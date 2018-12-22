Энергетика
Глава «Нафтогаза» предупредил о проблемах с закупками газа
Глава «Нафтогаза» предупредил о проблемах с закупками газаГазета.Ru00:36
По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева компания начнет 2019 год с минимальным остатком денежных средств, что создаст затруднения с закупками газа, передает РИА "Новости".
Газета.Ru00:36
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«Тянет одеяло на себя». Эксперт не поверил в убыточность «Нафтогаза»
Национальная служба новостей07:18
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 19:26, Ашберн
Энергетика
Жалобы «Нафтогаза» Украины на нехватку денег оценил эксперт
Слова главы украинского «Нафтогаза» Андрея Коболева о грядущих трудностях с закупкой газа прокомментировал заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Обновлено в 04:48
Энергетика
Рано радовались: наш рубль по-прежнему зависит от нефти
Стоило упасть ценам на углеводородное сырье, как вместе с ними начал падать и рубль В последнее время в отечественных СМИ стали регулярно появляться «победные реляции», будто бы рубль перестал зависеть от колебаний цены на нефть, и что это связано с якобы развитием российской экономики.
Обновлено в 07:13
Энергетика
В Краснодарском крае вырастут тарифы на газ для населения
В Краснодарском крае планируется повышение тарифов на газ для населения с нового года, говорится в документах Региональной энергетической комиссии.
Обновлено в 06:03
Энергетика
Рекордное число нефтяных танкеров отправили на металлолом в 2018 году
Владельцы нефтяных танкеров в этом году отправили на металлолом рекордное количество таких судов - ровно сотню.
Обновлено вчера в 08:49
Энергетика
Украина вдвое снизит тарифы на транспортировку газа
Начиная с 1 января 2019 года, Украина уменьшит вдвое стоимость тарифов на транспортировку газа, сообщают «Известия».
Обновлено вчера в 11:31
Энергетика
Нефть Brent упала ниже $55 за баррель впервые с сентября 2017 года
Стоимость февральского фьючерса нефти Brent опустился на 3,93% — до $54,99 за баррель, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.
Обновлено 20 декабря в 06:23
Энергетика
В ЕАЭС не поддержали идею Минска ускорить создание единого рынка газа
Партнеры Белоруссии по ЕАЭС не поддержали предложение Минска ускорить темпы создания единого рынка газа в союзе, сообщил в пятницу в Минске белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич.
Обновлено вчера в 06:52
Энергетика
Транспорт госкомпаний переведут на газ
Ранее председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков сообщил, что компании удалось перевести 30% транспорта на газомоторное топливо и сэкономить за пять лет 3,7 млрд рублей.
Обновлено 20 декабря в 02:00
Энергетика
Продажи нефтепродуктов «Роснефти» в РФ выросли до 44,1 млн тонн
В 2018 году «Роснефть» Игоря Сечина нарастила реализацию нефтепродуктов на внутреннем рынке на 12% — до 44,1 млн тонн.
Обновлено вчера в 10:09
Энергетика
Владимир Путин рассказал о ситуации на топливном рынке в 2019 году
Как известно, летом в России произошёл скачок цен на бензин, что было обусловлено общим ростом мировых расценок на нефтепродукты.
Обновлено в 12:51
Энергетика
5% получила OMV в концессии на разработку газа в ОАЭ
Добыча на месторождении Гаша начнется приблизительно в середине следующего десятилетия Австрийская нефтегазовая OMV получила долю в 5% в концессии на разработку крупного газового месторождения Гаша в ОАЭ.
Обновлено вчера в 04:38
Энергетика
Начались поставки газа в Европу новым способом
Объемы, купленные на ЭТП, идут в Европу для дополнительных поставок российского газа европейским потребителям сверх законтрактованных.
Обновлено вчера в 08:10
Энергетика
Болгария объявила аукцион на расширение мощности ГТС
Компания — оператор болгарской газотранспортной системы (ГТС) «Булгартрансгаз» объявила аукцион на бронирование мощностей в проекте расширения ГТС страны.
Обновлено вчера в 09:41
Энергетика
Белоруссия потеряет $383 млн от налогового маневра России в 2019 году
Потери Белоруссии от налогового маневра в нефтяной отрасли России составят $383 млн, сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко.
Обновлено 20 декабря в 03:17
Энергетика
Почти $2,7 млрд потратила Украина на закупки газа за 10 месяцев 2018
За 10 месяцев 2018 года, как и в 2017 году, импорт осуществлялся исключительно из Европы. Из России импорт прекращен 25 ноября 2015 года.
Обновлено вчера в 09:12