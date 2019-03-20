Политика
Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через УкраинуРБК 16:45
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена. Об этом он заявил в интервью РБК Украина.
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Происшествия
В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке
В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Обновлено в 12:43
Политика
Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах
Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено в 17:09
Кино
Киту Харингтону потребовалось лечение после смерти Джона Сноу
Обновлено в 06:39
Общество
Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО
Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 11:56
Экономика
Минтруд объяснил новую схему индексации пенсий
Минтруд дал пояснения к новой схеме обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 02:12
Шоу-бизнес
Саша Савельева улетела в Израиль накануне родов
Незадолго до появления первенца на свет Саша Савельева улетела в Израиль. Возможно, первенец солистки группы «Фабрика» появится за границей.
Обновлено в 13:00
Спорт
Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию
Короткий прокат у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме завершился победой действующей олимпийской чемпионки россиянки Алина Загитовой.
Обновлено в 07:59
Происшествия
На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника
«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Обновлено в 10:07
Наука
Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода
В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено в 15:40
Общество
Средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года
Средняя продолжительность жизни в России в 2018 году составила более 73 лет.
Обновлено в 09:57
Политика
Мадуро обвинил Трампа в краже денег на лекарства
Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что правительство президента США Дональда Трампа "похитило" у Венесуэлы $5 млрд, предназначенных для покупки материалов для производства лекарств.
Обновлено в 20:36
Политика
Москалькова сообщила о переводе Вышинского в хорошую камеру
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского перевели в соответствующую международным правилам камеру.
Обновлено в 19:09
Происшествия
Девочку-маугли из захламленной столичной квартиры выписали из больницы
Девочку, найденную в захламленной квартире в Москве, выписали из больницы имени Башляевой.
Обновлено в 11:03
Футбол
Сборная Германии ушла от поражения в матче с Сербией
Товарищеский матч состоялся в Вольфсбурге на стадионе «Фольксваген-Арена» и завершился со счетом 1:1. Сборная Сербии открыла счет на 12-й минуте благодаря голу Луки Йовича.
Обновлено в 19:41
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено в 17:57
Здоровье
В Подмосковье смертность от онкозаболеваний снизилась на 5%
В Московской области с 2015 года смертность от онкологических заболеваний снизилась на 4,5%. Эту информацию сообщает "360" со ссылкой на главного онколога областного Министерства здравоохранения Андрея Костина.
Обновлено в 09:38
Происшествия
По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено в 17:53
Происшествия
В Подмосковье обнаружен тайник с оружием ОПГ 90х
В ходе следственных действий обнаружен тайник с оружием, который принадлежал одной из организованных преступных группировок, которая действовала на территории столичного региона в 90-х и 2000-х годах.
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес
Волочкова потеряла ребенка от Керимова
По словам Волочковой, Собчак расспрашивала ее о причинах расставания с Сулейманом Керимовым.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие
Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота
Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
Обновлено вчера в 07:18
Политика
Мэй возложила на парламент ответственность за перенос сроков Brexit
Перенос сроков Brexit огорчителен, общество устало от того, что парламентарии лишь говорят о выходе из ЕС, но не могут договориться о поддержке сделки, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Обновлено в 17:23
Авто
Skoda Karoq начнут собирать в России
Производство кроссовера Skoda Karoq начнется в России этой осенью, сообщает аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на председателя совета директоров Skoda Auto Бернхарда Майера.
Обновлено в 14:39
Политика
Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику
В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено в 20:37
Здоровье
В подмосковных Центрах здоровья обследовались свыше 22 тыс человек
С начала этого года в Центры здоровья столичного региона за консультацией обратились более 22 тысяч человек, информирует «Вести Подмосковья» пресс-служба Минздрава Московской области.
Обновлено в 05:59
Общество
Лишняя тысяча многоквартирных домов откуда-то взялась в плане капремонта до 2025 года на Сахалине
Как рассказал заместитель председателя правительства области Владимир Сидоренко, в этом году план по капремонту (600 домов и 200 дворов) будет выполнен.
Обновлено в 19:22
Авто
Новый седан Honda Envix скоро поступит в продажу в Китае
По цене новый Honda Envix сопоставим с Crider, ныне доступный в Китае за 99 800 юаней (около 950 тыс. рублей по текущему курсу) в базовой версии.
Обновлено в 08:39
Финансы
На вечерних торгах на Мосбирже рубль укрепился против доллара и евро
Рубль укрепился также и в паре с европейской валютой, передает ТАСС: курс евро на Московской бирже снизился на 0,26 процента до 72 рублей 91 копейки.
Обновлено в 15:45
Общество
В Амстердаме решили запретить экскурсии по «кварталу красных фонарей»
Запрет на посещение туристическими экскурсиями расположенного в центре города "квартала красных фонарей" намерены с будущего года ввести власти Амстердама.
Обновлено в 21:05
Экономика
Медведев подписал долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года
Долгосрочную программу развития ОАО РЖД до 2025 года подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:27