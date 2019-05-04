Политика

Глава Нацсовета по телерадиовещанию Украины подал в отставкуРБК 06:42

Президент Украины Петр Порошенко уже подписал указ, освобождающий Артеменко от должности главы Нацсовета.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Глава Нацсовета Украины по вопросам ТВ подал в отставку

Коммерсантъ07:46

Глава Нацсовета по телерадиовещанию Украины подал в отставку

РБК06:42

Глава Нацсовета Украины по ТВ объявил о своей отставке

Известия06:07

Новая отставка на Украине перед приходом Зеленского

Газета.Ru05:58

Глава Нацсовета Украины по ТВ подал в отставку

Московский Комсомолец05:47

Глава Нацсовета Украины по теле- и радиовещанию подал в отставку

ТАСС05:35

Глава Нацсовета Украины по теле- и радиовещанию подал в отставку

Говорит Москва06:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:17, Ашберн
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон хочет родить четвертого ребенка, как Елизавета II

Обновлено в 09:09
Политика

Зеленский назвал дату голосования в Раде по инаугурации президента

По словам Зеленского, команда вновь избранного президента предложила назначить дату инаугурации на 19 мая.
Обновлено в 10:54
Происшествия

Появилось видео с места гибели резидентов Stand Up

В сети появилось видео с места ДТП, в котором погибли резиденты проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 08:15
Происшествия

В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек

Обновлено в 08:03
Армия и оружие

Израильские военные засекли пуски 50 ракет из сектора Газа

Израильские военные засекли пуски порядка 50 ракет из сектора Газа и перехватили "десятки" из них, сообщила в субботу армейская пресс-служба.
Обновлено в 03:43
Здоровье

Российские туристы застряли в Монголии из-за чумы

В Монголии из-за вспышки чумы оказались заблокированы 17 российских туристов.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Суд арестовал признавшегося в убийстве сестры основателя Lingualeo

Обновлено в 06:30
Политика

США могут начать поставлять газ на Украину

Украинский «Нафтогаз» ведет переговоры с США о поставках газа на Украину, заявил в интервью «Голосу Америки» глава компании Андрей Коболев.
Обновлено вчера в 04:42
Гаджеты

Apple заплатит за обман: Реальная автономность iPhone оказалась на 51% хуже

Вероятно, Apple заплатит за обман – по итогам первого квартала 2019 года компания уступила второе место на рынке смартфонов компании Huawei.
Обновлено в 08:21
Общество

В Женеве прошла акция «Бессмертный полк»

В Женеве в субботу прошла акция "Бессмертный полк".
Обновлено в 10:43
Религия

Поездку патриарха в Петербург перенесли

Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Санкт-Петербург для освящения главного собора Новодевичьего монастыря решено перенести с 4 мая на конец месяца.
Обновлено в 07:32
Происшествия

Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США

Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.
Обновлено вчера в 23:14
Общество

В Индии сообщили о первых жертвах разрушительного циклона Фани

Ни один циклон из обрушившихся на Индию за последние 20 лет не достигал такой силы. Скорость ветра оценивается в 200 км/ч.
Обновлено в 01:38
Экономика

В Центробанке Эстонии остался один слиток золота

В Центробанке Эстонии остался всего один слиток, сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на руководителя отдела финансовых рынков регулятора Фабио Филипоцци.
Обновлено вчера в 18:06
Шоу-бизнес

Лариса Долина похудела после болезни

Буквально два месяца назад Лариса Долина признавалась, что ее измучила болезнь.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес

Бывший супруг Ани Лорак потерял бизнес после развода

Напомним, что брак Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу продлился 9 лет. Причиной разрыва стали слухи об изменах предпринимателя.
Обновлено вчера в 15:22
Общество

Короля Таиланда официально короновали

Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.
Обновлено в 01:24
Хоккей

Сборная России проиграла Финляндии на чешском этапе Евротура

В первом вынесенном матче чешского этапа Евротура сборная России в среду в Стокгольме уступила команде Швеции - 4:6.
Обновлено в 10:20
Общество

В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка» из-за заторов

Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес

Экс-участница «Дома-2» Мария Кохно потеряла слух

Проанализировав случившееся, участница «Дома-2» нашла причины болезни в сфере мистического и ничего случайного в инциденте, по мнению Марии, нет.
Обновлено вчера в 19:42
Политика

Трамп заявил об огромном потенциале для хороших отношений России и США

Американский лидер Дональд Трамп вновь назвал хорошим телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и отметил, что у двух государств огромный потенциал для отношений.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие

Российский крейсер признали самым мощным в мире

Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.
Обновлено в 10:55
Политика

Архиепископ Америки Димитрий подал прошение об отставке

Глава Греческой православной архиепископии Америки Димитрий подал прошение об отставке, сообщил Константинопольский патриархат.
Обновлено в 10:32
Гаджеты

Samsung анонсировала выход идеального безрамочного смартфона

Обновлено в 08:39
Хоккей

Сборная Белоруссии вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею

Сборная Белоруссии в овертайме уступила команде Казахстана со счетом 2:3 в четвертом матче первого дивизиона группы А чемпионата мира - 2019, но гарантировала себе участие в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею в 2020 году.
Обновлено в 09:36
Транспорт

В мотопараде в Москве примут участие 10 тыс. байкеров

В заезде по Садовому кольцу примут участие около 10 тыс. человек из разных городов и стран, сообщили в городском департаменте транспорта.
Обновлено 02 мая в 11:29
Политика

Трибунал по делу украинских моряков состоится 10 мая

Слушания по делу украинских моряков в Международном трибунале по морскому праву пройдут 10 мая.
Обновлено вчера в 19:40
Шоу-бизнес

Алле Пугачевой приснилась судьба финалистов детского «Голоса»

Пугачева вручила юным исполнителям золотые кулоны и рассказала о сне, который считает вещим; в нем она увидела дальнейшую судьбу ребят.
Обновлено в 06:35
Происшествия

В США прогремел взрыв на химзаводе

Обновлено в 03:33
Экономика

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено вчера в 07:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрий Анатольевич Артеменко
Украинский журналист
Украинский журналист, политик, общественный деятель, народный депутат Украины IV и V созывов. Председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания с 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное