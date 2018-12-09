с чего всё началось

Политика Сегодня вчера в 23:53

Украина за два года должна будет вернуть по внешнему госдолгу примерно 12 миллиардов долларов, включая проценты, рассказал в интервью VOX Ukraine глава Нацбанка страны Яков Смолий.

Финансы Финансы Определен курс рубля, который мы увидим в начале 2019 года Никто не ждет понижения учетной ставки - это очевидно. Вопрос стоит о том, оставят ли ее без изменения или повысят на 0,25 п.п.

Финансы Финансы Что ждёт курс доллара на новой неделе Центральный банк России установил следующий курс валют на 10 декабря: доллар США составляет 66,92 рубля, евро 76,07 рубля, сообщает РИА VladNews.Во Владивостоке 10 декабря выгодно приобрести в банке Приморье за 66,62 рубля, продать валюту выгодно в банке Приморье за 66,40 рубля за один доллар.

Финансы Финансы Глава Счетной палаты прогнозирует в следующем году инфляцию в 4,6-5,5% Рост потребительских цен в стране в следующем году составит 4,6-5,5%, прогнозирует глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Финансы Финансы Доллар и евро выросли в цене утром 7 декабря Курс доллара вырос на открытии торгов Московской биржи 7 декабря.

Финансы Финансы Эксперт рассказал, как не попасть в кредитную зависимость Финансовый эксперт Сергей Троицкий рассказал, как использовать кредит разумно и не брать взаймы у банка постоянно.

Финансы Финансы Международные резервы РФ выросли более чем на $2,5 млрд Объём международных резервов РФ на 1 декабря составил $462,104 млрд. За месяц они увеличились на 0,55%.

Финансы Финансы Фондовые индексы Европы активно растут на торгах в пятницу Фондовые индексы Западной Европы активно растут в ходе торгов в пятницу на фоне общей стабилизации мировых финансовых рынков, инвесторы ждут публикации данных о рынке труда США, рассчитывая увидеть в них сигналы будущего изменения процентных ставок.

Финансы Финансы ФРС США думает изменить денежную политику Управляющие Федеральной резервной системы США обсуждают, стоит ли дать сигнал участникам рынка, что они намерены занять более выжидательную позицию в вопросе повышения процентных ставок, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Финансы Финансы Deutsche Bank мог участвовать в отмывании денег Danske Bank 6 декабря 2018 года стало известно, что немецкий Deutsche Bank мог быть тем самым европейским банком, через американское подразделение которого была проведена значительная часть подозрительных операций датского Danske Bank.

Финансы Финансы 119 российских банков получили базовую лицензию Сегодня, 7 декабря 2018 года, заместитель председателя Центробанка РФ Василий Поздышев сообщил, что к настоящему моменту 119 банков получили базовую лицензию, базовые лицензии ещё 31 кредитной организации находятся процессе регистрации.

Финансы Финансы В Евросоюзе разработали план отказа от доллара в пользу евро На этой неделе стало известно, что Евросоюз принял решение постепенно отказываться от доллара в пользу своей валюты.

Финансы Финансы Рубль вновь угодил в нефтяной капкан Рубль вновь угодил под серьёзное влияние нефти.

Финансы Финансы Объем денежной базы за неделю снизился на 108,4 млрд рублей В период с 23 по 30 ноября текущего года денежная база в России снизилась на 108,4 млрд рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центробанка.

Финансы Финансы Битва за Bitcoin Cash и новости ETF Решение принимается комиссией из пяти человек, единственный член которой, откровенно поддерживающий ETF, это Эстер Пирс.