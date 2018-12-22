с чего всё началось

По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева компания начнет 2019 год с минимальным остатком денежных средств, что создаст затруднения с закупками газа, передает РИА "Новости".

Глава «Нафтогаза» предупредил о проблемах с закупками газа

Энергетика Энергетика Жалобы «Нафтогаза» Украины на нехватку денег оценил эксперт Слова главы украинского «Нафтогаза» Андрея Коболева о грядущих трудностях с закупкой газа прокомментировал заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Энергетика Энергетика Рано радовались: наш рубль по-прежнему зависит от нефти Стоило упасть ценам на углеводородное сырье, как вместе с ними начал падать и рубль В последнее время в отечественных СМИ стали регулярно появляться «победные реляции», будто бы рубль перестал зависеть от колебаний цены на нефть, и что это связано с якобы развитием российской экономики.

Энергетика Энергетика В Краснодарском крае вырастут тарифы на газ для населения В Краснодарском крае планируется повышение тарифов на газ для населения с нового года, говорится в документах Региональной энергетической комиссии.

Энергетика Энергетика Рекордное число нефтяных танкеров отправили на металлолом в 2018 году Владельцы нефтяных танкеров в этом году отправили на металлолом рекордное количество таких судов - ровно сотню.

Энергетика Энергетика Украина вдвое снизит тарифы на транспортировку газа Начиная с 1 января 2019 года, Украина уменьшит вдвое стоимость тарифов на транспортировку газа, сообщают «Известия».

Энергетика Энергетика Нефть Brent упала ниже $55 за баррель впервые с сентября 2017 года Стоимость февральского фьючерса нефти Brent опустился на 3,93% — до $54,99 за баррель, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

Энергетика Энергетика В ЕАЭС не поддержали идею Минска ускорить создание единого рынка газа Партнеры Белоруссии по ЕАЭС не поддержали предложение Минска ускорить темпы создания единого рынка газа в союзе, сообщил в пятницу в Минске белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич.

Энергетика Энергетика Транспорт госкомпаний переведут на газ Ранее председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков сообщил, что компании удалось перевести 30% транспорта на газомоторное топливо и сэкономить за пять лет 3,7 млрд рублей.

Энергетика Энергетика Продажи нефтепродуктов «Роснефти» в РФ выросли до 44,1 млн тонн В 2018 году «Роснефть» Игоря Сечина нарастила реализацию нефтепродуктов на внутреннем рынке на 12% — до 44,1 млн тонн.

Энергетика Энергетика Владимир Путин рассказал о ситуации на топливном рынке в 2019 году Как известно, летом в России произошёл скачок цен на бензин, что было обусловлено общим ростом мировых расценок на нефтепродукты.

Энергетика Энергетика 5% получила OMV в концессии на разработку газа в ОАЭ Добыча на месторождении Гаша начнется приблизительно в середине следующего десятилетия Австрийская нефтегазовая OMV получила долю в 5% в концессии на разработку крупного газового месторождения Гаша в ОАЭ.

Энергетика Энергетика Начались поставки газа в Европу новым способом Объемы, купленные на ЭТП, идут в Европу для дополнительных поставок российского газа европейским потребителям сверх законтрактованных.

Энергетика Энергетика Болгария объявила аукцион на расширение мощности ГТС Компания — оператор болгарской газотранспортной системы (ГТС) «Булгартрансгаз» объявила аукцион на бронирование мощностей в проекте расширения ГТС страны.

Энергетика Энергетика Белоруссия потеряет $383 млн от налогового маневра России в 2019 году Потери Белоруссии от налогового маневра в нефтяной отрасли России составят $383 млн, сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко.