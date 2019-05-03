Политика

Глава «Нафтогаза» сообщил о сближении с США по вопросу поставок газаРБК 14:24

«Нафтогаз» ведет переговоры с США по вопросам поставок на Украину американского газа. Об этом в интервью украинскому бюро «Голоса Америки» рассказал глава правления компании Андрей Коболев. По его словам, стороны подошли к вопросу «очень близко».
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Глава «Нафтогаза» сообщил о сближении с США по вопросу поставок газа

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Москва стремится развязать новую газовую войну с Киевом, — считают в украинском Нафтогазе

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Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в подготовке газовой войны

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Глава «Нафтогаза»: Киев и Вашингтон близки к заключению договора о поставках газа из США

ТАСС04:25
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Самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) планирует в скором времени уволить 189 сотрудников, сообщает РИА Новости.
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Министр энергетики США Рик Перри на пресс-конференции в Брюсселе назвал поставляемый в страны Евросоюза российский газ "дешёвым, но ненадёжным".
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Бразилия прекратила печатать венесуэльскую валюту

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