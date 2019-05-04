Глава Нацсовета по телевидению и радиовещанию Украины ушел в отставкуФАН 07:27

На сайте президента Украины Петра Порошенко опубликован указ об увольнении Артеменко с должности. В апреле 2019 года руководство Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщило, что доля украинского языка в эфире национальных телеканалов и радиостанций продолжает возрастать.

Глава Нацсовета по телевидению и радиовещанию Украины ушел в отставку

Политика Депутаты БПП и «Народного фронта» выступили против инаугурации Зеленского 19 мая По итогам встречи новоизбранного президента Украины Зеленского с парламентом страны, депутаты Рады от «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта» выступили против назначения дня инаугурации на 19 мая.

Общество В пяти районах Курганской области ввели режим ЧС Природные пожары в регионе постоянно угрожают населенным пунктам. Работу экстренных служб усложняет сухая ветреная погода.

Армия и оружие Израиль в ответ на ракеты поразил 120 военных целей в секторе Газа Израильские военные в ответ на ракетные обстрелы территории еврейского государства в субботу поразили 120 военных целей радикалов в секторе Газа.

Происшествия Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Происшествия Венесуэльский генерал погиб при нападении бандитов Генерал от авиации Национальной боливарианской гвардии, еще трое военнослужащих и двое полицейских стали в субботу жертвами нападения неизвестных бандитов в штате Арагуа, сообщает портал Infobae.

Общество В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка» В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.

Шоу-бизнес Алла Пугачева судьбу финалистов детского «Голоса» увидела во сне Как поделился позже в YouTube-программе TalkLike серебряный призер «Голоса» Максим Ержан, Нино Чеснер Пугачева предсказала карьеру актрисой, Насте Ивановой – дальнейшие успехи в музыке, а сам Максим на музыкальной сцене получит мировую славу.

Футбол Семак первым стал чемпионом России как игрок и как тренер "Зенит" досрочно стал чемпионом России 2018/2019. Этот трофей стал для Сергея Семака первым в тренерской карьере.

Шоу-бизнес Седокова на отдыхе в Турции оправдалась за неидеальную фигуру «Великолепный отдых с тремя детьми» в одном из высококлассных отелей Белека был омрачен подлым снимком из-за угла тыльной части ее фигуры, оказавшейся не такой идеальной, какою ее представляет Анна Седокова своим многочисленным обожателям в Сети.

Общество Замминистра строительства Нижегородской области заподозрили в ношении фашистской символики Нижегородец Андрей Репин обратил внимание на то, что на встрече с обманутыми дольщиками ЖК «Новинки Smart City», которая состоялась 3 мая в Богородском районе, заместитель министра строительства Нижегородской области Александр Курчанинов был одет в куртку армейского образца с нашивкой на рукаве, которая очень похожа на эмблему дивизии Верхмахта «Эдельвейс».

Армия и оружие Российский крейсер признали самым мощным в мире Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.

Политика Правительство опровергло родство Медведевой и глав «Мираторга» Правительство Российской Федерации опровергло сообщения СМИ о наличии каких-либо родственных связей между женой премьер-министра России Светланой Медведевой и главами агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.

Политика Трамп после разговора с Путиным оценил потенциал отношений с Россией Президент США Дональд Трамп в своем Twitter оценил прошедший накануне телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.

Происшествия Руководитель штаба Навального в Петербурге подал заявление на полицейских, сбивших его с ног во время демонстрации Руководитель штаба Навального в Петербурге Александр Шуршев подал заявление в СК на полицейских, сбивших его с ног во время первомайской демонстрации.

Футбол Хави может возглавить «Бетис» или «Аль-Садд» Отмечается, руководство «Бетиса» считает, Хави идеальным вариантом на пост главного тренера клуба.

Происшествия Украинский журналист попал в реанимацию после нападения в Черкассах Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что в Черкассах совершено нападение на журналиста Вадима Комарова, пострадавший в реанимации.

Общество Во Франции прошли протесты «жёлтых жилетов» Тысячи протестующих против политики администрации Эммануэля Макрона в 25-й раз вышли на улицы французских городов.

Здоровье В Нижнекамске построят высокотехнологичный медцентр за 5–6 млрд рублей Сегодня на политических дебатах в Челнах гендиректор «Нижнекамскнефтехима» (НКНХ) Азат Бикмурзин озвучил стоимость и примерные параметры высокотехнологичного медцентра, который будет построен в Нижнекамске.

Происшествия Воевавший в Сирии участник ИГ задержан в аэропорту Махачкалы В махачкалинском аэропорту правоохранительные органы задержали Джамалова Бийсолтана, который находился в розыске за причастность к деятельности террористической организации "Исламское государство".

Политика Ляшко приготовил «три ключевых вопроса» Зеленскому Лидер парламентской фракции РПЛ Олег Ляшко заявил, что у него есть "три ключевых вопроса", которые он хотел бы задать новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Политика США запретили Ирану обогащать уран С 4 мая США могут ввести санкции за помощь Ирану в расширении АЭС в Бушере «за пределы существующего реакторного блока», а также за «передачу обогащенного урана из Ирана в обмен на урановую руду».

Происшествия На западе Москвы упал башенный кран Крановщица пострадала при падении башенного крана на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.