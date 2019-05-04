Политика

Глава Нацсовета по телерадиовещанию Украины подал в отставкуРБК 06:42

Президент Украины Петр Порошенко уже подписал указ, освобождающий Артеменко от должности главы Нацсовета.
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Глава Нацсовета Украины по вопросам ТВ подал в отставку

Коммерсантъ07:46

Глава Нацсовета Украины по теле- и радиовещанию подал в отставку

ТАСС05:35

Глава Нацсовета Украины по ТВ объявил о своей отставке

Известия06:07

Новая отставка на Украине перед приходом Зеленского

Газета.Ru05:58

Глава Нацсовета Украины по ТВ подал в отставку

Московский Комсомолец05:47

Глава Нацсовета по телерадиовещанию Украины подал в отставку

РБК06:42

Глава Нацсовета Украины по теле- и радиовещанию подал в отставку

Говорит Москва06:30
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Политика

Зеленский пообещал «несколько ходов» в ответ на паспортизацию Донбасса

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда намерена ответить на выдачу жителям Донбасса российских паспортов.
Обновлено в 09:24
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Происшествия

На северо-западе Москвы загорелась сухая трава

Обновлено в 09:18
Экономика

В Центробанке Эстонии остался один слиток золота

В Центробанке Эстонии остался всего один слиток, сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на руководителя отдела финансовых рынков регулятора Фабио Филипоцци.
Обновлено вчера в 18:06
Общество

Сергей Шаргунов стал главным редактором журнала «Юность»

Писатель, журналист, заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов назначен главным редактором журнала "Юность".
Обновлено в 08:48
Происшествия

Суд арестовал признавшегося в убийстве сестры основателя Lingualeo

Дюртюлинский районный суд на два месяца арестовал основателя приложения для изучения языка Lingualeo Айнура Абдулнасырова, подозреваемого в убийстве сестры.
Обновлено в 06:30
Культура

В «Союзмультфильме» рассказали, как Чебурашка лишился хвоста

Хвост кукле убрали прямо перед съемками, шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.
Обновлено в 07:53
Армия и оружие

В Челябинске соберут первый боевой трактор

Обновлено в 08:22
Футбол

Гол Фернандо принес «Спартаку» победу над «Уралом»

Обновлено в 09:05
Армия и оружие

Израиль ответил на ракетный обстрел из сектора Газа

Израильские войска атаковали более десяти целей в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы с палестинской стороны.
Обновлено в 08:21
Политика

Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине

На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено в 04:16
Происшествия

На западе Москвы обрушился башенный кран

На западе Москвы на Гжатской улице произошло падение башенного крана, в районе ЧП перекрыто движение.
Обновлено в 07:17
Происшествия

В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек

Обновлено в 08:03
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали появление флага вермахта на позициях ВСУ

Зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал появление флага нацисткой армии в расположении националистического полка "Азов" в Донбассе.
Обновлено в 05:54
Политика

КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»

Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Происшествия

В Черкассах журналист попал в реанимацию после нападения

В украинском городе Черкассы неизвестные избили журналиста Вадима Комарова, он госпитализирован и находится в реанимации.
Обновлено в 09:09
Культура

Оригинальный костюм Дарта Вейдера выставят на аукцион

Уточняется, что полный комплект костюма включает в себя 17 частей, и он уйдет с молотка в ходе аукциона "Чудеса галактики" в Лос-Анджелесе 14 мая.
Обновлено в 09:43
Политика

В делегации США рассказали о посещении Крыма

Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес

Ставший вторым на шоу «Голос» положительно оценил проигрыш дочери Алсу

В финале шоу победила дочь Алсу Микелла Абрамова, однако после голосования гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что активность звонков и СМС «в поддержку одного из участников» превысила количество голосов в пользу других конкурсантов.
Обновлено в 05:47
Хоккей

Россия — Финляндия 0:2 (3-й период)

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин в рамках подготовки сборной России к чемпионату мира в Словакии провел совместную тренировку с Евгением Дадоновым и Евгением Кузнецовым.
Обновлено вчера в 11:01
Единоборства

Россиянин Бибулатов прекратил выступления в UFC

Российский боец смешанных единоборств Магомед Бибулатов прекратил выступления в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), перейдя в Absolute Championship Akhmat (ACA).
Обновлено в 07:05
Энергетика

Reuters: «Транснефть» попросила нефтекомпании сократить добычу

Российские нефтяные компании могут сократить добычу нефти на 900 тыс. т до 7 мая.
Обновлено вчера в 19:57
Авто

Назван топ-5 лучших автомобилей для дачников

Обновлено в 06:47
Энергетика

«Казтрансгаз» возобновил транзит газа из Туркмении в Россию

АО «КазТрансГаз» возобновил транзит туркменского газа через территорию Казахстана в Россию по магистральному газопроводу «Средняя Азия – Центр».
Обновлено вчера в 06:04
Здоровье

Эксперты предупредили об опасности мытья курицы перед приготовлением

Обновлено в 05:03
Происшествия

В Самаре ликвидировали пожар на заводе «Электрощит»

Пожар в пристрое к зданию на территории завода "Электрощит" в Самаре ликвидирован, сообщает в субботу ГУМЧС по региону.
Обновлено в 08:57
Политика

США упустили шанс свергнуть Мадуро

Соединенные Штаты могли бы обеспечить себе поддержку от военных Венесуэлы, при условии оказания помощи одному из высокопоставленных генералов страны, сообщает Associated Press.
Обновлено в 00:16
Происшествия

В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку

Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Музыка

В Дубае прошел фестиваль «Жара» с участием российских артистов

Обновлено в 01:24
Общество

На 5 мая в Петербурге потеплеет, но будет дождь

Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, в Северной столице днем потеплеет до плюс 12 градусов, а ночью температура воздуха будет около пяти градусов тепла.
Обновлено в 07:50
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Юрий Анатольевич Артеменко
Украинский журналист
Украинский журналист, политик, общественный деятель, народный депутат Украины IV и V созывов. Председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания с 2014 года.
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