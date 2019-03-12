Политика

Глава «Нафтогаза» обвинил Германию в лишении Украины транзита газаИзвестия 00:45

Киев может остаться без транзита российского газа из-за действий Германии, России и «части украинского политикума». Такое мнение выразил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на своей странице в Facebook 12 марта.
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В «Нафтогазе» усомнились в шансах сохранить газовый транзит из-за действий ФРГ

RT на русском01:57

«Нафтогаз»: Украина может остаться без транзита газа из-за Германии и России

Телеканал 360°01:30

Новый топ-менеджер для старого конфликта: Украина хочет сменить главу «Нафтогаза», который не может договориться с «Газпромом»

Daily Stormвчера в 10:38

ФРГ оставляет Украину без транзита газа, заявили в «Нафтогазе»

Газета.Ru00:29

«Нафтогаз» усомнился в шансах сохранить транзит газа из-за позиции ФРГ

РБК01:24

Глава «Нафтогаза» заявил, что Германия оставляет Украину без транзита газа

РИА Новостивчера в 23:35

Глава «Нафтогаза» обвинил Германию в лишении Украины транзита газа

Известия00:45
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Политика

В Сети появилось фото спешно покидающего митинг в Житомире Порошенко

Обновлено вчера в 20:33
Происшествия

Макгрегор арестован в Майами-Бич

Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор задержан полицией в Майами-Бич, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 20:01
Политика

Помпео обвинил «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы вопреки санкциям

Глава Госдепартамента США Майкл Помпео заявил, что Россия и Куба помогли создать кризис в Венесуэле, а «Роснефть» продолжает покупать нефть у PDVSA, несмотря на американские санкции, передает Reuters.
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия

Силовики пришли с обысками на московский рынок «Фуд сити»

Обновлено в 02:20
Общество

Минтруд назвал сферы с переизбытком высококвалифицированных работников

В Министерстве труда и социальной защиты России рассказали RT, в каких сферах количество специалистов с высшим образованием значительно превышает число подходящих вакансий.
Обновлено в 00:30
Политика

В Венесуэле задержаны подозреваемые в атаке на энергосистему страны

В Венесуэле задержали двух человек по подозрению в попытке саботажа на объектах энергосистемы страны.
Обновлено в 00:50
Происшествия

Сингапур прекратил использование Boeing 737 MAX

Управление гражданской авиации Сингапура (CAAS) временно прекратило использование Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии.
Обновлено в 00:15
Общество

Дагестан вошел в тройку регионов России с самой низкой смертностью

По данным Росстата, средний показатель смертности по стране за 2018 год составил 12,4 человека на тысячу населения.
Обновлено в 01:20
Общество

Женщина очнулась после инсульта и начала говорить с русским акцентом

Жительница английского города Ливерпуль начала говорить по-английски с русским акцентом после инсульта.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия

В Бурятии женщина сбила следователя, чтобы избежать допроса

Как отмечается, в августе прошлого года женщина сбила на автомобиле следователя, чтобы не идти на допрос по уголовному делу.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия

Прекращено уголовное преследование экс-гендиректора «Силовых машин»

Прекратив преследование в отношении господина Филиппова, суд отменил и подписку о невыезде, под которой находился фигурант громкого расследования, продолжавшегося около двух лет.
Обновлено вчера в 16:11
Происшествия

Обвинение просит для Барсукова 24,5 года колонии

В совокупности, с учётом ранее назначенных авторитетному бизнесмену наказаний, в рамках дела о создании преступного сообщества сторона обвинения просила суд приговорить его к 24 годам и шести месяцам колонии.
Обновлено вчера в 16:04
Спорт

Россиянин Киливнюк завоевал серебро Универсиады в масс-старте

Обновлено в 01:48
Общество

В России по итогам 2018 года снизилась заболеваемость туберкулезом

В России снизилась заболеваемость туберкулезом – по предварительным итогам 2018 года количество больных, зарегистрированных впервые с туберкулезом, составило 65 тысяч человек, в 2017 году их было более 70 тысяч, сообщается на сайте ФГБУ "Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения" Минздрава России.
Обновлено в 01:32
Политика

В Кремле отказались рассматривать возможность передачи Курил Японии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК, действительно ли Россия не планирует передавать Японии Курильские острова.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

Посол России в США назвал условие применения Москвой ядерного оружия

Не существует никакой концепции нанесения ядерного удара первыми.
Обновлено вчера в 19:14
Общество

Названы регионы России с самой высокой смертностью от ВИЧ

Коэффициент смертности ВИЧ-положительных в Кемеровской области составил 65,1 случая на 100 тысяч жителей региона, в Иркутской области — 42,4 случая на 100 тысяч жителей (каждый третий или четвертый человек на сотню умерших), а в Свердловской области — 38,1 случая на 100 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия

Самолет «Уральских авиалиний» сел в Баку из-за информации о бомбе

В Баку экстренно сел самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" из-за информации о бомбе, сообщили РИА Новости в пресс-службе международного аэропорта Гейдар Алиев.
Обновлено вчера в 07:54
Политика

Большинство россиян и украинцев хорошо относятся друг к другу

О своем негативном отношении друг к другу заявили, по данным опросов, 13% россиян и 14% украинцев.
Обновлено вчера в 22:30
Энергетика

Нефть Brent подорожала до $66,7 за баррель

Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 по Москве подорожали на $0,12 (0,18%) - до $66,70 за баррель.
Обновлено в 01:26
Общество

Опубликован рейтинг стран с самым чистым воздухом

Эксперты составили рейтинг стран с самым чистым воздухом. Верхнюю строчку в списке заняла Исландия. Об этом сообщил портал Air Visual.
Обновлено в 01:05
Армия и оружие

В Швеции назвали Россию «проигравшей сверхдержавой»

Эксперт Шведского института оборонных исследований Йонас Кьеллен заявил, что Россия неспособна "идти в ногу с развитием военных технологий Запада".
Обновлено вчера в 23:58
Политика

Мэй согласовала с Еврокомиссией поправки к соглашению по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер согласовали поправки к соглашению по выходу страны из состава ЕС, сообщает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия

Названа причина смерти вокалиста The Prodigy

Обновлено в 02:05
Спорт

Евгения Медведева отписалась от Елизаветы Туктамышевой в Instagram

Серебряный призер Олимпиады в Корее Евгения Медведева отписалась от странички своей подруги Елизаветы Туктамышевой в социальной сети Instagram.
Обновлено в 02:06
Политика

Расширение на восток не спасет НАТО от развала

20 лет назад произошло первое расширение НАТО на Восток – три бывших союзника СССР стали частью атлантического альянса.
Обновлено вчера в 13:25
Происшествия

Кузнецова рассказала о брошенной в московской квартире девочке

Состояние девочки,которую нашли в захламленной квартире в Москве, оценивается как средне-тяжелое, она не истощена, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 09:25
Общество

В Роскачестве дали рекомендации по выбору продуктов к Великому посту

Обновлено вчера в 23:00
Экономика

Стоимость строительства трассы Джубга – Сочи снизили до 1 трлн рублей

Обновлено вчера в 02:52
Политика

Депутат Госдумы назвал задержание на Украине военного из Крыма подлостью

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал подлым поступком и местью задержание на Украине бывшего военнослужащего из Крыма за "дезертирство".
Обновлено вчера в 23:39
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Andriy Kobolyev
Украинский бизнесмен
Chief Executive Officer of Ukrainian state energy company Naftogaz. In October 2014 Mr. Kobolyev was named in Fortune magazine's "top 40 under 40 " for his reform efforts at Ukraine's energy giant.
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