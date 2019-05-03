Глава «Нафтогаза» сообщил о сближении с США по вопросу поставок газаРБК 14:24

«Нафтогаз» ведет переговоры с США по вопросам поставок на Украину американского газа. Об этом в интервью украинскому бюро «Голоса Америки» рассказал глава правления компании Андрей Коболев. По его словам, стороны подошли к вопросу «очень близко».

Глава «Нафтогаза» сообщил о сближении с США по вопросу поставок газа

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