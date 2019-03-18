Политика

Глава НП «ГЛОНАСС» стал главным претендентом на пост губернатора АлтаяРБК вчера в 10:35

В ходе весенней серии отставок губернаторов свой пост покинет глава Алтая Александр Бердников. Основной кандидат в его преемники — 46-летний заместитель руководителя секретариата вице-премьера Максима Акимова, председатель совета некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» Олег Хорохордин.
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Глава НП «ГЛОНАСС» Олег Хорохордин может стать губернатором Республики Алтай

Московский Комсомолец02:13

СМИ сообщили о третьей отставке губернатора региона России на этой неделе

Inkazanвчера в 14:57

Олег Хорохордин может сменить Бердникова на посту главы Республики Алтай

Клуб регионоввчера в 02:43

СМИ: Глава Алтая вылетел в Москву и «готовится передавать власть»

БИЗНЕС Onlineвчера в 11:20

Глава НП «ГЛОНАСС» стал главным претендентом на пост губернатора Алтая

РБКвчера в 10:35

Глава Алтая Александр Бердников вылетел в Москву и «готовится передавать власть» — СМИ

Реальное времявчера в 13:22

Главу Республики Алтай Александра Бердникова может сменить Олег Хорохордин

Сиб.фм18 марта в 02:05
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Наука

70 согласных и 40 падежей

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Дональд Трамп допустил вступление Бразилии в НАТО

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару допустил, что эта латиноамериканская страна может вступить в НАТО или ей могут предоставить специальный аналогичный статус.
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Происшествия

Пьяный костромич угрожал взорвать бомбу под колёсами авто в Петербурге

Мужчина рассказал, что находится на пересечении улицы Народной и проспекта Большевиков с бомбой времён Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:12
Экономика

Компания Takeda с апреля прекратит поставки в Россию трех препаратов

Японская компания ООО "Такеда Фармасьютикалс" с апреля прекратит поставки в РФ трех лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
Обновлено в 02:50
Финансы

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Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.
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Президент Казахстана Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан

Обновлено в 03:08
Здоровье

154 водоема обработают от комаров и мошек в Волгоградской области

154 водоема будет обработано от комаров и мошек в Волгоградской области в этом году.
Обновлено вчера в 12:12
Футбол

Вартапетов: Зобнин чувствовал, что ушиб кисть, но не придал этому значения

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о состоянии игроков, получивших повреждения в домашнем матче с «Зенитом» (1:1) и ранее.
Обновлено в 03:03
Происшествия

МВД прояснило слухи об убийстве и избиении мигрантов в Якутии

В Якутии МВД опровергло информацию об убийстве и избиении мигрантов в регионе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:05
Путешествия

Названы самые популярные у российских туристов страны

Обновлено в 02:08
Экономика

Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года

В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено вчера в 13:00
Хоккей

Дональд Трамп примет в Белом доме «Вашингтон Кэпиталз»

Президент США Дональд Трам примет в Белом доме хоккеистов "Вашингтон Кэпиталз".
Обновлено в 02:05
Происшествия

В России выросло число жертв авиакатастроф

Количество погибших в авиакатастрофах в России в 2018 году выросло более чем в два раза по сравнению с показателем 2017 года.
Обновлено вчера в 21:24
Политика

Путин с Назарбаевым в телефонном разговоре обсуждали отставку

Обновлено вчера в 14:01
Общество

«Новая газета»: Во многих российских судах штампуются приговоры по уголовным делам

Иногда, пишет «Новая», судьи копируют приговор, уже отмененный судом высшей инстанции, или используют текст обвинительного заключения.
Обновлено в 03:02
Политика

Трамп выступил в защиту существующей в США системы коллегии выборщиков

Президент США Дональд Трамп выступил в поддержку существующей уже более 200 лет в Соединенных Штатах системы непрямых выборов президента, при которой главу государства избирают члены так называемой коллегии выборщиков, а не граждане страны непосредственно.
Обновлено вчера в 22:36
Политика

Порошенко обвинил Россию в торможении развития киевского метро

Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в медленном развитии Киевского метрополитена, запись его выступления опубликовал канал NewsOne.
Обновлено вчера в 21:29
Спорт

Во Франции выдан ордер на арест экс-главы ВФЛА Балахничева

Французский суд выдал международные ордера на арест экс-главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева и старшего тренера сборной России по легкой атлетике Алексея Мельникова.
Обновлено вчера в 12:30
Авто

«Яндекс» и Hyundai Mobis разработают беспилотные автомобили

"Яндекс" и Hyundai Mobis - дочерняя компания концерна Hyundai Motor Group - озвучили совместные планы по разработке прототипов беспилотных машин.
Обновлено вчера в 07:56
Экономика

Объём «свободных денег» у россиян возобновил рост

В феврале объём «свободных денег» у россиян увеличился на 5,5% — до 23,2 тысячи рублей по сравнению с январём текущего года.
Обновлено вчера в 21:41
Спорт

Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на ЧМ с рекордом мира

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют в парном катании после короткой программы на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).
Обновлено в 00:56
Армия и оружие

В Крыму в ответ на действия США разместили бомбардировщики Ту-22М3

Россия в Крыму разместила дальние бомбардировщики Ту-22М3, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено 18 марта в 13:17
Армия и оружие

Шойгу передал Асаду послание Путина

Глава Минобороны Сергей Шойгу 19 марта совершил по поручению президента РФ Владимира Путина рабочую поездку в Сирию, где передал президенту Сирии Башару Асаду послание от главы российского государства.
Обновлено вчера в 13:15
Политика

США ввели санкции против венесуэльской горнодобывающей госкомпании

Власти США ввели санкции против венесуэльской горнодобывающей компании Minerven и её директора Адриана Антонио Пердомо Мата.
Обновлено вчера в 13:18
Общество

В Госдуме оценили законопроект о возврате сезонного перевода времени

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал внесение законопроекта, предлагающего вернуть в России сезонный перевод времени.
Обновлено вчера в 06:43
Политика

Президент Чехии считает Турцию союзником «Исламского государства»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по мнению Земана, проводит политику по исламизации своей страны.
Обновлено вчера в 16:23
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Выставочный матч «Торпедо» со старейшим клубом мира состоится 22 июня

Выставочный матч московского «Торпедо» со старейшим клубом мира «Шеффилдом» состоится на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в субботу, 22 июня.
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Игры

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Компания Google на конференции GDC 2019 (Game Developers Conference) представила игровой стриминговый сервис Stadia.
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Бывший врач-репродуктолог Дональд Клайн из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Путин назвал Су-57 лучшим в мире военным самолетом

Российский президент Владимир Путин на встрече с победителями конкурса "Лидеры России" заявил, что считает Су-57 лучшим военным самолетом в мире.
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Александр Васильевич Бердников
Российский политик
Российский политик. Глава Республики Алтай - Председатель Правительства Республики Алтай с 20 января 2006 года. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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Республика Алтай
Республика в России
Субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в Сибирский федеральный округ, является частью Западно-Сибирского экономического района.
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