Политика

Глава Нацсовета по телевидению и радиовещанию Украины ушел в отставкуФАН 07:27

На сайте президента Украины Петра Порошенко опубликован указ об увольнении Артеменко с должности. В апреле 2019 года руководство Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщило, что доля украинского языка в эфире национальных телеканалов и радиостанций продолжает возрастать.
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Порошенко назначил нового члена Нацсовета по телевидению и радиовещанию

РИА Новости14:02

Глава Нацсовета по телерадиовещанию Украины подал в отставку

РБК06:42

Глава Нацсовета Украины по вопросам ТВ подал в отставку

Коммерсантъ07:46

Порошенко назначил сотрудника своей администрации членом Нацсовета по вопросам телевидения

ТАСС13:22

Новая отставка на Украине перед приходом Зеленского

Газета.Ru05:58

Глава Нацсовета Украины по ТВ подал в отставку

Московский Комсомолец05:47

Глава Нацсовета Украины по теле- и радиовещанию подал в отставку

Говорит Москва06:30
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Футбол

Дзюба не играл с «Ахматом» из-за проблем с бедром

Обновлено в 12:38
Политика

Депутаты БПП и «Народного фронта» выступили против инаугурации Зеленского 19 мая

По итогам встречи новоизбранного президента Украины Зеленского с парламентом страны, депутаты Рады от «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта» выступили против назначения дня инаугурации на 19 мая.
Обновлено в 12:07
Общество

В пяти районах Курганской области ввели режим ЧС

Природные пожары в регионе постоянно угрожают населенным пунктам. Работу экстренных служб усложняет сухая ветреная погода.
Обновлено в 14:04
Армия и оружие

Израиль в ответ на ракеты поразил 120 военных целей в секторе Газа

Израильские военные в ответ на ракетные обстрелы территории еврейского государства в субботу поразили 120 военных целей радикалов в секторе Газа.
Обновлено в 12:52
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Венесуэльский генерал погиб при нападении бандитов

Генерал от авиации Национальной боливарианской гвардии, еще трое военнослужащих и двое полицейских стали в субботу жертвами нападения неизвестных бандитов в штате Арагуа, сообщает портал Infobae.
Обновлено в 13:36
Общество

В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»

В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено в 13:31
Происшествия

Депутат Госдумы Ионин объяснил стрельбу из автомата в Камышлове

Обновлено в 14:14
Футбол

«Локомотив» проиграл тульскому «Арсеналу»

Обновлено в 14:04
Шоу-бизнес

Алла Пугачева судьбу финалистов детского «Голоса» увидела во сне

Как поделился позже в YouTube-программе TalkLike серебряный призер «Голоса» Максим Ержан, Нино Чеснер Пугачева предсказала карьеру актрисой, Насте Ивановой – дальнейшие успехи в музыке, а сам Максим на музыкальной сцене получит мировую славу.
Обновлено в 14:01
Футбол

Семак первым стал чемпионом России как игрок и как тренер

"Зенит" досрочно стал чемпионом России 2018/2019. Этот трофей стал для Сергея Семака первым в тренерской карьере.
Обновлено в 14:16
Шоу-бизнес

Седокова на отдыхе в Турции оправдалась за неидеальную фигуру

«Великолепный отдых с тремя детьми» в одном из высококлассных отелей Белека был омрачен подлым снимком из-за угла тыльной части ее фигуры, оказавшейся не такой идеальной, какою ее представляет Анна Седокова своим многочисленным обожателям в Сети.
Обновлено в 13:43
Происшествия

Два льва напали на работника зоопарка в Германии

Обновлено в 11:56
Общество

Замминистра строительства Нижегородской области заподозрили в ношении фашистской символики

Нижегородец Андрей Репин обратил внимание на то, что на встрече с обманутыми дольщиками ЖК «Новинки Smart City», которая состоялась 3 мая в Богородском районе, заместитель министра строительства Нижегородской области Александр Курчанинов был одет в куртку армейского образца с нашивкой на рукаве, которая очень похожа на эмблему дивизии Верхмахта «Эдельвейс».
Обновлено в 07:45
Авто

Audi показал концепт AI:ME с садом на крыше

Немецкая компания представила необычный концепт-кар, который получил особую экологичность.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие

Российский крейсер признали самым мощным в мире

Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.
Обновлено в 10:55
Политика

Правительство опровергло родство Медведевой и глав «Мираторга»

Правительство Российской Федерации опровергло сообщения СМИ о наличии каких-либо родственных связей между женой премьер-министра России Светланой Медведевой и главами агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
Обновлено вчера в 05:18
Политика

Трамп после разговора с Путиным оценил потенциал отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter оценил прошедший накануне телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 10:27
Происшествия

Руководитель штаба Навального в Петербурге подал заявление на полицейских, сбивших его с ног во время демонстрации

Руководитель штаба Навального в Петербурге Александр Шуршев подал заявление в СК на полицейских, сбивших его с ног во время первомайской демонстрации.
Обновлено в 14:00
Футбол

Месси, Роналду и Неймар не приедут в Санкт-Петербург. В Лиге чемпионов «Зенит» не сыграет с «ПСЖ», «Ювентусом» и «Барселоной»

"Зенит" попал напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов и получит только за это не менее 15 миллионов евро.
Обновлено в 13:54
Футбол

Хави может возглавить «Бетис» или «Аль-Садд»

Отмечается, руководство «Бетиса» считает, Хави идеальным вариантом на пост главного тренера клуба.
Обновлено в 05:59
Происшествия

Украинский журналист попал в реанимацию после нападения в Черкассах

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что в Черкассах совершено нападение на журналиста Вадима Комарова, пострадавший в реанимации.
Обновлено в 07:17
Общество

Во Франции прошли протесты «жёлтых жилетов»

Тысячи протестующих против политики администрации Эммануэля Макрона в 25-й раз вышли на улицы французских городов.
Обновлено в 06:47
Здоровье

В Нижнекамске построят высокотехнологичный медцентр за 5–6 млрд рублей

Сегодня на политических дебатах в Челнах гендиректор «Нижнекамскнефтехима» (НКНХ) Азат Бикмурзин озвучил стоимость и примерные параметры высокотехнологичного медцентра, который будет построен в Нижнекамске.
Обновлено в 06:15
Происшествия

Воевавший в Сирии участник ИГ задержан в аэропорту Махачкалы

В махачкалинском аэропорту правоохранительные органы задержали Джамалова Бийсолтана, который находился в розыске за причастность к деятельности террористической организации "Исламское государство".
Обновлено в 13:04
Политика

Ляшко приготовил «три ключевых вопроса» Зеленскому

Лидер парламентской фракции РПЛ Олег Ляшко заявил, что у него есть "три ключевых вопроса", которые он хотел бы задать новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 13:37
Политика

США запретили Ирану обогащать уран

С 4 мая США могут ввести санкции за помощь Ирану в расширении АЭС в Бушере «за пределы существующего реакторного блока», а также за «передачу обогащенного урана из Ирана в обмен на урановую руду».
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия

На западе Москвы упал башенный кран

Крановщица пострадала при падении башенного крана на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 04:11
Кино

Продолжение «Гардемаринов» начали снимать в Крыму

Съемки четвертой части фильма «Гардемарины» начались в Крыму.
Обновлено в 04:18
Происшествия

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
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Юрий Анатольевич Артеменко
Украинский журналист
Украинский журналист, политик, общественный деятель, народный депутат Украины IV и V созывов. Председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания с 2014 года.
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