Политика
Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через УкраинуРБК вчера в 16:10
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена. Об этом он заявил в интервью РБК Украина.
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«Нафтогаз» объявил о предупреждении «Газпрома» прекратить транзит через Украину
Коммерсантъвчера в 18:59
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