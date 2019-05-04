Политика
Глава Нацсовета по телерадиовещанию Украины подал в отставкуРБК 06:42
Президент Украины Петр Порошенко уже подписал указ, освобождающий Артеменко от должности главы Нацсовета.
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Политика
Зеленский назвал дату голосования в Раде по инаугурации президента
По словам Зеленского, команда вновь избранного президента предложила назначить дату инаугурации на 19 мая.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Появилось видео с места гибели резидентов Stand Up
В сети появилось видео с места ДТП, в котором погибли резиденты проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 08:15
Происшествия
В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек
Обновлено в 08:03
Армия и оружие
Израильские военные засекли пуски 50 ракет из сектора Газа
Израильские военные засекли пуски порядка 50 ракет из сектора Газа и перехватили "десятки" из них, сообщила в субботу армейская пресс-служба.
Обновлено в 03:43
Здоровье
Российские туристы застряли в Монголии из-за чумы
В Монголии из-за вспышки чумы оказались заблокированы 17 российских туристов.
Обновлено в 06:13
Политика
США могут начать поставлять газ на Украину
Украинский «Нафтогаз» ведет переговоры с США о поставках газа на Украину, заявил в интервью «Голосу Америки» глава компании Андрей Коболев.
Обновлено вчера в 04:42
Гаджеты
Apple заплатит за обман: Реальная автономность iPhone оказалась на 51% хуже
Вероятно, Apple заплатит за обман – по итогам первого квартала 2019 года компания уступила второе место на рынке смартфонов компании Huawei.
Обновлено в 08:21
Общество
В Женеве прошла акция «Бессмертный полк»
В Женеве в субботу прошла акция "Бессмертный полк".
Обновлено в 10:43
Религия
Поездку патриарха в Петербург перенесли
Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Санкт-Петербург для освящения главного собора Новодевичьего монастыря решено перенести с 4 мая на конец месяца.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США
Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.
Обновлено вчера в 23:14
Общество
В Индии сообщили о первых жертвах разрушительного циклона Фани
Ни один циклон из обрушившихся на Индию за последние 20 лет не достигал такой силы. Скорость ветра оценивается в 200 км/ч.
Обновлено в 01:38
Экономика
В Центробанке Эстонии остался один слиток золота
В Центробанке Эстонии остался всего один слиток, сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на руководителя отдела финансовых рынков регулятора Фабио Филипоцци.
Обновлено вчера в 18:06
Шоу-бизнес
Лариса Долина похудела после болезни
Буквально два месяца назад Лариса Долина признавалась, что ее измучила болезнь.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Бывший супруг Ани Лорак потерял бизнес после развода
Напомним, что брак Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу продлился 9 лет. Причиной разрыва стали слухи об изменах предпринимателя.
Обновлено вчера в 15:22
Общество
Короля Таиланда официально короновали
Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.
Обновлено в 01:24
Хоккей
Сборная России проиграла Финляндии на чешском этапе Евротура
В первом вынесенном матче чешского этапа Евротура сборная России в среду в Стокгольме уступила команде Швеции - 4:6.
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес
Экс-участница «Дома-2» Мария Кохно потеряла слух
Проанализировав случившееся, участница «Дома-2» нашла причины болезни в сфере мистического и ничего случайного в инциденте, по мнению Марии, нет.
Обновлено вчера в 19:42
Политика
Трамп заявил об огромном потенциале для хороших отношений России и США
Американский лидер Дональд Трамп вновь назвал хорошим телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и отметил, что у двух государств огромный потенциал для отношений.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие
Российский крейсер признали самым мощным в мире
Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.
Обновлено в 10:55
Политика
Архиепископ Америки Димитрий подал прошение об отставке
Глава Греческой православной архиепископии Америки Димитрий подал прошение об отставке, сообщил Константинопольский патриархат.
Обновлено в 10:32
Гаджеты
Samsung анонсировала выход идеального безрамочного смартфона
Обновлено в 08:39
Хоккей
Сборная Белоруссии вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею
Сборная Белоруссии в овертайме уступила команде Казахстана со счетом 2:3 в четвертом матче первого дивизиона группы А чемпионата мира - 2019, но гарантировала себе участие в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею в 2020 году.
Обновлено в 09:36
Транспорт
В мотопараде в Москве примут участие 10 тыс. байкеров
В заезде по Садовому кольцу примут участие около 10 тыс. человек из разных городов и стран, сообщили в городском департаменте транспорта.
Обновлено 02 мая в 11:29
Политика
Трибунал по делу украинских моряков состоится 10 мая
Слушания по делу украинских моряков в Международном трибунале по морскому праву пройдут 10 мая.
Обновлено вчера в 19:40
Шоу-бизнес
Алле Пугачевой приснилась судьба финалистов детского «Голоса»
Пугачева вручила юным исполнителям золотые кулоны и рассказала о сне, который считает вещим; в нем она увидела дальнейшую судьбу ребят.
Обновлено в 06:35
Происшествия
В США прогремел взрыв на химзаводе
Обновлено в 03:33
Экономика
Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено вчера в 07:01