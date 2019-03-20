Политика

Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через УкраинуРБК 16:10

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена. Об этом он заявил в интервью РБК Украина.
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