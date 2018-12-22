Энергетика

Глава «Нафтогаза» рассказал о проблемах с закупкой газа
RT на русском
02:30

Глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что в начале 2019 года у компании могут возникнуть трудности с закупкой газа. «Мы войдём в 2019 год с минимальными остатками денежных средств, что затрудняет закупки газа в пик отопительного периода», — написал он в Facebook.
RT на русском02:30
с чего всё началось
Закупки газа в пик отопительного сезона оказались под угрозой из-за плачевного финансового состояния компании «Нафтогаз», написал в своем Facebook
 глава компании Андрей Коболев.
РБК01:24

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Национальная служба новостей03:16

Глава «Нафтогаза» рассказал о проблемах с закупкой газа

RT на русском02:30

Глава «Нафтогаза» предупредил о сложностях с закупками газа из-за долгов

РБК01:24

Глава «Нафтогаза» предупредил о проблемах с закупками газа

Газета.Ru00:36

Украинцы останутся без тепла из-за льготных цен на газ

URA.Ruвчера в 23:57

«Нафтогаз» предупредил о проблемах с закупкой газа

Lenta.ruвчера в 23:34

Глава «Нафтогаза» предупредил о проблемах с закупками газа

РИА Новостивчера в 22:31
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 04:04, Ашберн
Энергетика

Департамент цен и тарифов Кубани назвал новую цену на газ с 2019 года

1 января 2019 года вступает в силу Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», предполагающий повышение основной ставки НДС с 18% до 20%.
Обновлено в 03:07
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Ледокол «Андрей Вилькицкий» сдали в эксплуатацию

Обновлено вчера в 13:32
Энергетика

Рекордное число нефтяных танкеров отправили на металлолом в 2018 году

Обновлено вчера в 08:49
Энергетика

Отчет Baker Hughes: число действующих буровых в США снова пошло в рост

Baker Hughes — третья по величине после Schlumberger и Halliburton нефтегазовая сервисная компания в мире в еженедельно публикуемом отчете сообщила в пятницу о росте количества нефтяных буровых установок на территории США.
Обновлено вчера в 15:45
Энергетика

Новак прокомментировал падение цен на нефть

Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал падение цен на нефть в конце текущего года.
Обновлено вчера в 02:17
Энергетика

Почти $2,7 млрд потратила Украина на закупки газа за 10 месяцев 2018

За 10 месяцев 2018 года, как и в 2017 году, импорт осуществлялся исключительно из Европы. Из России импорт прекращен 25 ноября 2015 года.
Обновлено вчера в 09:12
Энергетика

Доходы от нефти и газа за 2018 год растворились в небытие

Из отчета Федеральной таможенной службы следует, что за первые десять месяцев 2018 года российские доходы от экспорта нефти и газа превысили 150 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 11:51
Энергетика

Россия поможет Судану построить НПЗ в Порт-Судане

В четверг, 20-го декабря, Министерство нефти Судана сообщило, что подписало соглашение о сотрудничестве с российскими компаниями.
Обновлено вчера в 09:15
Энергетика

В одно из старейших сёл Удмуртии пришёл газ

Блага цивилизации дошли сегодня до старейшего в Удмуртии села - Зура Игринского района.
Обновлено вчера в 09:40
Энергетика

Китайская Dongfang модернизирует электростанцию на Украине

За десять месяцев 2018 года Украина произвела 128,9 миллиарда киловатт-часов, а доля тепловых электростанций составляет 36 процентов.
Обновлено вчера в 03:38
Энергетика

«Мегионнефтегаз» купил лицензию на Полевой участок

Компания «Славнефть-Мегионнефтегаз» получила лицензию на освоение недр Полевого участка в ХМАО.
Обновлено вчера в 09:14
Энергетика

ФРГ заинтересована в развитии «Южного газового коридора»

Дальнейшее развитие проекта «Южный газовый коридор» (ЮГК) полностью соответствует интересам Германии.
Обновлено вчера в 04:28
Энергетика

Транспорт госкомпаний переведут на газ

Ранее председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков сообщил, что компании удалось перевести 30% транспорта на газомоторное топливо и сэкономить за пять лет 3,7 млрд рублей.
Обновлено 20 декабря в 02:00
Энергетика

Якутия бьет рекорды по добыче золота

Новый рекорд по добыче золота установили на одном из старейших предприятий Якутии.
Обновлено вчера в 23:34
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«Разморозка» топливного рынка: на что это повлияет и как изменятся цены в Крыму

Крупнейшие игроки на российском топливном рынке не ведут прямые поставки нефтепродуктов на полуостров и сами заходить в Крым не спешат.
Обновлено вчера в 09:56
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