с чего всё началось

Газотранспортная система Украины оценивается в сумму около 14 миллиардов долларов. Об этом сообщил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев. Он отметил, что у Европы нет желания покупать украинскую ГТС по обозначенной цене, передает rueconomics.ru.

Политика Политика Американские сенаторы призвали не выбирать россиянина главой Интерпола Группа американских сенаторов, состоящая из четырёх человек, призвала администрацию президента США Дональда Трампа и генассамблею Интерпола выступить против кандидатуры Александра Прокопчука, который является одним из кандидатов на должность главы организации.

Политика Политика Дочь Трампа использовала личную почту для служебной переписки

Политика Политика Путин обсудил на совещании планы выхода США из ДРСМД Президент России Владимир Путин в ходе совещания по военной тематике в понедельник предложил обсудить шаги Москвы в связи с намерением США выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Политика Министры обороны стран ЕС поддержали создание общей разведшколы В Брюсселе состоялось заседание министров обороны стран-членов ЕС. На этой встрече был одобрен проект создания общей разведшколы.

Политика Политика ЕС пригрозил «целевыми мерами» из-за ситуации в Азовском море В ближайшее время Евросоюз может рассмотреть конкретные меры в связи с ситуацией в Азовском море, об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Политика Политика Белый дом вернул аккредитацию журналисту CNN Журналисту телеканала CNN Джиму Акосте вернули пропуск в Белый дом, но ввели новые правила поведения для представителей СМИ во время пресс-конференций президента, пишет CNN.

Политика Политика Саудовский принц может лишиться престола из-за дела Хашкаджи

Политика Политика Иран назвал Россию прекрасным торговым и политическим партнером Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия может перейти на расчеты с Ираном в нацвалютах.

Армия и оружие Армия и оружие Военные США на границе с Мексикой вернутся домой к Рождеству Военнослужащие из США, которые находятся на юго-западной границе с Мексикой, вернутся домой к Рождеству.

Политика Политика В отношении Браудера возбудили новое уголовное дело В России возбудили уголовное дело о создании преступного сообщества в отношении британского финансиста, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

Политика Политика Де Мистура рассчитывает, что КС Сирии удастся собрать в декабре Спец посланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура рассчитывает, что Конституционный комитет Сирии, который пока так и не сформирован, удастся собрать на встречу в декабре этого года.

Политика Политика Трамп встретил главную рождественскую елку в Белом доме Ель высотой почти 6 м доставили из Северной Каролины. Она будет стоять в Голубой комнате Белого дома.

Политика Политика Рогозин не исключил встречи с Илоном Маском Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не исключил встречи с американским бизнесменом Илоном Маском в ходе поездки в США.