Политика

Глава Нацсовета по телерадиовещанию Украины подал в отставкуРБК 06:42

Президент Украины Петр Порошенко уже подписал указ, освобождающий Артеменко от должности главы Нацсовета.
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Глава Нацсовета Украины по вопросам ТВ подал в отставку

Коммерсантъ07:46

Глава Нацсовета Украины по ТВ подал в отставку

Московский Комсомолец05:47

Глава Нацсовета Украины по ТВ объявил о своей отставке

Известия06:07

Новая отставка на Украине перед приходом Зеленского

Газета.Ru05:58

Глава Нацсовета по телерадиовещанию Украины подал в отставку

РБК06:42

Глава Нацсовета Украины по теле- и радиовещанию подал в отставку

ТАСС05:35

Глава Нацсовета Украины по теле- и радиовещанию подал в отставку

Говорит Москва06:30
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Хоккей

Воробьева расстроило качество игры сборной России

Главный тренер сборной России Илья Воробьев после поражения от команды Финляндии в матче Евротура признался, что качество игры подопечных его не устроило.
Обновлено в 12:29
Происшествия

В аэропорту Махачкалы задержали участника ИГ

В аэропорту Махачкалы задержали жителя Дагестана Бийсолтана Джамалова, который более двух лет воевал в Сирии на стороне боевиков.
Обновлено в 11:24
Политика

Евросоюз намерен сохранить финансовые и торговые каналы с Ираном

Париж, Лондон, Берлин и Брюссель намерены сохранить финансовые и торговые каналы с Ираном, несмотря на решение США не продлевать временные разрешения на импорт иранской нефти, и призывают Москву и Пекин сделать то же самое.
Обновлено в 11:54
Баскетбол

«Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» в первом матче четвертьфинала

«Зенит» в первом матче четвертьфинала Единой лиги в гостях обыграл «Локомотив-Кубань».
Обновлено в 11:26
Происшествия

В России прокомментировали арест граждан белорусским КГБ

Ранее стало известно о том, что Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии арестовал двух обвиняемых в коррупции: генерального директора государственного оператора связи республики «Белтелеком» Сергея Сиводедова и неназванного гражданина России, который дал ему взятку размере 15 тысяч евро за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования.
Обновлено в 07:27
Экономика

В Центробанке Эстонии остался один слиток золота

Обновлено вчера в 18:06
Происшествия

Появилось видео ДТП с гибелью комиков Stand Up

Сразу два участника комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в аварии в Краснодарском крае.
Обновлено в 11:33
Религия

В РПЦ прокомментировали информацию о болезни патриарха

Патриарх Кирилл должен был приехать в Северную столицу на этих выходных, однако его пресс-секретарь Александр Волков сообщил, что визит переносится на конец мая из-за напряженного графика.
Обновлено в 12:13
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва и Максим Галкин майские праздники провели порознь

Незадолго до майских праздников Максим Галкин рассказывал, что у них с Аллой Пугачёвой запланирован отдых на выходных на море и даже делился роликом, снятым на побережье.
Обновлено в 10:53
Политика

Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины

Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.
Обновлено в 02:44
Происшествия

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Здоровье

Специалисты назвали пять лучших пищевых добавок для женского здоровья

Специалисты назвали пять лучших пищевых добавок к повседневному рациону для сохранения женского здоровья.
Обновлено в 07:19
Футбол

Семак: «Зениту» удалось переломить ход матча

Напомним, матч завершился со счетом 1:1, на гол грозненцев в концовке ответил выстрелом Себастьян Дриусси.
Обновлено в 11:56
Армия и оружие

ВСУ показали кадры с использованием ЗРК «Бук» в зоне ООС

Обновлено вчера в 09:53
Футбол

«Арсенал» открыл счет в матче с «Локомотивом»

"Арсенал" открыл счет в матче 27-го тура российской премьер-лиги с "Локомотивом".
Обновлено в 12:27
Шоу-бизнес

Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу

Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
Обновлено в 04:58
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде 9 мая

В Москве из-за пришедшего антициклона ожидаются дожди и теплая погода. В субботу, 4 мая, днем будет облачно с прояснениями, местами осадки.
Обновлено в 00:01
Общество

В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка» из-за заторов

Власти города Актобе в Казахстане отменили шествие в рамках акции «Бессмертный полк», которое должно было состояться 9 мая.
Обновлено в 09:37
Общество

Писатель Шаргунов стал главредом журнала «Юность»

Писатель, заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов с 4 мая стал главным редактором литературного журнала «Юность».
Обновлено в 10:24
Общество

Открыт способ омолодить организм на 4 года

На научном конгрессе Европейского общества кардиологов установлено, что подготовка в течение полугода и участие в марафоне может буквально омолодить организм.
Обновлено в 10:22
Политика

Украинский генпрокурор Юрий Луценко замечен с семьей в аэропорту Рима

Пребывающего на должности генпрокурора Украина Юрия Луценко заметили с семьей в аэропорту Рима.
Обновлено в 10:30
Кино

Эмилия Кларк рассказала о финале «Игры Престолов»

Актриса Эмилия Кларк рассказала во время шоу Джимми Киммела, какой финал стоит ждать фанатам "Игры Престолов".
Обновлено вчера в 10:24
Происшествия

Во Владикавказе прекратили работу все цеха завода «Электроцинк»

Обновлено в 10:00
Происшествия

В Венесуэле разбился военный вертолет

Обновлено в 11:56
Происшествия

В США пассажирский Boeing 737 скатился в реку с ВПП

Пассажирский самолёт Boeing 737 упал в реку в американском городе Джексонвилл в штате Флориде, соскользнув с взлётно-посадочной полосы.
Обновлено вчера в 23:03
Армия и оружие

Т-72 выдержал атаку ПТУР в Сирии

Обновлено в 10:45
Здоровье

Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумы

Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы.
Обновлено в 09:16
Авто

Новый кроссовер Hyundai Venue добрался до дилеров

Южнокорейский бренд Hyundai в скором времени объявит о начале продаж новой модели кроссовера Hyundai Venue.
Обновлено вчера в 13:35
Общество

В четырех районах Курганской области и областном центре ввели режим ЧС

Комиссия правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с 4 мая 2019 года ввела режим чрезвычайной ситуации на территории Кургана и четырех районах региона.
Обновлено в 12:37
Энергетика

США утроили объем поставок СПГ в ЕС

Соединенные Штаты более чем в три раза нарастили объем поставок сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза с июля прошлого года.
Обновлено 02 мая в 03:30
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Юрий Анатольевич Артеменко
Украинский журналист
Украинский журналист, политик, общественный деятель, народный депутат Украины IV и V созывов. Председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания с 2014 года.
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