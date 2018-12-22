с чего всё началось

По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева компания начнет 2019 год с минимальным остатком денежных средств, что создаст затруднения с закупками газа, передает РИА "Новости".

Глава «Нафтогаза» предупредил о проблемах с закупками газа

Энергетика Энергетика Пашинян выразил надежду на успешные переговоры с РФ о цене на газ Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на успешные переговоры Еревана и Москвы о цене на российский газ.

Авто Авто Россию в 2019 году ждут речи о новой модернизации Нефтяные доходы Кремля окончательно разошлись в своих неисповедимых путях с доходами граждан - которые по итогам 2018 г. снизились пятый год подряд.

Энергетика Энергетика Рекордное число нефтяных танкеров отправили на металлолом в 2018 году Владельцы нефтяных танкеров в этом году отправили на металлолом рекордное количество таких судов - ровно сотню.

Энергетика Энергетика Рано радовались: наш рубль по-прежнему зависит от нефти Стоило упасть ценам на углеводородное сырье, как вместе с ними начал падать и рубль В последнее время в отечественных СМИ стали регулярно появляться «победные реляции», будто бы рубль перестал зависеть от колебаний цены на нефть, и что это связано с якобы развитием российской экономики.

Энергетика Энергетика Украина вдвое снизит тарифы на транспортировку газа Начиная с 1 января 2019 года, Украина уменьшит вдвое стоимость тарифов на транспортировку газа, сообщают «Известия».

Энергетика Энергетика Перед Новым годом цены на бензин в Хакасии замерзли Цена на АИ-92 варьируется от 40 рублей 40 копеек до 40 рублей 90 копеек за литр.

Энергетика Энергетика Миллер: основные работы на линейной части «Силы Сибири» завершены Основные работы на линейной части газопровода "Сила Сибири" завершены, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Энергетика Энергетика В ЕАЭС не поддержали идею Минска ускорить создание единого рынка газа Партнеры Белоруссии по ЕАЭС не поддержали предложение Минска ускорить темпы создания единого рынка газа в союзе, сообщил в пятницу в Минске белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич.

Энергетика Энергетика Эксперты повысили прогноз на урожай сои в Аргентине В будущем сезоне урожай сои в Аргентине может вырасти до 54,2 млн. тонн. Годом ранее производство зафиксировалось на уровне 37,8 млн. тонн.

Энергетика Энергетика Продажи нефтепродуктов «Роснефти» в РФ выросли до 44,1 млн тонн В 2018 году «Роснефть» Игоря Сечина нарастила реализацию нефтепродуктов на внутреннем рынке на 12% — до 44,1 млн тонн.

Энергетика Энергетика Российские госкомпании обяжут перевести служебный автотранспорт на газ Российские госкомпании обяжут перевести автотранспорт на газ.

Энергетика Энергетика Высокотехнологичный ледокол «Андрей Вилькицкий» отправится в Арктику В Санкт-Петербурге сдан в эксплуатацию ледокол "Андрей Вилькицкий", построенный по заказу "Газпром нефти".

Энергетика Энергетика Почти $2,7 млрд потратила Украина на закупки газа за 10 месяцев 2018 За 10 месяцев 2018 года, как и в 2017 году, импорт осуществлялся исключительно из Европы. Из России импорт прекращен 25 ноября 2015 года.

Энергетика Энергетика Литовский поставщик энергии планирует заключить контракт с «Газпромом» Компания-поставщик энергии Lietuvos energijos tiekimas (LET) планирует до конца года заключить контракт на покупку газа у российского "Газпрома", сообщает Sputnik Латвия со ссылкой на The Baltic Course.