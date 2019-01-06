Политика
Глава NASA отозвал приглашение Рогозину
Глава NASA отозвал приглашение РогозинуРоссийская газета01:43
Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Джим Брайденстайн отозвал приглашение директору "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину посетить США.
Российская газета01:43
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Мы слышали от множества сенаторов, что это не слишком хорошая идея. Я пытался действовать в соответствии с интересами сенаторов.
— Джим Брайденстайн, американский политикЦарьград 01:11
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Происшествия
Граната взорвалась в жилом доме в Мариуполе
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Источник рассказал о последствиях отмены визита Рогозина в США
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Глава NASA отозвал приглашение Рогозину
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Авто
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Хоккей
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Хоккей
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Решающий матч завершился в Канаде со счетом 3:2. Россиянам досталась бронза.
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Кинокритики назвали лучший фильм 2018 года
Лучшим актером года по версии организации стал Итан Хоук, сыгравший главную роль в фильме "Дневник пастыря" Пола Шредера, а лучшей актрисой кинокритики назвали Оливию Колман за роль в картине "Фаворитка".
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Происшествия
Пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске увеличат выплаты
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял решение увеличить региональные выплаты пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске до 93 млн рублей.
Обновлено в 03:04
Общество
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Владельцы земельных участков с 1 марта 2019 года будут обязаны уведомлять местные органы исполнительной власти о планируемом строительстве и реконструкции индивидуальных и садовых домов.
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Происшествия
В студенческом общежитии в Москве произошла массовая драка
Полиция Москвы пресекла конфликт в общежитии Московского государственного строительного университета (МГСУ), сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено вчера в 12:43
Политика
В России внедрят новую систему контроля качества бензина
В России может появиться система контроля качества топлива от нефтеперерабатывающего завода до бензобака.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Пожар на нефтяном месторождении в ХМАО локализовали
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия
В частично обрушенном доме в Магнитогорске снесут два подъезда
В жилом доме в Магнитогорске, часть которого обрушилась 31 декабря, снесут два подъезда, сообщается на сайте губернатора Челябинской области.
Обновлено в 01:27
Происшествия
Младенцу заклеили рот пластырем в роддоме Ингушетии
Обновлено вчера в 15:18
Политика
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что заключение мирного договора с Россией принесет пользу региональной безопасности, следовательно, станет плюсом и для США, передает агентство Киодо.
Обновлено вчера в 20:52
Происшествия
В Таиланде шесть человек погибли в ДТП с туристическим автобусом
Шесть человек погибли и около 50 пострадали в результате ДТП с двухэтажным туристическим автобусом в Таиланде, пишет газета Bangkok Post со ссылкой на полицию.
Обновлено вчера в 22:27
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В России появится профессия судьи для беспилотных машин
В ближайшие 10 лет в России появится профессия судьи беспилотных автомобилей.
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Политика
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В стамбульском храме Святого Георгия состоялась церемония подписания томоса автокефалии для новой структуры – так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено вчера в 06:42
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Авто
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Эксперты «АвтоСТАТ» назвали самые популярные дизельные автомобили в России.
Обновлено вчера в 12:55
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Третьяк назвал трагедией поражение российской молодежной сборной на ЧМ
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Отели Европы и США поразила «эпидемия клопов»
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Спасатели в Башкирии ищут пропавшую туристку
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