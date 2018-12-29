Политика

Глава «Нафтогаза» предсказал демонтаж ГТС Украины
Взгляд.ру
вчера в 16:53

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев выразил уверенность, что строительство альтернативных газопроводов в обход территории Украины приведет к нулевой прокачке голубого топлива через газотранспортную систему страны, после чего большую часть украинской ГТС можно будет демонтировать.
Взгляд.рувчера в 16:53

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Во французском городе Руане участники движения «жёлтых жилетов» устроили поджог на входе в здание Банка Франции.
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РЖД начнет продавать невозвратные билеты с 20 января

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Andriy Kobolyev
Украинский бизнесмен
Chief Executive Officer of Ukrainian state energy company Naftogaz. In October 2014 Mr. Kobolyev was named in Fortune magazine's "top 40 under 40 " for his reform efforts at Ukraine's energy giant.
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