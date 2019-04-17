Политика
Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газаRT на русском 02:32
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен. Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.
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Крымский депутат ответил на заявления Киева о возможности нового газового кризиса
Народные новости04:18
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Происшествия
Состояние Дмитрия Быкова признали тяжелым
Обновлено в 06:53
Политика
Как Трамп сам себя загнал в угол в Венесуэле
Дональд Трамп очевидно не знает, что дальше делать.
Обновлено в 04:13
Политика
Кремль прокомментировал возможный уход Матвиенко из Совета Федерации
В Кремле ничего не знают о возможной отставке председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:31
Политика
Некоторые просто выживают: Медведев рассказал о бедности россиян
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе отчета о работе правительства в Госдуме рассказал о борьбе с бедностью в России.
Обновлено в 05:15
Общество
В красноярском зоопарке посетители закормили козла до смерти
Посетители красноярского зоопарка "Роев ручей" до смерти закормили винторогого козла по кличке Коралл, сообщила РИА Новости представитель зоопарка Екатерина Михайлова.
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
Вторая жена ушла от Григорьева-Апполонова к баскетболисту
После 17 лет брака супруга певца Марина Банкова ушла от него к баскетболисту клуба "Химки" Андрею Зубкову, пишет "СтарХит" со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес
Дочь Аршавина расплакалась на суде во время бракоразводного процесса
По некоторым данным, дочь Аршавина расплакалась в суде.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле
Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 05:09
Авто
«АвтоВАЗ» сертифицировал Lada Xray с вариатором Jatco
Компания «АвтоВАЗ» отправит в серийное производство новую модификацию LADA XRay, оснащенную вариатором.
Обновлено в 03:49
Авто
УАЗ начал принимать заказы на «Буханку Трофи», сообщил источник
Дилеры Ульяновского автозавода начали принимать заказы на УАЗ 3909 "Комби", называемый в народе "Буханкой" за характерную форму кузова, в версии для бездорожья за 830 тысяч рублей, рассказал РИА Новости источник в компании.
Обновлено в 06:34
Политика
США сделали Турции новое предложение по поставкам ЗРК Patriot
Анкара получила от Вашингтона новое предложение по поставкам зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.
Обновлено в 05:19
Политика
Порошенко согласился начать дебаты с Зеленским на стадионе 19 апреля
Действующий президент Петр Порошенко согласился с предложением кандидата в президенты Владимира Зеленского провести дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве 19 апреля в 19.00, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 06:30
Хоккей
Заварухин назначен главным тренером ХК «Сибирь»
Обновлено в 06:54
Происшествия
Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице
Обновлено в 06:51
Экономика
Дерипаска допустил национализацию группы ГАЗ
Продление сроков введения санкций «не дает полной свободы», и если они не будут сняты, то у ГАЗа «нет шансов выжить», заключил Дерипаска: у завода нет возможностей для развития и для начала производства новых моделей.
Обновлено в 06:02
Политика
Украина вышла из соглашения о стандартизации вооружения с СНГ
Украинский кабмин принял решение о прекращении действия соглашения между государствами СНГ в области стандартизации вооружения и военной техники, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министерство экономического развития и торговли Украины.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Общество
Париж организует международный конкурс для воссоздания шпиля Нотр-Дама
Премьер Франции Эдуар Филипп заявил об организации международного конкурса среди архитекторов для восстановления шпиля собора Парижской Богоматери, разрушенного пожаром.
Обновлено в 07:01
Футбол
Вратарь «Кристал Пэлас» не будет наказан за нацистское приветствие
Футбольная ассоциация Англии не станет наказывать голкипера «Кристал Пэлас» Уэйна Хеннесси за нацистское приветствие.
Обновлено в 04:41
Политика
В Кремле прокомментировали данные о невыполнении майских указов Путина
В остальных регионах указы не выполнены минимум по одной из бюджетных категорий.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Владимира Зеленского избили люди в масках
Обновлено в 07:03
Происшествия
Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева под арестом
Обновлено в 04:54
Общество
В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России
Законодательное собрание Санкт-Петербурга во вторник внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда в РФ, под которой подразумевается реконструкция или снос многоквартирных домов, находящихся в аварийном или ином неудовлетворительном техническом состоянии.
Обновлено вчера в 09:16
Авто
Chery привезет в Россию новый Arrizo GX
У себя на родине в Китае новый Chery Arrizo GX продается с осени 2018 года.
Обновлено вчера в 09:12
Технологии
В Boston Dynamics научили роботов буксировать грузовик
Инженерная компания Boston Dynamics презентовала видео, на котором упряжка из 10 роботов SpotMini тянет за собой фуру.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие
СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ
Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
Происшествия
В Челябинске почти устранили последствия прорыва теплотрассы
В Челябинске подача отопления и горячей воды возобновлена почти во все дома, оставшиеся без этих благ после произошедшего 16 апреля прорыва теплотрассы на улице Братьев Кашириных.
Обновлено в 03:27
Экономика
Банки обнаружили резкий рост подделок банкнот в 2000 рублей
В банковской системе выявлено 680 поддельных банкнот номиналом 2000 рублей в первом квартале, это 7,6 процента всех выявленных поддельных денежных знаков.
Обновлено в 04:55