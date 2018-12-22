с чего всё началось

Глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что в начале 2019 года у компании могут возникнуть трудности с закупкой газа. «Мы войдём в 2019 год с минимальными остатками денежных средств, что затрудняет закупки газа в пик отопительного периода», — написал он в Facebook.

Глава «Нафтогаза» рассказал о проблемах с закупкой газа

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