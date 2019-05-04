Политика

Глава Нацсовета по телерадиовещанию Украины подал в отставкуРБК 06:42

Президент Украины Петр Порошенко уже подписал указ, освобождающий Артеменко от должности главы Нацсовета.
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Порошенко назначил своего пиарщика в гостелерадиосовет

Газета.Ru15:02

Глава Нацсовета по телерадиовещанию Украины подал в отставку

РБК06:42

Порошенко назначил нового члена Нацсовета по ТВ и радио

РЕН ТВ14:24

Порошенко назначил сотрудника своей администрации членом Нацсовета по вопросам телевидения

ТАСС13:22

Глава Нацсовета Украины по вопросам ТВ подал в отставку

Коммерсантъ07:46

Порошенко назначил нового члена Нацсовета по телевидению и радиовещанию

РИА Новости14:02

Глава Нацсовета Украины по теле- и радиовещанию подал в отставку

Говорит Москва06:30
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:50, Ашберн
Армия и оружие

Турецкая газета объяснила страх США перед российскими С-400 в Турции

США опасаются того, что Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, когда получит российские комплексы противовоздушной обороны С-400.
Обновлено вчера в 21:29
Единоборства

«Было тревожненько»: Шлеменко нокаутировал Андраде на турнире RCC 6

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко техническим нокаутом в третьем раунде победил бразильца Вискарди Андраде в поединке на турнире RCC 6, прошедшем в субботу в Челябинске.
Обновлено в 15:45
Футбол

Ростральные колонны зажгли в честь чемпионства «Зенита»

Обновлено в 14:45
Общество

На Красной площади проходит вторая ночная репетиция военного парада

Вторая ночная репетиция парада Победы, в которой принимают участие пешие парадные расчёты и колонны военной техники, началась на Красной площади.
Обновлено в 15:29
Происшествия

Руководитель штаба Навального в Петербурге подал заявление в СК на полицейских, сбивших его с ног на демонстрации

Руководитель штаба Навального в Петербурге Александр Шуршев подал заявление в СК на полицейских, сбивших его с ног во время первомайской демонстрации.
Обновлено в 15:00
Политика

Архиепископ Америки Димитрий подал прошение об отставке

Глава Греческой православной архиепископии Америки Димитрий подал прошение об отставке, сообщил Константинопольский патриархат.
Обновлено в 10:32
Политика

Ляшко приготовил «три ключевых вопроса» Зеленскому

Лидер парламентской фракции РПЛ Олег Ляшко заявил, что у него есть "три ключевых вопроса", которые он хотел бы задать новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 13:37
Экономика

Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян

С 2017 года на фоне падения доходов населения активно растет и объем выданных потребительских кредитов и микрозаймов.
Обновлено вчера в 10:12
Политика

Чистая нефть из России поступила на станцию «Мозырь» в Белоруссии

Впервые «Белнефтехим» сообщил о резком снижении качества поступающей из России нефти 19 апреля.
Обновлено в 10:57
Происшествия

Депутат Госдумы опроверг сообщения о том, что он устроил стрельбу

Обновлено в 15:01
Общество

Актобе отказался от «Бессмертного полка»

В казахстанском городе Актобе отказались от проведения акции "Бессмертный полк".
Обновлено в 13:27
Футбол

Ахмат — Зенит 1:1

Обновлено в 11:21
Общество

Госслужащую уволили за съемки в порнофильмах

В Аргентине сотрудницу департамента Ла-Плата Соню Пеллиццари уволили за то, что она продавала в интернете эротические снимки и порноролики со своим участием, сообщает The Sun.
Обновлено в 14:03
Политика

Посольство РФ в Минске направило запрос об аресте россиянина

Посольство России в Минске направило официальный запрос по поводу сообщения Комитета госбезопасности Белоруссии о задержании гражданина РФ.
Обновлено в 12:46
Армия и оружие

Боевики могут готовить наступление на сирийскую Хаму

Центр по примирению в Сирии не исключает, что боевики создают на юге Идлибской зоны деэскалации ударную группировку для наступления на город Хама.
Обновлено в 15:00
Футбол

СПАЛ разгромил «Кьево» на выезде

В матче 35-го тура чемпионата Италии СПАЛ на выезде обыграл "Кьево" со счетом 4:0. Эта победа позволила СПАЛ подняться с 13-го места в серии А на десятое, а "Кьево" остается последним.
Обновлено в 13:55
Футбол

Игорь Черевченко: Игроки «Арсенала» честно делают свою работу

Обновлено в 14:45
Политика

Трамп поддержал позицию Путина по Венесуэле

Обновлено вчера в 22:37
Общество

Аномальная жара вернется в Ярославль: сначала зальет, потом высушит

Очень скоро холодная погода сменится на теплую. В первые дни майских праздников в Ярославле будет прохладно и дождливо.
Обновлено 02 мая в 03:44
Общество

Полиция проверяет вещи Резника на наркотики. ФАН-ТВ

В случае положительного результата полиция начнет расследование, которое должно ответить на многие вопросы, включая, например, и такие: какая преступная организация поставляет депутату Резнику наркотики, в каком объеме, кто еще из его окружения вовлечен в употребление наркотиков, причастен ли к этому депутат.
Обновлено в 12:45
Происшествия

Врач на Алтае отказался принимать пенсионера с разрывом желудка

Минут через 40 дедушке сделали рентген, его направили в реанимацию. Оказалось, у него был разрыв желудка с внутренним кровотечением.
Обновлено в 04:39
Политика

Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины

Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.
Обновлено в 02:44
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон мечтает о четвертом ребенке

Стоит отметить, что если герцог и герцогиня Кембриджские станут родителями в четвертый раз, то они пойдут по стопам королевы Елизаветы II, воспитавшей четверых детей.
Обновлено в 12:00
Политика

США пригрозили Ирану новыми санкциями

Напомним, что в прошлом году США расторгли в одностороннем порядке ядерную сделку с Ираном и в очередной раз ввели санкции против Тегерана.
Обновлено вчера в 17:04
Кино

В Крыму начались съемки продолжения «Гардемаринов»

В Крыму начались съемки картины Светланы Дружининой «Гардемарины — 4», сообщает «Пятый канал».
Обновлено в 02:05
Происшествия

В Венесуэле разбился военный вертолет

Обновлено в 11:56
Политика

Депутаты БПП и «Народного фронта» выступили против инаугурации Зеленского 19 мая

По итогам встречи новоизбранного президента Украины Зеленского с парламентом страны, депутаты Рады от «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта» выступили против назначения дня инаугурации на 19 мая.
Обновлено в 12:07
Здоровье

Известный дерматолог рассказал, чем опасны родинки

Некоторые родинки на теле несут в себе вред. Врач-дерматолог рассказал об опасности, вызываемой травмированием данных образований.
Обновлено в 12:28
Авто

«Траки» как искусство

Порой американская автомобильная культура порождает такие течения, что хочется достать словарь и поискать там какие-то более сильные синонимы слова «удивление» (тщетно).
Обновлено в 06:48
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Юрий Анатольевич Артеменко
Украинский журналист
Украинский журналист, политик, общественный деятель, народный депутат Украины IV и V созывов. Председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания с 2014 года.
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