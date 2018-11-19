Политика

Глава «Нафтогаза» назвал рыночную стоимость украинской ГТС
Вечерняя Москва
07:50

Газотранспортная система Украины оценивается в сумму около 14 миллиардов долларов. Об этом сообщил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев. Он отметил, что у Европы нет желания покупать украинскую ГТС по обозначенной цене, передает rueconomics.ru.
Вечерняя Москва07:50
с чего всё началось
Газотранспортная система республики оценивается в $14 млрд, сообщил на Украинском нефтегазовом инвестиционном форуме глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, сообщает
 «Укринформ».
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Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 21:39, Ашберн
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Политика

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Обновлено в 21:35
Политика

ЕС пригрозил «целевыми мерами» из-за ситуации в Азовском море

В ближайшее время Евросоюз может рассмотреть конкретные меры в связи с ситуацией в Азовском море, об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
Обновлено в 21:24
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Завершилось строительство морской части «Турецкого потока»

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Белый дом вернул аккредитацию журналисту CNN

Журналисту телеканала CNN Джиму Акосте вернули пропуск в Белый дом, но ввели новые правила поведения для представителей СМИ во время пресс-конференций президента, пишет CNN.
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Саудовский принц может лишиться престола из-за дела Хашкаджи

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Иран назвал Россию прекрасным торговым и политическим партнером

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия может перейти на расчеты с Ираном в нацвалютах.
Обновлено в 21:07
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Военные США на границе с Мексикой вернутся домой к Рождеству

Военнослужащие из США, которые находятся на юго-западной границе с Мексикой, вернутся домой к Рождеству.
Обновлено в 21:10
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В отношении Браудера возбудили новое уголовное дело

В России возбудили уголовное дело о создании преступного сообщества в отношении британского финансиста, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.
Обновлено в 15:21
Политика

Де Мистура рассчитывает, что КС Сирии удастся собрать в декабре

Спец посланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура рассчитывает, что Конституционный комитет Сирии, который пока так и не сформирован, удастся собрать на встречу в декабре этого года.
Обновлено в 20:56
Политика

Трамп встретил главную рождественскую елку в Белом доме

Ель высотой почти 6 м доставили из Северной Каролины. Она будет стоять в Голубой комнате Белого дома.
Обновлено в 21:02
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Рогозин не исключил встречи с Илоном Маском

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не исключил встречи с американским бизнесменом Илоном Маском в ходе поездки в США.
Обновлено в 18:43
Армия и оружие

Пентагон: российские комплексы С-300 не влияют на операции США в Сирии

Представитель Пентагона Эрик Пахон заявил РИА Новости, что размещение в Сирии российских комплексов С-300 не влияет на операции США в этом регионе.
Обновлено в 20:00
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