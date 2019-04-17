Политика
Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газаRT на русском 02:32
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен. Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.
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Крымский депутат ответил на заявления Киева о возможности нового газового кризиса
Народные новости04:18
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Общество
Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе
Писатель и журналист Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе в связи с резким ухудшением самочувствия, он в реанимационной палате, состояние тяжелое.
Обновлено в 05:28
Футбол
Мертезакер назвал финалистов Лиги чемпионов
Бывший защитник «Арсенала» Пер Мертезакер считает, что в финале нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов сыграют «Манчестер Сити» и «Барселона».
Обновлено вчера в 12:16
Авто
Названы любимые автомобили молодых россиян
Российский автомобильный онлайн-сервис Autospot.ru выяснил, какие автомобильные бренды предпочитают россияне в возрасте от 18 до 24 лет, когда покупают свою первую машину.
Обновлено в 04:31
Общество
С омички требуют налог на цветы, которые ей подарила мэрия за младенца
В мэрии заявили, что женщину предупреждали о налоге и она даже оставила соответствующую подпись.
Обновлено в 04:07
Игры
ИИ улучшил текстуры для Elder Scrolls 4: Oblivion
Обновлено в 04:45
Спорт
Медведева ответила болельщику о своих возможностях
Фигуристка Евгения Медведева ответила болельщикам, которые не верят, что спортсменка способна достичь высоких результатов в следующем сезоне.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле
Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 05:09
Политика
В ЛНР потребовали от Зеленского плана окончания войны на Донбассе
Советник главы ЛНР сообщил НСН, что у жителей самопровозглашенной республики нет оснований поддерживать кандидата Зеленского.
Обновлено в 04:36
Политика
Трамп рассказал о главных соперниках в борьбе за пост президента
Президент США Дональд Трамп заявил в своем твиттере, что его основными соперниками в борьбе за президентский пост в 2020 году будут сенатор Берни Сандерс и бывший вице-президент Джо Байден.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
В Челябинске ФСБ проводит обыск на оборонном предприятии
В пресс-службе областного управления ФСБ журналистам подтвердили, что оперативные действия проводятся.
Обновлено в 03:12
Энергетика
«Нафтогаз Украины» призвал снизить цену газа для населения до рыночной
Компания «Нафтогаз Украины» обратилась к правительству страны с просьбой отменить положение о возложении специальных обязательств (ПСО), которые требуют повышения цены на газ для населения с 1 мая, или внести соответствующие изменения в него.
Обновлено в 05:04
Общество
Кадастровая палата дала советы по покупке дачи
Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Финансы
Доллар опустился ниже 64 руб. впервые с 25 марта
Доллар США на Московской бирже опустился ниже 64 рублей с 25 марта, евро снизился до 72,32 рубля также впервые с 25 марта.
Обновлено в 03:34
Общество
Названы регионы, из которых россияне чаще всего уезжают на заработки
Названы регионы, из которых россияне чаще всего уезжают на заработки. Об этом 17 апреля сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 22:07
Хоккей
Свечников не смог продолжить матч после драки с Овечкиным
Обновлено 15 апреля в 21:32
Авто
Новый Toyota Highlander порадовал дизайном в стиле RAV4
Компания Toyota представила в рамках автосалона в Нью-Йорке четвёртое поколение Highlander, которое переехало на новую платформу TNGA, подросло в размерах, обзавелось новым дизайном интерьера и салона и получило пересмотренную линейку силовых агрегатов.
Обновлено в 02:04
Авто
Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»
К официальным дилерам Ульяновского автозавода уже поступили новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи.
Обновлено вчера в 05:44
Транспорт
В России предложили сузить левую полосу на автомагистралях
Обновлено в 04:07
Происшествия
СМИ оценили пожертвования на восстановление Нотр-Дама в €1 млрд
Сумма пожертвований, которые пообещали перечислить на восстановление Нотр-Дама, достигла почти €1 млрд.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Пушков ответил на заявление историка о погибших в Одессе
Сенатор Алексей Пушков ответил на заявление доктора исторических наук Александра Сытина о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 03:50
Политика
Умер замруководителя администрации губернатора Сергей Трофимов
Первый заместитель руководителя администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов скончался 17 апреля на 70-м году жизни.
Обновлено вчера в 21:04
Гаджеты
Sony рассекретила PlayStation 5
Обновлено в 04:07
Футбол
Адвокат Мамаева усомнился в законности итогового решения суда
Обновлено в 05:19
Авто
Genesis представил ситикар с необычным багажником
В Нью-Йорке премиальный суббренд Genesis представил концептуальный городской автомобиль Mint.
Обновлено в 03:22
Политика
Сербия начала строить «Турецкий поток»
Сербия начала работы по строительству сербской ветки "Турецкого потока", не дожидаясь завершения работ на болгарском участке.
Обновлено в 05:00
Экономика
Кабмин проиндексировал на 4,3% отдельные выплаты военным и полицейским
Некоторые компенсации и пособия для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств увеличатся на 4,3%. Соответствующее постановление подписал глава Правительства Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 03:55
Политика
Алексей Рогозин официально покинул «Ильюшин»
Обновлено в 03:08
Авто
Hyundai Creta нового поколения представлен официально
Южнокорейский бренд Hyundai привёз на Шанхайский автосалон новую модель, которая идентична кроссоверу Creta.
Обновлено вчера в 06:30
Интернет
Facebook начала тестировать горизонтальную прокрутку новостной ленты
Как предполагает профильное интернет-издание Techcrunch, таким образом соцсеть хочет привлечь больше рекламодателей, которые должны привыкнуть к полноэкранному формату историй, на которые делается большая ставка.
Обновлено вчера в 19:04