Политика
Глава «Нафтогаза» назвал рыночную стоимость украинской ГТС
Глава «Нафтогаза» назвал рыночную стоимость украинской ГТСВечерняя Москвавчера в 07:50
Газотранспортная система Украины оценивается в сумму около 14 миллиардов долларов. Об этом сообщил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев. Он отметил, что у Европы нет желания покупать украинскую ГТС по обозначенной цене, передает rueconomics.ru.
Вечерняя Москвавчера в 07:50
с чего всё началось
Газотранспортная система республики оценивается в $14 млрд, сообщил на Украинском нефтегазовом инвестиционном форуме глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, сообщает «Укринформ».РБКвчера в 08:53
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В «Нафтогазе» рассказали об отсутствии желающих купить долю в ГТС Украины
Rambler News Serviceвчера в 09:23
Эксперт прокомментировал заявление главы «Нафтогаза» о стоимости украинской ГТС
RT на русскомвчера в 10:20
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Политика
ЕС обвиняет Россию в нарушении законов в Азовском море
По словам Могерини, ЕС довел до сведения России необходимость прекратить "чрезмерные инспекции" судов в Азовском море, так как это наносит ущерб не только экономике Украины, но и судам, которые ходят под флагами европейских стран.
Обновлено в 02:02
Политика
На Украине оценили потери после запуска «Турецкого потока»
После запуска газопровода "Турецкий поток" транзит газа через территорию Украины сократится на 12-13 миллиардов кубометров в год.
Обновлено в 02:09
Политика
Митрополит УПЦ назвал Порошенко «гонителем церкви»
Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука назвал украинского президента Петра Порошенко "современным гонителем церкви".
Обновлено в 02:06
Политика
«Единая Россия» помогла Ищенко пройти муниципальный фильтр в Приморье
Приморское отделение «Единой России» (ЕР) помогло Андрею Ищенко пройти муниципальный фильтр в ходе избирательной компании по повторным выборам губернатора региона 16 декабря, сообщается на партийном сайте.
Обновлено в 02:10
Политика
Путин заявил о готовности России ответить на выход США из ДРСМД
Решение США о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) "не может остаться и не останется без ответа" со стороны России, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Министерства обороны в Сочи.
Обновлено в 01:37
Политика
Саудовский принц может лишиться престола из-за дела Хашкаджи
Отношение к наследному принцу в Вашингтоне поменялось не только из-за предполагаемой причастности к убийству журналиста, но и в связи с его позицией в вопросе закупок оружия у России.
Обновлено в 02:10
Политика
WP: США планируют внести Венесуэлу в список спонсоров терроризма
Администрация президента США Дональда Трампа готовится объявить Венесуэлу страной-спонсором терроризма, передает Washington Post со ссылкой на чиновников в Белом доме и официальную переписку.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие
В Воронеже запустили производство модернизированного Ил-96
На Воронежском авиационном заводе началась сборка элементов планера первого широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера Ил-96-400М.
Обновлено в 02:06
Политика
Путин внёс в Госдуму две кандидатуры на посты аудиторов Счётной палаты
Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуры Дмитрия Зайцева и Алексея Каульбарса на должности аудиторов Счётной палаты.
Обновлено в 02:03
Политика
Министры обороны стран ЕС поддержали создание общей разведшколы
В Брюсселе состоялось заседание министров обороны стран-членов ЕС. На этой встрече был одобрен проект создания общей разведшколы.
Обновлено в 02:02
Политика
Глава МИД Ирана назвал Россию отличным партнёром
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе беседы с французским изданием Le Figaro назвал Россию отличным торговым и политическим партнёром.
Обновлено в 01:30
Политика
Белый дом вернул аккредитацию журналисту CNN
Журналисту телеканала CNN Джиму Акосте вернули пропуск в Белый дом, но ввели новые правила поведения для представителей СМИ во время пресс-конференций президента, пишет CNN.
Обновлено в 02:10
Политика
Украину, Белоруссию и Молдавию призвали бороться с «влиянием» России
Как полагают британские аналитики, обезопасить эти государства будет возможно, укрепив их «устойчивость к негативному влиянию России».
Обновлено в 02:07
Армия и оружие
Военные США на границе с Мексикой вернутся домой к Рождеству
Военнослужащие из США, которые находятся на юго-западной границе с Мексикой, вернутся домой к Рождеству.
Обновлено в 02:08
Политика
Предложившего отменить пенсию депутата исключили из «Единой России»
Депутата Ярославской городской думы Дмитрия Петровского, который выступал за отмену пенсий по старости, исключили из состава «Единой России».
Обновлено в 01:50