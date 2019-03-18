Политика
Глава НП «ГЛОНАСС» стал главным претендентом на пост губернатора АлтаяРБК вчера в 10:35
В ходе весенней серии отставок губернаторов свой пост покинет глава Алтая Александр Бердников. Основной кандидат в его преемники — 46-летний заместитель руководителя секретариата вице-премьера Максима Акимова, председатель совета некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» Олег Хорохордин.
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Глава НП «ГЛОНАСС» Олег Хорохордин может стать губернатором Республики Алтай
Московский Комсомолец02:13
Глава Алтая Александр Бердников вылетел в Москву и «готовится передавать власть» — СМИ
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Дональд Трамп допустил вступление Бразилии в НАТО
Президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару допустил, что эта латиноамериканская страна может вступить в НАТО или ей могут предоставить специальный аналогичный статус.
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Пьяный костромич угрожал взорвать бомбу под колёсами авто в Петербурге
Мужчина рассказал, что находится на пересечении улицы Народной и проспекта Большевиков с бомбой времён Великой Отечественной войны.
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Компания Takeda с апреля прекратит поставки в Россию трех препаратов
Японская компания ООО "Такеда Фармасьютикалс" с апреля прекратит поставки в РФ трех лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
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В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий
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Вартапетов: Зобнин чувствовал, что ушиб кисть, но не придал этому значения
Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о состоянии игроков, получивших повреждения в домашнем матче с «Зенитом» (1:1) и ранее.
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МВД прояснило слухи об убийстве и избиении мигрантов в Якутии
В Якутии МВД опровергло информацию об убийстве и избиении мигрантов в регионе. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года
В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
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Дональд Трамп примет в Белом доме «Вашингтон Кэпиталз»
Президент США Дональд Трам примет в Белом доме хоккеистов "Вашингтон Кэпиталз".
Обновлено в 02:05
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В России выросло число жертв авиакатастроф
Количество погибших в авиакатастрофах в России в 2018 году выросло более чем в два раза по сравнению с показателем 2017 года.
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Путин с Назарбаевым в телефонном разговоре обсуждали отставку
Обновлено вчера в 14:01
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«Новая газета»: Во многих российских судах штампуются приговоры по уголовным делам
Иногда, пишет «Новая», судьи копируют приговор, уже отмененный судом высшей инстанции, или используют текст обвинительного заключения.
Обновлено в 03:02
Политика
Трамп выступил в защиту существующей в США системы коллегии выборщиков
Президент США Дональд Трамп выступил в поддержку существующей уже более 200 лет в Соединенных Штатах системы непрямых выборов президента, при которой главу государства избирают члены так называемой коллегии выборщиков, а не граждане страны непосредственно.
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Порошенко обвинил Россию в торможении развития киевского метро
Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в медленном развитии Киевского метрополитена, запись его выступления опубликовал канал NewsOne.
Обновлено вчера в 21:29
Спорт
Во Франции выдан ордер на арест экс-главы ВФЛА Балахничева
Французский суд выдал международные ордера на арест экс-главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева и старшего тренера сборной России по легкой атлетике Алексея Мельникова.
Обновлено вчера в 12:30
Авто
«Яндекс» и Hyundai Mobis разработают беспилотные автомобили
"Яндекс" и Hyundai Mobis - дочерняя компания концерна Hyundai Motor Group - озвучили совместные планы по разработке прототипов беспилотных машин.
Обновлено вчера в 07:56
Экономика
Объём «свободных денег» у россиян возобновил рост
В феврале объём «свободных денег» у россиян увеличился на 5,5% — до 23,2 тысячи рублей по сравнению с январём текущего года.
Обновлено вчера в 21:41
Спорт
Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на ЧМ с рекордом мира
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют в парном катании после короткой программы на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).
Обновлено в 00:56
Армия и оружие
В Крыму в ответ на действия США разместили бомбардировщики Ту-22М3
Россия в Крыму разместила дальние бомбардировщики Ту-22М3, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено 18 марта в 13:17
Армия и оружие
Шойгу передал Асаду послание Путина
Глава Минобороны Сергей Шойгу 19 марта совершил по поручению президента РФ Владимира Путина рабочую поездку в Сирию, где передал президенту Сирии Башару Асаду послание от главы российского государства.
Обновлено вчера в 13:15
Политика
США ввели санкции против венесуэльской горнодобывающей госкомпании
Власти США ввели санкции против венесуэльской горнодобывающей компании Minerven и её директора Адриана Антонио Пердомо Мата.
Обновлено вчера в 13:18
Общество
В Госдуме оценили законопроект о возврате сезонного перевода времени
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал внесение законопроекта, предлагающего вернуть в России сезонный перевод времени.
Обновлено вчера в 06:43
Политика
Президент Чехии считает Турцию союзником «Исламского государства»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по мнению Земана, проводит политику по исламизации своей страны.
Обновлено вчера в 16:23
Футбол
Выставочный матч «Торпедо» со старейшим клубом мира состоится 22 июня
Выставочный матч московского «Торпедо» со старейшим клубом мира «Шеффилдом» состоится на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в субботу, 22 июня.
Обновлено вчера в 14:06
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Google представила игровой стриминговый сервис Stadia
Компания Google на конференции GDC 2019 (Game Developers Conference) представила игровой стриминговый сервис Stadia.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
Гинеколог оплодотворил 50 пациенток. Как его наказали
Бывший врач-репродуктолог Дональд Клайн из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Путин назвал Су-57 лучшим в мире военным самолетом
Российский президент Владимир Путин на встрече с победителями конкурса "Лидеры России" заявил, что считает Су-57 лучшим военным самолетом в мире.
Обновлено вчера в 11:09