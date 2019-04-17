Политика
Глава «Нафтогаза» назвал возможную дату переговоров с «Газпромом»ИА Новороссия 04:36
Переговоры с российским монополистом «Газпром» о транзите газа из РФ через территорию Украины после 2019 года могут возобновиться после президентских выборов в стране. Об этом сообщил глава Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Коболев.
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Глава «Нафтогаза» назвал тяжелой ситуацию с «Северным потоком-2» для России
Rambler News Service04:33
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Происшествия
В Красноярске экстренно сел самолет с главой Приморья на борту
В аэропорту Красноярска РИА Новости сообщили о факте посадки, однако не подтвердили и не опровергли был ли на борту Кожемяко.
Обновлено в 08:19
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Жириновский призвал жертвовать деньги на свои храмы, а не на Нотр-Дам
По мнению Жириновского, России не стоит быть настолько добрыми и предложил жертвовать деньги на восстановление российских церквей и памятников.
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Происшествия
Пак рассказал в суде, что компания Кокорина угрожала ему убийством
Директор департамента Минпромторга Денис Пак, проходящий потерпевшим в деле о драке с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина, выступил в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 08:22
Авто
Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»
К официальным дилерам Ульяновского автозавода уже поступили новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи.
Обновлено вчера в 05:44
Происшествия
Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Политика
Дмитрий Медведев отчитается перед Госдумой за работу правительства РФ
Сегодня, 17 апреля, в Госдуме состоится отчет премьер-министра Дмитрия Медведева о работе правительства РФ за 2018 год, сообщает ИА REGNUM.
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Происшествия
Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали
Обновлено в 04:33
Происшествия
В Омске школьники закидали 77-летнего старика камнями
В местном паблике «ВКонтакте» появился ролик, где видно, как несколько школьников, которым на вид 10-13 лет, у гаража кидали в пенсионера камнями, набрасывались на него с кулаками и пинали в его сторону массивную железную дверь.
Обновлено в 05:55
Хоккей
Кучеров объяснил разгромное поражение «Тампы» от «Коламбуса»
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Общество
Дженнифер Лопес назвали самой стильной женщиной года
По словам экспертов, запущенный в 2001 году бренд JLo by Jennifer Lopez принес исполнительнице больше $1 млрд, а линия одежды, аксессуаров и парфюмерии делает ее одной из первых знаменитых женщин, запустивших свой бизнес в сфере моды.
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Происшествия
Жителя Севастополя зарезали за отказ танцевать лезгинку в баре
Пьяный строитель из Дагестана убил посетителя в кафе Севастополя за отказ танцевать лезгинку.
Обновлено в 09:05
Общество
Синоптики советуют россиянам на майские ехать на Мальдивы
В период майских праздников лучшим местом для пляжного отдыха станут Мальдивы, заявил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Футбол
СМИ: Де Лигт близок к переходу в «Барселону»
Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт станет игроком "Барселоны" в летнее трансферное окно.
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Политика
Новак назвал форс-мажором вариант перекрытия Минском «Дружбы»
Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России вариант перекрытия Белоруссией в целях ремонтных работ нефтепровода «Дружба» будет форс-мажором.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Финансы
Чистый спрос россиян на валюту в феврале снизился на 20%
Сегодня, 17 апреля 2019 года, Центробанк РФ сообщил, что чистый спрос на иностранную валюту в феврале текущего года по сравнению с январём снизился на 20%, до $0,8 млрд. за счёт существенного увеличения предложения доллара США.
Обновлено в 05:31
Кино
Тимур Бекмамбетов спродюсирует фильм о трагедии в Керчи
Бекмамбетов спродюсирует картину, Ксения Леонова напишет сценарий, а Леонид Марантиди отвечает за постановку.
Обновлено в 07:06
Хоккей
Заварухин назначен главным тренером ХК «Сибирь»
Обновлено в 06:54
Политика
Зеленский предложил избирателям пройти тест про Порошенко
Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского опубликовал тест для избирателей, в котором в 12 пунктах содержатся вопросы о действующем президенте Петре Порошенко, его состоянии и семье.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес
Вторая жена ушла от Григорьева-Апполонова к баскетболисту
После 17 лет брака супруга певца Марина Банкова ушла от него к баскетболисту клуба "Химки" Андрею Зубкову, пишет "СтарХит" со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Собор Парижской Богоматери закроется на пять-шесть лет
Собор Парижской Богоматери может закрыть свои двери для посетителей на шесть лет после пожара, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на настоятеля Нотр-Дама Патрика Шове.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Бывший президент Перу попытался покончить с собой при задержании
Бывший Президент Перу Алан Гарсия экстренно доставлен в больницу после того, как полицейские прибыли к нему домой для задержания.
Обновлено в 09:43
Экономика
Названы выполнившие майские указы регионы
Только 16 российских регионов полностью выполнили положения майских указов президента от 2012 года в части размера зарплаты бюджетников.
Обновлено в 05:37
Финансы
Доллар опустился ниже 64 руб. впервые с 25 марта
Доллар США на Московской бирже опустился ниже 64 рублей с 25 марта, евро снизился до 72,32 рубля также впервые с 25 марта.
Обновлено в 03:34
Общество
Депардье выставил на продажу виллу в Бельгии, сообщили СМИ
Известный французский актер Жерар Депардье продает за 800 тысяч евро принадлежащую ему виллу в селении Нешэн на границе Бельгии с Францией, сообщила в среду телерадиокомпания RTL.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Военный прокурор озвучил расценки на «слив» данных МВД Украины
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, сколько в «незалежной» стоит доступ к закрытым базам данных правоохранительных и других государственных органов.
Обновлено в 08:21