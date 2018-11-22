Экономика
Глава Национального рекламного альянса покинул компанию
Глава Национального рекламного альянса покинул компаниюРБК07:21
Изначально гендиректором альянса стал соратник Васильева Оганес Соболев, но весной 2017 года он покинул компанию. Его место занял Сергей Васильев. Национальный рекламный альянс, по словам собеседников РБК, возглавит Эдуард Райкин, который сейчас является главой Новой сервисной компании.
РБК07:21
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Экономика
«Ямал СПГ» произвел первую партию газа на третьей линии завода
Обновлено в 09:31
Экономика
В ПФР считают, что закон об ИПК прояснит вопрос накопительной пенсии
Закон об индивидуальном пенсионном капитале окончательно прояснит вопрос о накопительной части пенсии.
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Финансы
Кудрин оценил валютные риски при переходе на расчеты в рубли
Быстрого снижения доли доллара в расчетах не произойдет, расчеты в других национальных валютах, в том числе стран ЕвразЭС, несут определенные валютные риски, считает председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
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Энергетика
Минэкономразвития прогнозирует снижение цены на нефть до $50
Минэкономразвития ожидает к 2025-2030 годам снижения цен на нефть до $50 за баррель, заявил глава ведомства Максим Орешкин.
Обновлено в 09:23
Экономика
ФАС завела дело о нарушениях при поставках топлива в Крым
Федеральная антимонопольная службы (ФАС) завела дело в отношении нескольких работающих в Крыму трейдеров о нарушениях при поставках топлива.
Обновлено в 09:06
Энергетика
Дизтопливо в России за неделю подорожало на рубль
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Экономика
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Обновлено в 09:15
Финансы
В Госдуме поддержали планы убрать с улиц рекламу пунктов обмена валюты
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о предоставлении Банку России права устанавливать требования к месту размещению банками информации о курсах иностранных валют по отношению к рублю, что позволит ему требовать ее размещения внутри уполномоченных банков, а не прямо на улице.
Обновлено в 09:28
Финансы
Минфин может увеличить объем размещения ОФЗ на следующий неделе
Минфин России может увеличить объем предложения ОФЗ на аукционе на следующей неделе.
Обновлено в 08:27
Экономика
Россельхозбанк подал иск о банкротстве якутской компании из ГК «Сумма»
Россельхозбанк подал иск в Арбитражный суд Якутии о признании банкротом ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК), входящее в группу «Сумма» Зиявудина Магомедова.
Обновлено в 09:06
Энергетика
В ЦБ допустили ужесточение требований к торгам бензином на бирже
Директор департамента товарного рынка и рынка ценных бумаг ЦБ Лариса Селютина заявила о том, что Банк России, который является одним из регуляторов биржи, может ужесточить требования к биржевым торгам, а также к раскрытию и регистрации внебиржевых сделок.
Обновлено в 08:36
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк запустили третью торговую онлайн-площадку
Bringly стала третьей торговой интернет-площадкой совместного предприятия «Яндекса» и Сбербанка.
Обновлено в 08:45
Экономика
Tesla снизила цены в Китае из-за торговой войны
Американский производитель электромобилей Tesla объявил о снижении цен в Китае на различные варианты Model S и Model X, что аналитики сочли попыткой компенсировать влияние новых пошлин, введенных на фоне американо-китайской торговой войны.
Обновлено в 09:36
Финансы
Международные резервы России снизились на $2,2 млрд
"Объем международных резервов за неделю снизился на $2,2 млрд, или на 0,5%, в результате положительной рыночной переоценки и на 16 ноября составил $459,3 млрд", — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:56
Экономика
Американские санкции «потопили» Eviva Вексельберга
Российский предприниматель Виктор Вексельберг вынужден ликвидировать итальянскую компанию-энерготрейдера Eviva из-за американских санкций.
Обновлено в 09:30