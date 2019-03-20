Политика
Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через УкраинуРБК 16:10
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена. Об этом он заявил в интервью РБК Украина.
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Происшествия
Влюбленных задержали за массовое убийство на Урале
Обновлено в 11:40
Общество
Об отнесении граждан к «предпенсионерам» станут информировать в МФЦ
Напомним, что 18 марта был подписан федеральный закон, который с 29 марта позволит потребителям подавать жалобы через МФЦ.
Обновлено в 04:51
Политика
Нурсултан Назарбаев ушел в отставку
Обновлено вчера в 09:14
Политика
Москалькова сообщила о переводе Вышинского в хорошую камеру
Обновлено в 18:38
Шоу-бизнес
Беркова внесла ясность после сообщений о госпитализации
Госпитализированная порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии. Об этом она поделилась в инстаграме.
Обновлено в 16:49
Политика
Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине
"Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.
Обновлено в 19:53
Политика
Мадуро сообщил о планах доставки Россией лекарств в Венесуэлу
Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что Россия намерена на следующей неделе начать доставить в Венесуэлу объёмом по несколько тонн.
Обновлено в 19:57
Кино
Киту Харингтону потребовалось лечение после смерти Джона Сноу
Обновлено в 06:39
Политика
Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах
Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено в 17:09
Армия и оружие
Россия снова отбомбилась по джихадистам в сирийском Идлибе
Истребители ВКС России нанесли авиаудар по объектам боевиков в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает Al-Masdar News.
Обновлено в 19:45
Политика
Аваков признался в ежедневном использовании русского языка
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире программы «В гостях у Гордона» от 20 марта признался, что в основном разговаривает на русском языке, а по-украински говорит только на заседаниях правительства.
Обновлено в 18:44
Происшествия
В Петербурге арестовали продавцов БАДов
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в квартирах и офисах продавцов БАДов в Петербурге проходят проверки.
Обновлено в 14:20
Политика
МИД РФ пообещал ответ на санкции Австралии
В МИД РФ прокомментировали введение Австралией санкций против России, заявив, что Москва ответит на «эту недружественную акцию».
Обновлено в 13:29
Общество
КБР оказалась в середине рейтинга по доступности услуг проституток
Журналисты издания «Сноб» составили рейтинг доступности услуг проституток в разных регионах страны.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Суд в Греции объявил перерыв до 28 марта по делу россиянина Винника
В среду, 20 марта, суд в Греции объявил перерыв до 28 марта по делу россиянина Александра Винника, арестованного в июле 2017 года.
Обновлено в 15:56
Происшествия
В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
США заблокировали автобусы для эвакуации беженцев из Сирии
Российские военные в Сирии обвинили коалицию во главе с США в том, что они продолжают препятствовать эвакуации беженцев из лагеря Рукбан.
Обновлено в 19:56
Спорт
«Белогорье» уступил «Монце» в первом матче финала Кубка вызова
Волейболисты российского "Белогорья" потерпели поражение от итальянской "Монцы" в первом матче финала Кубка вызова.
Обновлено в 18:25
Армия и оружие
Российские «Ониксы» сами выберут американские цели
Российская сверхзвуковая противокорабельная ракета среднего радиуса действия П-800 «Оникс» при атаке на американскую авианосную ударную группу или соединение (АУГ или АУС) является «стайной ракетой», пишет в еженедельнике «Звезда» военный эксперт Алексей Леонков.
Обновлено в 17:02
Политика
Власти Польши назвали «проблематичной» историческую логику МИД России
Польские власти ответили на заявление МИД РФ, касающееся решения Варшавы не отправлять России официальное приглашение на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которая будет отмечаться 1 сентября 2019 года.
Обновлено в 16:56
Авто
Компания Renault тестирует полностью электрический Duster
Концерн Renault готовится представить бюджетный электромобиль на основе кроссовера Duster.
Обновлено в 11:34
Технологии
«Ильюшин» показал облик салона новейшего самолета Ил-96-400М
Авиационный комплекс имени Ильюшина представил дизайн пассажирского салона перспективного самолета Ил-96-400М.
Обновлено в 19:09
Космос
В Амурской области подобрали новый район для падения частей ракет
Новый район для падения ступеней ракет-носителей определили в связи с будущими стартами с космодрома Восточный, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:36
Общество
Синоптики назвали время окончания снегопада во Владивостоке
Синоптики Примгидромета озвучили время, когда во Владивостоке закончится снег, по предварительным данным осадки прекратятся в период 19.00-22.00 часов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Примгидромета.
Обновлено в 19:15
Экономика
Минтруд внес законопроект о детских пособиях семьям с низким доходом
С 1 февраля правительство проиндексировало социальные выплаты федеральным льготным категориям граждан — детские пособия, выплаты инвалидам и ветеранам.
Обновлено в 08:13