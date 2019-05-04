Политика
Глава Нацсовета по телевидению и радиовещанию Украины ушел в отставкуФАН 07:27
На сайте президента Украины Петра Порошенко опубликован указ об увольнении Артеменко с должности. В апреле 2019 года руководство Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщило, что доля украинского языка в эфире национальных телеканалов и радиостанций продолжает возрастать.
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Футбол
Дзюба не играл с «Ахматом» из-за проблем с бедром
Обновлено в 12:38
Политика
Депутаты БПП и «Народного фронта» выступили против инаугурации Зеленского 19 мая
По итогам встречи новоизбранного президента Украины Зеленского с парламентом страны, депутаты Рады от «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта» выступили против назначения дня инаугурации на 19 мая.
Обновлено в 12:07
Общество
В пяти районах Курганской области ввели режим ЧС
Природные пожары в регионе постоянно угрожают населенным пунктам. Работу экстренных служб усложняет сухая ветреная погода.
Обновлено в 14:04
Армия и оружие
Израиль в ответ на ракеты поразил 120 военных целей в секторе Газа
Израильские военные в ответ на ракетные обстрелы территории еврейского государства в субботу поразили 120 военных целей радикалов в секторе Газа.
Обновлено в 12:52
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Венесуэльский генерал погиб при нападении бандитов
Генерал от авиации Национальной боливарианской гвардии, еще трое военнослужащих и двое полицейских стали в субботу жертвами нападения неизвестных бандитов в штате Арагуа, сообщает портал Infobae.
Обновлено в 13:36
Общество
В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»
В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено в 13:31
Футбол
«Локомотив» проиграл тульскому «Арсеналу»
Обновлено в 14:04
Шоу-бизнес
Алла Пугачева судьбу финалистов детского «Голоса» увидела во сне
Как поделился позже в YouTube-программе TalkLike серебряный призер «Голоса» Максим Ержан, Нино Чеснер Пугачева предсказала карьеру актрисой, Насте Ивановой – дальнейшие успехи в музыке, а сам Максим на музыкальной сцене получит мировую славу.
Обновлено в 14:01
Футбол
Семак первым стал чемпионом России как игрок и как тренер
"Зенит" досрочно стал чемпионом России 2018/2019. Этот трофей стал для Сергея Семака первым в тренерской карьере.
Обновлено в 14:16
Шоу-бизнес
Седокова на отдыхе в Турции оправдалась за неидеальную фигуру
«Великолепный отдых с тремя детьми» в одном из высококлассных отелей Белека был омрачен подлым снимком из-за угла тыльной части ее фигуры, оказавшейся не такой идеальной, какою ее представляет Анна Седокова своим многочисленным обожателям в Сети.
Обновлено в 13:43
Происшествия
Два льва напали на работника зоопарка в Германии
Обновлено в 11:56
Общество
Замминистра строительства Нижегородской области заподозрили в ношении фашистской символики
Нижегородец Андрей Репин обратил внимание на то, что на встрече с обманутыми дольщиками ЖК «Новинки Smart City», которая состоялась 3 мая в Богородском районе, заместитель министра строительства Нижегородской области Александр Курчанинов был одет в куртку армейского образца с нашивкой на рукаве, которая очень похожа на эмблему дивизии Верхмахта «Эдельвейс».
Обновлено в 07:45
Авто
Audi показал концепт AI:ME с садом на крыше
Немецкая компания представила необычный концепт-кар, который получил особую экологичность.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие
Российский крейсер признали самым мощным в мире
Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.
Обновлено в 10:55
Политика
Правительство опровергло родство Медведевой и глав «Мираторга»
Правительство Российской Федерации опровергло сообщения СМИ о наличии каких-либо родственных связей между женой премьер-министра России Светланой Медведевой и главами агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
Обновлено вчера в 05:18
Политика
Трамп после разговора с Путиным оценил потенциал отношений с Россией
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter оценил прошедший накануне телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Руководитель штаба Навального в Петербурге подал заявление на полицейских, сбивших его с ног во время демонстрации
Руководитель штаба Навального в Петербурге Александр Шуршев подал заявление в СК на полицейских, сбивших его с ног во время первомайской демонстрации.
Обновлено в 14:00
Футбол
Месси, Роналду и Неймар не приедут в Санкт-Петербург. В Лиге чемпионов «Зенит» не сыграет с «ПСЖ», «Ювентусом» и «Барселоной»
"Зенит" попал напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов и получит только за это не менее 15 миллионов евро.
Обновлено в 13:54
Футбол
Хави может возглавить «Бетис» или «Аль-Садд»
Отмечается, руководство «Бетиса» считает, Хави идеальным вариантом на пост главного тренера клуба.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Украинский журналист попал в реанимацию после нападения в Черкассах
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что в Черкассах совершено нападение на журналиста Вадима Комарова, пострадавший в реанимации.
Обновлено в 07:17
Общество
Во Франции прошли протесты «жёлтых жилетов»
Тысячи протестующих против политики администрации Эммануэля Макрона в 25-й раз вышли на улицы французских городов.
Обновлено в 06:47
Здоровье
В Нижнекамске построят высокотехнологичный медцентр за 5–6 млрд рублей
Сегодня на политических дебатах в Челнах гендиректор «Нижнекамскнефтехима» (НКНХ) Азат Бикмурзин озвучил стоимость и примерные параметры высокотехнологичного медцентра, который будет построен в Нижнекамске.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Воевавший в Сирии участник ИГ задержан в аэропорту Махачкалы
В махачкалинском аэропорту правоохранительные органы задержали Джамалова Бийсолтана, который находился в розыске за причастность к деятельности террористической организации "Исламское государство".
Обновлено в 13:04
Политика
Ляшко приготовил «три ключевых вопроса» Зеленскому
Лидер парламентской фракции РПЛ Олег Ляшко заявил, что у него есть "три ключевых вопроса", которые он хотел бы задать новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 13:37
Политика
США запретили Ирану обогащать уран
С 4 мая США могут ввести санкции за помощь Ирану в расширении АЭС в Бушере «за пределы существующего реакторного блока», а также за «передачу обогащенного урана из Ирана в обмен на урановую руду».
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия
На западе Москвы упал башенный кран
Крановщица пострадала при падении башенного крана на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 04:11
Кино
Продолжение «Гардемаринов» начали снимать в Крыму
Съемки четвертой части фильма «Гардемарины» начались в Крыму.
Обновлено в 04:18
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30