с чего всё началось

Политика Сегодня 08 декабря в 23:53

Украина за два года должна будет вернуть по внешнему госдолгу примерно 12 миллиардов долларов, включая проценты, рассказал в интервью VOX Ukraine глава Нацбанка страны Яков Смолий.

Финансы Финансы Доллар дешевеет на ожиданиях решений ФРС США Курс доллара США в ходе сегодняшних торгов снизился почти на 0,5% к евро и иене после выхода в минувшую пятницу статистики по рынку труда в Соединенных Штатах, усилившей ожидания того, что американский Центробанк (ФРС) может прекратить ужесточение денежно-кредитной политики после вероятного повышения ставок на следующей неделе.

Финансы Финансы Эксперты спрогнозировали рост ставок по ипотеке В Минстрое задумались о новой программе субсидирования ипотеки на фоне роста ставок по кредитам.

Финансы Финансы Эксперт рассказал о возможном курсе рубля в начале 2019 г Притяжение отметки 70 рублей за доллар является вопросом времени, уверен эксперт.

Финансы Финансы Силуанов: Внешние факторы стали меньше влиять на экономику РФ Глава министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что российская экономика стала меньше подвергаться влиянию внешних факторов, в частности изменениям цены на нефть.

Финансы Финансы ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 декабря в размере 66,9227 руб Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 декабря, составляет 66,9227 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 18,50 коп.

Финансы Финансы Эксперт рассказал, как не попасть в кредитную зависимость Финансовый эксперт Сергей Троицкий рассказал, как использовать кредит разумно и не брать взаймы у банка постоянно.

Финансы Финансы Международные резервы РФ выросли более чем на $2,5 млрд Объём международных резервов РФ на 1 декабря составил $462,104 млрд. За месяц они увеличились на 0,55%.

Финансы Финансы Эксперт: Старый Свет неизбежно откажется от доллара Переход на расчеты в евро, вместо доллара, в Старом Свете неизбежен, считает российский финансовый аналитик Алексей Корнеев, 7 декабря сообщают Известия.

Финансы Финансы ЦБ рассказал об отставании региональных банков по динамике развития Поздышев отметил, что за первые десять месяцев 2018 года региональные банки увеличили кредитование экономики на 6,2%.

Финансы Финансы Deutsche Bank мог участвовать в отмывании денег Danske Bank 6 декабря 2018 года стало известно, что немецкий Deutsche Bank мог быть тем самым европейским банком, через американское подразделение которого была проведена значительная часть подозрительных операций датского Danske Bank.

Финансы Финансы Основным катализатором укрепления рубля станут итоги саммита ОПЕК+ Если ОПЕК+ сможет согласовать сокращение добычи нефти на приемлемом уровне, то российская валюта на следующей неделе будет торговаться в диапазоне 65,00-66,00 рублей за доллар США.

Финансы Финансы Битва за Bitcoin Cash и новости ETF Решение принимается комиссией из пяти человек, единственный член которой, откровенно поддерживающий ETF, это Эстер Пирс.

Финансы Финансы «Уралсиб» пристрастился к Большой игре Возможно, «Уралсиб» подготовил что-то новое и в самих заданиях, но их суть пока не раскрываются.

Финансы Финансы Евро взбунтуется: курс валют в Молдове на ближайшие дни Национальный банк Молдовы представил официальный обменный курс на понедельник, 10 декабря.