгах на Мосбирже рубль укрепился против доллара и евро
Рубль укрепился также и в паре с европейской валютой, передает ТАСС: курс евро на Московской бирже снизился на 0,26 процента до 72 рублей 91 копейки.
Обновлено в 15:45
Происшествия
Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии
47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено в 11:39
Политика
Мэй заявила, что испытывает огромное сожаление из-за отсрочки Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй испытывает огромное сожаление, что выход страны из ЕС пришлось отсрочить, и считает, что большую ответственность за это несут британские депутаты, которые дважды отклонили проект соглашения с ЕС об условиях Brexit.
Обновлено в 17:01
Теннис
Родина проиграла Стосур на старте турнира в Майами
Обновлено в 17:49
Общество
В Дагестане выявили более шести тысяч фиктивных инвалидов
Обновлено в 14:07
Футбол
Кто такой Агузаров? Это про него так много говорит Уткин
Что известно про Алана Агузарова Несколько фактов об Агузарове, который очень скоро может сотрудничать с самыми талантливыми футболистами России: • По информации еженедельника «Футбол», он – племянник бывшего президента Северной Осетии Тамерлана Агузарова.
Обновлено в 12:55
Политика
Аваков заявил, что тоскует по юности в стройотрядах СССР
Министр внутренних дел Украины Арсена Аваков заявил, что тоскует по юности и времени, проведенном в стройотрядах СССР.
Обновлено в 16:53
Экономика
Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов
Сбербанк в июле 2019 года запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Увеличилось число жертв авиакатастроф в России
В России за 2018 год выросло число людей, погибших в результате авиакатастроф, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 22:24
Энергетика
Налоговый маневр обходит пошлину
Правительство корректирует увеличение нагрузки на нефтяную отрасль Правительство на совещании 21 марта примет решение, как изменить параметры налогового маневра в нефтяной отрасли.
Обновлено в 18:21
Музыка
Гитарист «Ленинграда» рассказал о распаде группы
Обновлено в 11:36
Футбол
Джан: «Роналду может праздновать голы так, как ему хочется»
Думаю, что Роналду может праздновать голы так, как ему хочется.
Обновлено в 12:26
Экономика
Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в Россию
Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Авто
14-летний парень круто дрифтит на 655-сильном Ford GT по снегу
Частный клуб автолюбителей Monticello Motor Club из американского штата Нью-Йорк снял крутую рекламу своих курсов обучения вождению Teen Race Camp, отправив на снежный гоночный трек 655-сильный суперкар с 14-летним учеником по имени Андрю за рулём.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал завтрак своих пятилетних детей
Пятилетние дети уже успели завоевать любовь многих поклонников в соцсетях.
Обновлено в 10:45
Наука
Аллигаторы помогли ученым измерить остроту слуха динозавров
Сравнение устройства мозга аллигаторов и птиц помогло нейрофизиологам доказать, что динозавры обладали очень хорошим слухом и могли легко определять положение источников звука в трехмерном пространстве.
Обновлено 18 марта в 13:40