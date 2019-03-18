Политика
Глава НП «ГЛОНАСС» стал главным претендентом на пост губернатора АлтаяРБК вчера в 10:35
В ходе весенней серии отставок губернаторов свой пост покинет глава Алтая Александр Бердников. Основной кандидат в его преемники — 46-летний заместитель руководителя секретариата вице-премьера Максима Акимова, председатель совета некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» Олег Хорохордин.
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Глава Алтая Александр Бердников вылетел в Москву и «готовится передавать власть» — СМИ
Реальное времявчера в 13:22
Глава НП «ГЛОНАСС» Олег Хорохордин может стать губернатором Республики Алтай
Московский Комсомолец02:13
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