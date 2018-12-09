Финансы
Глава Нацбанка: Украине предстоят многомиллиардные выплаты по госдолгу
Глава Нацбанка: Украине предстоят многомиллиардные выплаты по госдолгуПолитика Сегодня08 декабря в 23:53
Украина за два года должна будет вернуть по внешнему госдолгу примерно 12 миллиардов долларов, включая проценты, рассказал в интервью VOX Ukraine глава Нацбанка страны Яков Смолий.
Политика Сегодня08 декабря в 23:53
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с чего всё началось
Глава Национального банка Украины Яков Смолий сообщил о том, что в течение ближайших двух лет Украина планирует выплатить по госдолгу около $12 млрд, включая проценты, передает VOX Ukraine.Газета.Ruвчера в 01:48
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Украина должна выплатить около $12 млрд по внешнему долгу в течение двух лет
RT на русскомвчера в 08:34
Нацбанк Украины выплатит многомиллиардные госдолги с процентами
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