Глава Нацсовета Украины по вопросам ТВ ушел в отставкуЭкономика сегодня 08:14

Глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко досрочно подал в отставку. По словам руководителя Нацсовета, у его решения были две причины. В первую очередь Артеменко уходит в отставку из-за «простой человеческой усталости».

Глава Нацсовета Украины по вопросам ТВ ушел в отставку

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