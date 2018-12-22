Энергетика
"Нафтогаз Украины" в новый год войдет со старыми проблемами, которые в конечном итоге могут обернуться срывом отопительного сезона. Под угрозой закупки газа в пик зимних холодов.
Газета.Ru04:39
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Энергетика
На Кубани объявили о повышении тарифов на газ для населения
Для жителей все муниципальных образований, кроме трех, установлена цена в 6,33 рубля за один кубометр газа.
Обновлено в 04:22
Энергетика
Рекордное число нефтяных танкеров отправили на металлолом в 2018 году
Обновлено вчера в 08:49
Энергетика
Украина вдвое снизит тарифы на транспортировку газа
Украинская национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭП), приняла решение снизить тарифы на транспортировку природного газа в стране с 1 января 2019 года.
Обновлено вчера в 09:00
Энергетика
Ледокол «Андрей Вилькицкий» сдали в эксплуатацию
Обновлено вчера в 13:32
Энергетика
Отчет Baker Hughes: число действующих буровых в США снова пошло в рост
Baker Hughes — третья по величине после Schlumberger и Halliburton нефтегазовая сервисная компания в мире в еженедельно публикуемом отчете сообщила в пятницу о росте количества нефтяных буровых установок на территории США.
Обновлено вчера в 15:45
Энергетика
В Казахстане тарифы на электроэнергию «заморозили» на семь лет
Согласно приказу, тарифные ставки на электричество «заморозили» на 7 лет. Цены для населения не будут расти до 2025 года включительно.
Обновлено в 05:28
Энергетика
Новак прокомментировал падение цен на нефть
Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал падение цен на нефть в конце текущего года.
Обновлено вчера в 02:17
Энергетика
Доходы от нефти и газа за 2018 год растворились в небытие
Из отчета Федеральной таможенной службы следует, что за первые десять месяцев 2018 года российские доходы от экспорта нефти и газа превысили 150 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 11:51
Энергетика
Почти $2,7 млрд потратила Украина на закупки газа за 10 месяцев 2018
За 10 месяцев 2018 года, как и в 2017 году, импорт осуществлялся исключительно из Европы. Из России импорт прекращен 25 ноября 2015 года.
Обновлено вчера в 09:12
Энергетика
Россия поможет Судану построить НПЗ в Порт-Судане
В четверг, 20-го декабря, Министерство нефти Судана сообщило, что подписало соглашение о сотрудничестве с российскими компаниями.
Обновлено вчера в 09:15
Энергетика
В одно из старейших сёл Удмуртии пришёл газ
Блага цивилизации дошли сегодня до старейшего в Удмуртии села - Зура Игринского района.
Обновлено вчера в 09:40
Энергетика
ФРГ заинтересована в развитии «Южного газового коридора»
Дальнейшее развитие проекта «Южный газовый коридор» (ЮГК) полностью соответствует интересам Германии.
Обновлено вчера в 04:28
Энергетика
Китайская Dongfang модернизирует электростанцию на Украине
За десять месяцев 2018 года Украина произвела 128,9 миллиарда киловатт-часов, а доля тепловых электростанций составляет 36 процентов.
Обновлено вчера в 03:38
Энергетика
«Мегионнефтегаз» купил лицензию на Полевой участок
Компания «Славнефть-Мегионнефтегаз» получила лицензию на освоение недр Полевого участка в ХМАО.
Обновлено вчера в 09:14
Энергетика
Антимонопольщики проверили цены на бензин в Ноябрьске и Ямальском районе
Самые высокие цены постоянно регистрируются в Ямальском районе.
Обновлено в 04:29