Политика
Глава Нацсовета по телерадиовещанию Украины подал в отставкуРБК 06:42
Президент Украины Петр Порошенко уже подписал указ, освобождающий Артеменко от должности главы Нацсовета.
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Армия и оружие
Турецкая газета объяснила страх США перед российскими С-400 в Турции
США опасаются того, что Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, когда получит российские комплексы противовоздушной обороны С-400.
Обновлено вчера в 21:29
Единоборства
«Было тревожненько»: Шлеменко нокаутировал Андраде на турнире RCC 6
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко техническим нокаутом в третьем раунде победил бразильца Вискарди Андраде в поединке на турнире RCC 6, прошедшем в субботу в Челябинске.
Обновлено в 15:45
Футбол
Ростральные колонны зажгли в честь чемпионства «Зенита»
Обновлено в 14:45
Общество
На Красной площади проходит вторая ночная репетиция военного парада
Вторая ночная репетиция парада Победы, в которой принимают участие пешие парадные расчёты и колонны военной техники, началась на Красной площади.
Обновлено в 15:29
Происшествия
Руководитель штаба Навального в Петербурге подал заявление в СК на полицейских, сбивших его с ног на демонстрации
Руководитель штаба Навального в Петербурге Александр Шуршев подал заявление в СК на полицейских, сбивших его с ног во время первомайской демонстрации.
Обновлено в 15:00
Политика
Архиепископ Америки Димитрий подал прошение об отставке
Глава Греческой православной архиепископии Америки Димитрий подал прошение об отставке, сообщил Константинопольский патриархат.
Обновлено в 10:32
Политика
Ляшко приготовил «три ключевых вопроса» Зеленскому
Лидер парламентской фракции РПЛ Олег Ляшко заявил, что у него есть "три ключевых вопроса", которые он хотел бы задать новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 13:37
Экономика
Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян
С 2017 года на фоне падения доходов населения активно растет и объем выданных потребительских кредитов и микрозаймов.
Обновлено вчера в 10:12
Политика
Чистая нефть из России поступила на станцию «Мозырь» в Белоруссии
Впервые «Белнефтехим» сообщил о резком снижении качества поступающей из России нефти 19 апреля.
Обновлено в 10:57
Общество
Актобе отказался от «Бессмертного полка»
В казахстанском городе Актобе отказались от проведения акции "Бессмертный полк".
Обновлено в 13:27
Футбол
Ахмат — Зенит 1:1
Обновлено в 11:21
Общество
Госслужащую уволили за съемки в порнофильмах
В Аргентине сотрудницу департамента Ла-Плата Соню Пеллиццари уволили за то, что она продавала в интернете эротические снимки и порноролики со своим участием, сообщает The Sun.
Обновлено в 14:03
Политика
Посольство РФ в Минске направило запрос об аресте россиянина
Посольство России в Минске направило официальный запрос по поводу сообщения Комитета госбезопасности Белоруссии о задержании гражданина РФ.
Обновлено в 12:46
Армия и оружие
Боевики могут готовить наступление на сирийскую Хаму
Центр по примирению в Сирии не исключает, что боевики создают на юге Идлибской зоны деэскалации ударную группировку для наступления на город Хама.
Обновлено в 15:00
Футбол
СПАЛ разгромил «Кьево» на выезде
В матче 35-го тура чемпионата Италии СПАЛ на выезде обыграл "Кьево" со счетом 4:0. Эта победа позволила СПАЛ подняться с 13-го места в серии А на десятое, а "Кьево" остается последним.
Обновлено в 13:55
Футбол
Игорь Черевченко: Игроки «Арсенала» честно делают свою работу
Обновлено в 14:45
Политика
Трамп поддержал позицию Путина по Венесуэле
Обновлено вчера в 22:37
Общество
Аномальная жара вернется в Ярославль: сначала зальет, потом высушит
Очень скоро холодная погода сменится на теплую. В первые дни майских праздников в Ярославле будет прохладно и дождливо.
Обновлено 02 мая в 03:44
Общество
Полиция проверяет вещи Резника на наркотики. ФАН-ТВ
В случае положительного результата полиция начнет расследование, которое должно ответить на многие вопросы, включая, например, и такие: какая преступная организация поставляет депутату Резнику наркотики, в каком объеме, кто еще из его окружения вовлечен в употребление наркотиков, причастен ли к этому депутат.
Обновлено в 12:45
Происшествия
Врач на Алтае отказался принимать пенсионера с разрывом желудка
Минут через 40 дедушке сделали рентген, его направили в реанимацию. Оказалось, у него был разрыв желудка с внутренним кровотечением.
Обновлено в 04:39
Политика
Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины
Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.
Обновлено в 02:44
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон мечтает о четвертом ребенке
Стоит отметить, что если герцог и герцогиня Кембриджские станут родителями в четвертый раз, то они пойдут по стопам королевы Елизаветы II, воспитавшей четверых детей.
Обновлено в 12:00
Политика
США пригрозили Ирану новыми санкциями
Напомним, что в прошлом году США расторгли в одностороннем порядке ядерную сделку с Ираном и в очередной раз ввели санкции против Тегерана.
Обновлено вчера в 17:04
Кино
В Крыму начались съемки продолжения «Гардемаринов»
В Крыму начались съемки картины Светланы Дружининой «Гардемарины — 4», сообщает «Пятый канал».
Обновлено в 02:05
Происшествия
В Венесуэле разбился военный вертолет
Обновлено в 11:56
Политика
Депутаты БПП и «Народного фронта» выступили против инаугурации Зеленского 19 мая
По итогам встречи новоизбранного президента Украины Зеленского с парламентом страны, депутаты Рады от «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта» выступили против назначения дня инаугурации на 19 мая.
Обновлено в 12:07
Здоровье
Известный дерматолог рассказал, чем опасны родинки
Некоторые родинки на теле несут в себе вред. Врач-дерматолог рассказал об опасности, вызываемой травмированием данных образований.
Обновлено в 12:28
Авто
«Траки» как искусство
Порой американская автомобильная культура порождает такие течения, что хочется достать словарь и поискать там какие-то более сильные синонимы слова «удивление» (тщетно).
Обновлено в 06:48