Политика

Глава «Нафтогаза» обвинил Германию в лишении Украины транзита газаИзвестия 00:45

Киев может остаться без транзита российского газа из-за действий Германии, России и «части украинского политикума». Такое мнение выразил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на своей странице в Facebook 12 марта.
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Ряд американских бизнесменов и официальных лиц не приедут на Петербургский экономический экономический форум (ПМЭФ), если основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви будет находиться под стражей.
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Полицейские проводят обыски на рынке «Фуд сити»

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Происшествия

Макгрегор арестован в Майами-Бич

Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор задержан полицией в Майами-Бич, сообщает "Советский спорт".
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Происшествия

Еще три авиакомпании отказались использовать Boeing 737 MAX

Три латиноамериканских авиакомпании приостановили использование Boeing 737 MAX после крушения такого самолета в Эфиопии, сообщает FlightGlobal.
Обновлено в 01:03
Общество

Названы российские регионы с самой высокой смертностью

Больше всего в России умирает людей в Псковской и Тверской областях, в этих регионах показатель смертности составляет 16,8 человек на тысячу жителей, пишет "Российская газета" со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 02:42
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В Вахтанговском театре началось прощание с Владимиром Этушем

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Фабрика в Кузбассе остановлена из-за черного снега

Обновлено в 03:44
Происшествия

Полицейские сняли дебошира с самолета в Оренбурге

Сотрудники транспортной полиции сняли с рейса дебошира в аэропорту Оренбурга.
Обновлено вчера в 22:26
Армия и оружие

Минобороны просит создать отделения движения на всех предприятиях ОПК

В документе уточнялось, что для выполнения этой задачи нужно на каждом из предприятий ОПК создать юнармейские отряды и «организовать на имеющихся объектах социально-культурного и спортивного назначения работу юнармейских военно-патриотических секций, кружков и клубов».
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия

В Москве избили главу отдела департамента при Верховном суде

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Обновлено в 03:18
Политика

Путин предложил усовершенствовать организацию судебной экспертизы

Согласно проекту, СК РФ относится к федеральным государственным органам, в которых могут создаваться государственные судебно-экспертные учреждения и экспертные подразделения в целях организации и производства судебной экспертизы, назначенной в соответствии с законодательством РФ.
Обновлено в 01:57
Экономика

Оценено неравенство между бедными и богатыми россиянами

В 2018 году доля большинства расходов у самых обеспеченных семей снижалась, в то время как траты в наиболее бедных домохозяйствах росли.
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Состояние девочки,которую нашли в захламленной квартире в Москве, оценивается как средне-тяжелое, она не истощена, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 09:25
Общество

Пушков оценил слова главы ФАС о переплатах россиян за ЖКХ

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Обновлено вчера в 17:55
Общество

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Музыка

Maruv пообещала болеть за Россию на «Евровидении»

Украинская певица Анна Корсун, известная как Maruv, рассказала, кто из участников "Евровидения-2019" ей больше всего по душе Как пишут украинские СМИ, исполнительница заявила, что планирует посмотреть все музыкальные номера, однако болеть будет за российского артиста Сергея Лазарева.
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Происшествия

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В Куйбышевском райсуде Санкт-Петербурга прошли прения по делу криминального авторитета и бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина) и Вячеслава Дрокова, которых обвиняют в организации тамбовского преступного сообщества.
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Политика

В Кремле отказались рассматривать возможность передачи Курил Японии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК, действительно ли Россия не планирует передавать Японии Курильские острова.
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Самолет «Уральских авиалиний» сел в Баку из-за подозрений о бомбе

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Финансы

Курс евро опустился ниже 74 рублей

Курс евро к рублю на Московской бирже снизился на 0,29% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 73,99 рубля, свидетельствуют данные торгов.
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Технологии

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После окончательного оформления сделки марка NGINX будет сохранена. Основатели российского стартапа продолжат работу в компании.
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Политика

Порошенко обещал Варфоломею собственность на Украине в обмен на томос

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Глава министерства энергетики Соединенных Штатов Рик Перри подтвердил 11 марта, что Вашингтон изучает возможность введения дополнительных санкций против проекта «Северный поток – 2».
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Издание отмечает, что Enjoy Movies – самый крупный должник перед Фондом кино по состоянию на февраль 2019 г. Всего в списке должников фонда 24 компании.
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Andriy Kobolyev
Украинский бизнесмен
Chief Executive Officer of Ukrainian state energy company Naftogaz. In October 2014 Mr. Kobolyev was named in Fortune magazine's "top 40 under 40 " for his reform efforts at Ukraine's energy giant.
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