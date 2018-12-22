с чего всё началось

По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева компания начнет 2019 год с минимальным остатком денежных средств, что создаст затруднения с закупками газа, передает РИА "Новости".

Глава «Нафтогаза» предупредил о проблемах с закупками газа

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