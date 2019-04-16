Политика

Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газаRT на русском 02:32

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен. Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.
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«Нафтогаз» допустил полную приостановку Россией транзита газа

ФАН03:37

Глава «Нафтогаза» счел вероятной полную остановку транзита российского газа

Газета.Ru03:33

Киев открыл европейцам глаза на газовый шантаж Москвы

Утро.ru03:59

В Госдуме оценили заявление главы «Нафтогаза» о возможности газового кризиса

RT на русском03:38

Глава «Нафтогаза» не исключил приостановку Россией транзита газа

iReactor04:02

На Украине опасаются газового кризиса: «Это стандартный ход россиян»

Московский Комсомолец04:01

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев не исключил полную приостановку Россией транзита газа

Аргументы недели03:05
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Футбол

Мамаев сослался на слова Путина в суде

Обновлено в 03:41
Технологии

Boston Dynamics показала буксировку грузовика упряжкой роботов

Производитель робототехники Boston Dynamics показал ролик, на котором упряжка из 10 роботов тянет за собой грузовик.
Обновлено в 03:39
Происшествия

На восстановление сгоревшего собора Нотр-Дам собран 1 млрд евро

Сумма пожертвований, поступивших для восстановления собора Парижской Богоматери после пожара, достигла 1 млрд евро.
Обновлено в 03:03
Наука

Определен признак скорой преждевременной смерти

Шведские ученые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.
Обновлено в 00:34
Происшествия

Историка выгнали с телевизионной передачи о пожаре в Париже

Ведущий программы "Время покажет!", выпуск которой был посвящен пожару в соборе Парижской богоматери, Анатолий Кузичев выгнал из студии приглашенного эксперта Александра Сытина, позволившего себе сравнить произошедшее во французской столице с событиями в Одессе в мае 2014 года.
Обновлено в 02:18
Политика

Почему уходит Матвиенко: «омоложение» высшей власти

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко может перейти на другую должность в ближайшие месяцы.
Обновлено в 02:46
Происшествия

ФСБ перекрыла канал поставки амфетамина в Россию из Нидерландов

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли поставки амфетамина в страну из Голландии.
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес

Ссора Гузеевой с мужем не попала в эфир «Давай поженимся»

Гузеева довольно эмоционально в эфире шоу поделилась со зрителями о недавней ссоре с мужем.
Обновлено вчера в 15:06
Технологии

Promobot представил в Сколково человекоподобного робота-компаньона

Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Обновлено в 03:30
Политика

Медведев отчитается о работе правительства за 2018 год

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев озвучит сегодня перед депутатами Государственной думы РФ отчет о работе правительства за прошлый год.
Обновлено в 03:31
Театры

Названы победители премии «Золотая маска»

В Большом театре состоялась церемония вручения 25-й театральной премии "Золотая Маска".
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия

ФСБ проводит обыски на оборонном предприятии в Челябинске

В "Ростехе" РИА Новости подтвердили информацию об обысках в СКБ "Турбина", которое входит в структуру госкорпорации.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес

Супруга Григорьева-Аполлонова ушла от мужа к 27-летнему баскетболисту

Семья популярного певца Андрея Григорьева-Аполлонова переживает не лучшие времена — в прошлом году его супруга ушла к 27-летнему баскетболисту.
Обновлено вчера в 11:11
Общество

Майские указы по зарплате выполнили четыре региона из 85

Зарплаты «майских» бюджетников по состоянию на конец 2018 года достигают целевых значений по всем категориям лишь в четырех регионах.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Екатеринбурге четыре человека погибли при пожаре в частном доме

Обновлено в 00:34
Авто

АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором

«АвтоВАЗ» выпустит новую версию LADA XRay с вариатором.
Обновлено вчера в 03:19
Общество

IKEA хочет построить первую «Мегу» в пределах МКАД

Если стороны договорятся, то это будет первая «Мега», открытая в Москве более чем за 10 лет (последней была «Мега Белая Дача»), и первый торговый комплекс под этим брендом в пределах МКАД.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП

Государственная дума приняла закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:55
Наука

Стала известна причина крупнейшей катастрофы на Земле

Обновлено вчера в 22:44
Происшествия

Пострадавшие при прорыве теплотрассы в Челябинске получили ожоги ног

В Челябинске после произошедшего 16 апреля прорыва на теплотрассе в ожоговом центре остаются два человека в возрасте 19 и 46 лет.
Обновлено в 01:33
Интернет

TikTok запретили в Индии за распространение порно

Суд Индии обязал Apple и Google убрать приложение TikTok из App Store и Google Play из-за наличия роликов порнографического характера.
Обновлено вчера в 11:27
Экономика

ЦБ нашел способ защитить клиентов банков от телефонных мошенников

В документе регулятор настоятельно рекомендует кредитным организациям до 30 мая определить и представить в ЦБ списки номеров телефонов, используемые банками только для приема входящих звонков от клиентов.
Обновлено в 02:22
Происшествия

Пожарные опоздали в Нотр-Дам на 23 минуты

Парижская прокуратура установила, что пожарные были вызваны в собор Парижской Богоматери спустя 23 минуты после того, как в здании сработала пожарная сигнализация.
Обновлено в 01:29
Шоу-бизнес

«Совсем не секси»: известную актрису заклевали за смелое фото

Звезда сериала "Султан моего сердца" отдыхает в Грузии. Александра Никифорова поделилась в Instagram "домашним" снимком.
Обновлено в 03:16
Общество

Названы самые востребованные среди студентов России сферы деятельности

Почти треть российских студентов (38%) в ближайшие пять лет после завершения учебы в высшем учебном заведении планирует заниматься практической работой в коммерческом секторе, где востребованы такие профессии, как менеджеры и аналитики в фирмах, а также работники частных клиник, школ и вузов.
Обновлено в 03:01
Политика

Депутат Рады от фракции Порошенко устроил потасовку в прямом эфире

Обновлено в 00:45
Авто

Hyundai представила компактный кроссовер Creta нового поколения

Корейский автопроизводитель привез в Шанхай кроссовер Hyundai ix25 нового поколения, больше известный в России под названием Creta.
Обновлено вчера в 08:48
Шоу-бизнес

Петросян возвращается на Первый канал

Юморист Евгений Петросян стал гостем передачи Ивана Урганта "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Обновлено вчера в 08:22
Происшествия

Пожар в Нотр-Даме мог начаться из-за проблем с электрикой

Обновлено в 03:36
Гаджеты

Apple и Qualcomm заключили мир. Что это значит для iPhone, Intel и 5G

Решающая битва в юридической войне Apple с производителем мобильных чипов Qualcomm не состоится: начавшийся более двух лет назад конфликт, который мог затянуться на годы и привести к отставанию iPhone от смартфонов конкурентов в работе с сотовыми сетями пятого поколения, закончился мировым соглашением.
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Andriy Kobolyev
Украинский бизнесмен
Chief Executive Officer of Ukrainian state energy company Naftogaz. In October 2014 Mr. Kobolyev was named in Fortune magazine's "top 40 under 40 " for his reform efforts at Ukraine's energy giant.
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