Политика
Глава Нацсовета по телерадиовещанию Украины подал в отставкуРБК 06:42
Президент Украины Петр Порошенко уже подписал указ, освобождающий Артеменко от должности главы Нацсовета.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:50, Ашберн
Хоккей
Воробьева расстроило качество игры сборной России
Главный тренер сборной России Илья Воробьев после поражения от команды Финляндии в матче Евротура признался, что качество игры подопечных его не устроило.
Обновлено в 12:29
Происшествия
В аэропорту Махачкалы задержали участника ИГ
В аэропорту Махачкалы задержали жителя Дагестана Бийсолтана Джамалова, который более двух лет воевал в Сирии на стороне боевиков.
Обновлено в 11:24
Политика
Евросоюз намерен сохранить финансовые и торговые каналы с Ираном
Париж, Лондон, Берлин и Брюссель намерены сохранить финансовые и торговые каналы с Ираном, несмотря на решение США не продлевать временные разрешения на импорт иранской нефти, и призывают Москву и Пекин сделать то же самое.
Обновлено в 11:54
Баскетбол
«Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» в первом матче четвертьфинала
«Зенит» в первом матче четвертьфинала Единой лиги в гостях обыграл «Локомотив-Кубань».
Обновлено в 11:26
Происшествия
В России прокомментировали арест граждан белорусским КГБ
Ранее стало известно о том, что Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии арестовал двух обвиняемых в коррупции: генерального директора государственного оператора связи республики «Белтелеком» Сергея Сиводедова и неназванного гражданина России, который дал ему взятку размере 15 тысяч евро за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования.
Обновлено в 07:27
Экономика
В Центробанке Эстонии остался один слиток золота
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
Появилось видео ДТП с гибелью комиков Stand Up
Сразу два участника комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в аварии в Краснодарском крае.
Обновлено в 11:33
Религия
В РПЦ прокомментировали информацию о болезни патриарха
Патриарх Кирилл должен был приехать в Северную столицу на этих выходных, однако его пресс-секретарь Александр Волков сообщил, что визит переносится на конец мая из-за напряженного графика.
Обновлено в 12:13
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва и Максим Галкин майские праздники провели порознь
Незадолго до майских праздников Максим Галкин рассказывал, что у них с Аллой Пугачёвой запланирован отдых на выходных на море и даже делился роликом, снятым на побережье.
Обновлено в 10:53
Политика
Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины
Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.
Обновлено в 02:44
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Здоровье
Специалисты назвали пять лучших пищевых добавок для женского здоровья
Специалисты назвали пять лучших пищевых добавок к повседневному рациону для сохранения женского здоровья.
Обновлено в 07:19
Футбол
Семак: «Зениту» удалось переломить ход матча
Напомним, матч завершился со счетом 1:1, на гол грозненцев в концовке ответил выстрелом Себастьян Дриусси.
Обновлено в 11:56
Армия и оружие
ВСУ показали кадры с использованием ЗРК «Бук» в зоне ООС
Обновлено вчера в 09:53
Футбол
«Арсенал» открыл счет в матче с «Локомотивом»
"Арсенал" открыл счет в матче 27-го тура российской премьер-лиги с "Локомотивом".
Обновлено в 12:27
Шоу-бизнес
Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу
Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
Обновлено в 04:58
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде 9 мая
В Москве из-за пришедшего антициклона ожидаются дожди и теплая погода. В субботу, 4 мая, днем будет облачно с прояснениями, местами осадки.
Обновлено в 00:01
Общество
В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка» из-за заторов
Власти города Актобе в Казахстане отменили шествие в рамках акции «Бессмертный полк», которое должно было состояться 9 мая.
Обновлено в 09:37
Общество
Писатель Шаргунов стал главредом журнала «Юность»
Писатель, заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов с 4 мая стал главным редактором литературного журнала «Юность».
Обновлено в 10:24
Общество
Открыт способ омолодить организм на 4 года
На научном конгрессе Европейского общества кардиологов установлено, что подготовка в течение полугода и участие в марафоне может буквально омолодить организм.
Обновлено в 10:22
Политика
Украинский генпрокурор Юрий Луценко замечен с семьей в аэропорту Рима
Пребывающего на должности генпрокурора Украина Юрия Луценко заметили с семьей в аэропорту Рима.
Обновлено в 10:30
Кино
Эмилия Кларк рассказала о финале «Игры Престолов»
Актриса Эмилия Кларк рассказала во время шоу Джимми Киммела, какой финал стоит ждать фанатам "Игры Престолов".
Обновлено вчера в 10:24
Происшествия
В Венесуэле разбился военный вертолет
Обновлено в 11:56
Происшествия
В США пассажирский Boeing 737 скатился в реку с ВПП
Пассажирский самолёт Boeing 737 упал в реку в американском городе Джексонвилл в штате Флориде, соскользнув с взлётно-посадочной полосы.
Обновлено вчера в 23:03
Армия и оружие
Т-72 выдержал атаку ПТУР в Сирии
Обновлено в 10:45
Здоровье
Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумы
Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы.
Обновлено в 09:16
Авто
Новый кроссовер Hyundai Venue добрался до дилеров
Южнокорейский бренд Hyundai в скором времени объявит о начале продаж новой модели кроссовера Hyundai Venue.
Обновлено вчера в 13:35
Общество
В четырех районах Курганской области и областном центре ввели режим ЧС
Комиссия правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с 4 мая 2019 года ввела режим чрезвычайной ситуации на территории Кургана и четырех районах региона.
Обновлено в 12:37
Энергетика
США утроили объем поставок СПГ в ЕС
Соединенные Штаты более чем в три раза нарастили объем поставок сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза с июля прошлого года.
Обновлено 02 мая в 03:30