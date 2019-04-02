Армия и оружие
Глава NASA заявил об угрозе МКС из-за ракетных испытаний ИндииГазета.Ru 17:56
Глава американского космического агентства NASA Джеймс Брайденстайн заявил, что прошедшие недавно испытания индийской противоспутниковой ракеты привели к появлению потенциально опасного космического мусора. Данное заявление Брайденстайн сделал во время выступления в штаб-квартире NASA.
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