с чего всё началось

Политика Сегодня 08 декабря в 23:53

Украина за два года должна будет вернуть по внешнему госдолгу примерно 12 миллиардов долларов, включая проценты, рассказал в интервью VOX Ukraine глава Нацбанка страны Яков Смолий.

Финансы Финансы ЦБ наблюдает признаки снижения интереса граждан к банковским займам ЦБ наблюдает признаки снижения интереса граждан к банковским займам За десять месяцев 2018 года банки выдали гражданам новых кредитов на 7% больше, чем за весь 2017 год, что подняло уровень задолженности домохозяйств перед банками на новый исторический максимум.

Финансы Финансы Назван максимальный курс доллара на этой неделе Двумя главными факторами, определяющими динамику курса рубля на этой неделе, станут результаты заседания ОПЕК+ и решение Банка России по ключевой ставке, считают опрошенные "Российской газетой" аналитики.

Финансы Финансы Курс биткоина повысился до 3,6 тыс. долларов На 08.30 по мск курс биткоина повысился на 3,33% за сутки и составляет 3,608 тыс. долларов.

Финансы Финансы Шведский банк SEB прогнозирует укрепление доллара в 2019 году Количество положительных для доллара факторов в 2019 году будет вытеснять количество негативных, что окажет поддержку американской валюте против других ее конкурентов из Большой десятки, прогнозирует стратег шведского банка SEB Ричард Фалькенхолл.

Финансы Финансы Большинство рынков акций Европы завершило торги в плюсе Фондовые индексы Западной Европы преимущественно увеличились по итогам торгов в пятницу на фоне общей стабилизации мировых финансовых рынков.

Финансы Финансы Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Финансы Финансы Силуанов: Внешние факторы стали меньше влиять на экономику РФ Глава министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что российская экономика стала меньше подвергаться влиянию внешних факторов, в частности изменениям цены на нефть.

Финансы Финансы Международные резервы РФ выросли более чем на $2,5 млрд Объём международных резервов РФ на 1 декабря составил $462,104 млрд. За месяц они увеличились на 0,55%.

Финансы Финансы В Евросоюзе разработали план отказа от доллара в пользу евро На этой неделе стало известно, что Евросоюз принял решение постепенно отказываться от доллара в пользу своей валюты.

Финансы Финансы ФРС США думает изменить денежную политику Управляющие Федеральной резервной системы США обсуждают, стоит ли дать сигнал участникам рынка, что они намерены занять более выжидательную позицию в вопросе повышения процентных ставок, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Финансы Финансы В Сбербанке подняли верхний возрастной предел для получения кредита Сбербанк решил поднять верхнюю возрастную границу для заемщиков, желающих получить потребительский кредит.

Финансы Финансы Deutsche Bank мог участвовать в отмывании денег Danske Bank 6 декабря 2018 года стало известно, что немецкий Deutsche Bank мог быть тем самым европейским банком, через американское подразделение которого была проведена значительная часть подозрительных операций датского Danske Bank.

Финансы Финансы 119 российских банков получили базовую лицензию Сегодня, 7 декабря 2018 года, заместитель председателя Центробанка РФ Василий Поздышев сообщил, что к настоящему моменту 119 банков получили базовую лицензию, базовые лицензии ещё 31 кредитной организации находятся процессе регистрации.

Финансы Финансы Объем денежной базы за неделю снизился на 108,4 млрд рублей В период с 23 по 30 ноября текущего года денежная база в России снизилась на 108,4 млрд рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центробанка.