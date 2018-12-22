Энергетика

Глава «Нафтогаза» заявил о проблемах с закупками газа
Газета.Ru
04:39

"Нафтогаз Украины" в новый год войдет со старыми проблемами, которые в конечном итоге могут обернуться срывом отопительного сезона. Под угрозой закупки газа в пик зимних холодов.
Газета.Ru04:39
с чего всё началось
Закупки газа в пик отопительного сезона оказались под угрозой из-за плачевного финансового состояния компании «Нафтогаз», написал в своем Facebook
 глава компании Андрей Коболев.
РБК01:24

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Глава «Нафтогаза» заявил о проблемах с закупками газа

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Глава «Нафтогаза» предупредил о проблемах с закупками газа

РИА Новостивчера в 22:31
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Из отчета Федеральной таможенной службы следует, что за первые десять месяцев 2018 года российские доходы от экспорта нефти и газа превысили 150 миллиардов долларов.
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Почти $2,7 млрд потратила Украина на закупки газа за 10 месяцев 2018

За 10 месяцев 2018 года, как и в 2017 году, импорт осуществлялся исключительно из Европы. Из России импорт прекращен 25 ноября 2015 года.
Обновлено вчера в 09:12
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Россия поможет Судану построить НПЗ в Порт-Судане

В четверг, 20-го декабря, Министерство нефти Судана сообщило, что подписало соглашение о сотрудничестве с российскими компаниями.
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Китайская Dongfang модернизирует электростанцию на Украине

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Самые высокие цены постоянно регистрируются в Ямальском районе.
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