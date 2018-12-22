с чего всё началось

"Нафтогаз Украины" в новый год войдет со старыми проблемами, которые в конечном итоге могут обернуться срывом отопительного сезона. Под угрозой закупки газа в пик зимних холодов.

Глава «Нафтогаза» заявил о проблемах с закупками газа

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Энергетика Энергетика Украина вдвое снизит тарифы на транспортировку газа Украинская национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭП), приняла решение снизить тарифы на транспортировку природного газа в стране с 1 января 2019 года.

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Энергетика Энергетика ФРГ заинтересована в развитии «Южного газового коридора» Дальнейшее развитие проекта «Южный газовый коридор» (ЮГК) полностью соответствует интересам Германии.

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