Энергетика

Глава «Нафтогаза» пожаловался на проблемы с закупкой газа
РИА Новости
вчера в 22:31

"Нафтогаз" Украины начнет 2019 год с минимальным остатком денежных средств на своих счетах, что усложнит закупку газа в пик отопительного сезона, а также приведет к ряду других проблем, об этом на своей странице в Facebook написал глава компании Андрей Коболев.
РИА Новостивчера в 22:31

Подробнее о событии

Глава «Нафтогаза» предупредил о проблемах с закупками газа

Газета.Ru00:36

Украинцы останутся без тепла из-за льготных цен на газ

URA.Ruвчера в 23:57

Глава «Нафтогаза» пожаловался на трудности с закупкой газа

Известиявчера в 23:52

«Нафтогаз» предупредил о проблемах с закупкой газа

Lenta.ruвчера в 23:34

Глава «Нафтогаза» пожаловался на проблемы с закупкой газа

РИА Новостивчера в 22:31

Глава «Нафтогаза»: У компании нет средств на закупку газа в 2019 году

REGNUMвчера в 23:22

«Нафтогаз» заявил о проблемах с закупкой топлива из-за отсутствия денег

Говорит Москвавчера в 23:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 00:53, Ашберн
Энергетика

Ледокол «Андрей Вилькицкий» сдали в эксплуатацию

Обновлено вчера в 13:32
Энергетика

Новак прокомментировал падение цен на нефть

Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал падение цен на нефть в конце текущего года.
Обновлено вчера в 02:17
Энергетика

«Газпром» завершил основной объем работ на газопроводе «Сила Сибири»

"Газпром" закончил основной объем работ на газопроводе из России в Китай "Сила Сибири".
Обновлено вчера в 08:14
Энергетика

Рекордное число нефтяных танкеров отправили на металлолом в 2018 году

Владельцы нефтяных танкеров в этом году отправили на металлолом рекордное количество таких судов - ровно сотню.
Обновлено вчера в 08:49
Энергетика

Отчет Baker Hughes: число действующих буровых в США снова пошло в рост

Baker Hughes — третья по величине после Schlumberger и Halliburton нефтегазовая сервисная компания в мире в еженедельно публикуемом отчете сообщила в пятницу о росте количества нефтяных буровых установок на территории США.
Обновлено вчера в 15:45
Энергетика

Почти $2,7 млрд потратила Украина на закупки газа за 10 месяцев 2018

За 10 месяцев 2018 года, как и в 2017 году, импорт осуществлялся исключительно из Европы. Из России импорт прекращен 25 ноября 2015 года.
Обновлено вчера в 09:12
Энергетика

В Прикамье повысится плата за газ

Газ в Пермском крае подорожает с 1 января 2019 года. Такое решение принято Региональной службой по тарифам.
Обновлено вчера в 09:53
Энергетика

В одно из старейших сёл Удмуртии пришёл газ

Блага цивилизации дошли сегодня до старейшего в Удмуртии села - Зура Игринского района.
Обновлено вчера в 09:40
Энергетика

Россия поможет Судану построить НПЗ в Порт-Судане

В четверг, 20-го декабря, Министерство нефти Судана сообщило, что подписало соглашение о сотрудничестве с российскими компаниями.
Обновлено вчера в 09:15
Энергетика

Китайская Dongfang модернизирует электростанцию на Украине

За десять месяцев 2018 года Украина произвела 128,9 миллиарда киловатт-часов, а доля тепловых электростанций составляет 36 процентов.
Обновлено вчера в 03:38
Энергетика

ФРГ заинтересована в развитии «Южного газового коридора»

Дальнейшее развитие проекта «Южный газовый коридор» (ЮГК) полностью соответствует интересам Германии.
Обновлено вчера в 04:28
Энергетика

Якутия бьет рекорды по добыче золота

Новый рекорд по добыче золота установили на одном из старейших предприятий Якутии.
Обновлено вчера в 23:34
Энергетика

«Мегионнефтегаз» приобрел новый лицензионный участок

Новый актив граничит с уже разрабатываемыми "Мегионнефтегазом" Ачимовским и Западно-Чистинным участками, где есть необходимая производственная инфраструктура.
Обновлено вчера в 02:20
Энергетика

С 1 января в Орловской области вырастет плата за газ

ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» известил орловцев об изменении законодательства Российской Федерации в части повышения налога на добавленную стоимость с 1 января 2019 года.
Обновлено вчера в 09:59
Энергетика

ФАС выдала предупреждение «Газпром межрегионгаз» из-за завышенных цен на гелий

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение "Газпром межрегионгаз" из-за завышенных цен на гелий, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено вчера в 10:08
Главное