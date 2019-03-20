Политика
Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через УкраинуРБК 16:10
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена. Об этом он заявил в интервью РБК Украина.
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Музыка
Автор песен Мэрайи Кэри напишет книгу о Началовой
Обновлено в 06:20
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено в 17:57
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал завтрак своих пятилетних детей
Пятилетние дети уже успели завоевать любовь многих поклонников в соцсетях.
Обновлено в 10:45
Наука
Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода
В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено в 15:40
Политика
Суд в Гааге приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению
Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича.
Обновлено в 10:01
Политика
МИД РФ пообещал ответ на санкции Австралии
В МИД РФ прокомментировали введение Австралией санкций против России, заявив, что Москва ответит на «эту недружественную акцию».
Обновлено в 13:29
Происшествия
Изнасилование якутянки спровоцировало массовые протесты и погромы
Массовые протесты и погромы начались в Якутске после того, как мигрант из Киргизии похитил и изнасиловал 36-летнюю местную жительницу.
Обновлено в 13:42
Шоу-бизнес
Началову похоронят рядом с Малашенко на Троекуровском
Обновлено в 15:34
Экономика
СМИ: Китай приступит к строительству первой национальной плавучей АЭС в 2019 году
Китайская государственная ядерная корпорация (CNNC) планирует приступить к строительству первой в КНР плавучей атомной электростанции уже в текущем году.
Обновлено в 21:27
Экономика
Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в Россию
Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Хоккей
Дубль Кучерова помог «Тампе» одолеть «Вашингтон»
Обновлено в 22:42
Политика
Мэй возложила на парламент ответственность за перенос сроков Brexit
Перенос сроков Brexit огорчителен, общество устало от того, что парламентарии лишь говорят о выходе из ЕС, но не могут договориться о поддержке сделки, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Обновлено в 17:23
Авто
Составлен рейтинг подержанных автомобилей с надежными АКПП
Обновлено в 04:37
Авто
Новый седан Honda Envix скоро поступит в продажу в Китае
По цене новый Honda Envix сопоставим с Crider, ныне доступный в Китае за 99 800 юаней (около 950 тыс. рублей по текущему курсу) в базовой версии.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие
Армия начала получать модернизированные комплексы управления войсками
Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») приступил к началу поставок модернизированных комплексов организации связи и управления войсками Р-090К в Минобороны РФ.
Обновлено в 20:57
Политика
В аппарате правительства пожаловались на дисциплину в Минкомсвязи
Правительственный департамент контроля и проверки выполнения решений пожаловался министру связи Константину Носкову на дисциплину в Минкомсвязи.
Обновлено в 22:54
Экономика
Альфа-банк потребовал 33,6 млрд рублей с экс-министра Абызова
Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings Ltd, кредиторы обанкротившейся инжиниринговой компании «Группа E4», требуют привлечь к солидарной ответственности на 33,6 млрд рублей экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова и двух других лиц, контролировавших компанию — бывшего президента «Группы E4» Андрея Малышева и экс-супругу Абызова Екатерину Сиротенко, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 14:17
Происшествия
Испанский парапланерист чуть не сбил птицу во время полета
Алекс Колбек, занимавшийся парапланеризмом в горах Испании, заснял на видео, как он чуть не столкнулся с летящей птицей, сообщает UPI.
Обновлено в 22:48
Авто
Машины УАЗ «Хантер» отправились в Чили
Официальные продажи автомобилей бренда УАЗ начнутся в Чили в апреле текущего года.
Обновлено в 09:45
Политика
Генпрокурор Украины заявил о переданном ему США списке «неприкасаемых»
Украинский генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию.
Обновлено в 22:04
Финансы
Россиянам разъяснили новую схему индексации пенсий
По нынешней схеме пенсионер бы получил доплату уже не в 2 тысячи рублей, а в 1640 рублей, и его пенсия составила бы 10 404 рубля, а по новой схеме - более 11 тысяч рублей.
Обновлено в 02:22
Шоу-бизнес
Волочкова потеряла ребенка от Керимова
По словам Волочковой, Собчак расспрашивала ее о причинах расставания с Сулейманом Керимовым.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Лжепродавец в интернете обманул приезжего из Японии на 50 тысяч рублей
Связавшись с продавцом, японец перевел на указанный счет 50 тысяч рублей. Автор объявления получил деньги и перестал выходить на связь.
Обновлено в 22:58
Армия и оружие
Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В
Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в конце марта – начале апреля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 20:31
Космос
Теоретик заговор обвинил NASA во лжи и заявил, что Земля плоская
Обновлено вчера в 05:47
Политика
Новая Зеландия запретила штурмовые и полуавтоматические винтовки
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн ввела в четверг запрет на оборот и эксплуатацию штурмовых и полуавтоматических винтовок на территории страны.
Обновлено в 22:45
Политика
Сенат Казахстана возглавила Дарига Назарбаева
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес
Беркова объяснила госпитализацию переутомлением
Госпитализация порноактрисы Елены Берковой связана с переутомлением, сообщила она в Instagram.
Обновлено в 18:09