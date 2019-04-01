Армия и оружие
Глава NASA заявил об угрозе МКС из-за испытаний Индии в космосеРБК 15:46
Индийские военные провели противоспутниковые испытания 27 марта, сбив спутник, находившийся на низкой околоземной орбите на высоте 300 км. Премьер-министр Индии Нарендра Моди после успешного уничтожения спутника заявил, что отныне страна стала космической державой, отметив, что испытания не были направлены против какого-либо государства.
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На орбите обнаружили 250 обломков после испытания противоспутникового оружия Индией
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