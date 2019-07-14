Политика

Глава NASA объяснил причины отсутствия американцев на Марсе и ЛунеРоссийская газета вчера в 20:45

Брайденстайн рассказал, что в 1990-х и 2000-х годах NASA уже предпринимало попытки вернуться на Луну и высадиться на Марсе, однако эти программы были слишком долгими и дорогими. По этим же причинам США рискуют не высадиться на Луну и в 2024 году.
Читать в источнике
Джим Брайденстайн
Мы бы уже сейчас были на Луне, если бы не политические риски. Откровенно говоря, мы бы уже были на Марсе.
— Джим Брайденстайн, американский политикРБК вчера в 16:37
с чего всё началось
Американские астронавты могли бы уже вновь побывать на Луне и впервые высадиться на Марсе, если бы получили необходимое финансирование раньше, заявил
 в интервью CBS глава NASA Джим Брайденстайн.
РБКвчера в 16:37

Подробнее о событии

НАСА раскрыло причину отсутствия американских астронавтов на Луне и Марсе

Lenta.ruвчера в 16:22

Глава НАСА объяснил, почему американцы не вернулись на Луну

РИА Новостивчера в 19:08

Глава NASA назвал политические риски помехой высадке на Луне и Марсе

РБКвчера в 16:37

В NASA объяснили, почему американцы не вернулись на Луну

Московский Комсомолецвчера в 20:55

Глава NASA назвал причины, по которым астронавтов США нет на Луне и Марсе

Комсомольская правдавчера в 16:19

В США оправдались за фиаско с высадкой на Марс

Газета.Ruвчера в 15:50

В NASA объяснили, почему американцев нет на Луне и Марсе

ТАССвчера в 15:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 02:47, Ашберн
Шоу-бизнес

Алиса Салтыкова рассказала, что засунула изуродовавшей ей лицо собаке в рот кулак, чтобы освободиться

Обновлено в 02:34
Общество

Жителям Кукуевки отказывают в регистрации домов на заповедных землях

В Курской области жители деревни Кукуевка не могут прописаться в принадлежащих им домах, потому что те оказались на территории заповедника после того, как природный комплекс расширили и узаконили новые границы.
Обновлено в 01:00
Хоккей

Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами

Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
Общество

Еще один выходной может появиться у россиян

Дополнительный оплачиваемый выходной один раз в год предлагают предоставить россиянам для прохождения диспансеризации, пишет «Российская газета» со ссылкой на источники и инициативу Минтруда.
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Шоу-бизнес

Резо Гигинеишвили женится в третий раз

Не прошло и двух лет с момента официального развода 37-летнего режиссера с актрисой Надеждой Михалковой, как он уже снова готовится покинуть ряды холостяков.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Подмосковье пять человек погибли при пожаре в частном доме

Трое детей и две женщины погибли при пожаре в частном жилом доме в городе Жуковский Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 01:03
Теннис

Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона

Обновлено вчера в 14:37
Наука

Ученые призвали людей есть насекомых

Обновлено в 00:24
Космос

Индия отложила запуск к Луне миссии «Чандраян-2»

Запланированный на утро 15 июля запуск к Луне автоматической миссии "Чандраян-2" отложен по техническим причинам.
Обновлено вчера в 18:18
Политика

Токаев объявил выговор министру обороны после ЧП на арсенале

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил строгий выговор министру обороны Нурлану Ермекбаеву после инцидента на арсенале в городе Арысь, где произошла серия взрывов.
Обновлено в 01:58
Происшествия

Названа причина смерти 17-летнего российского биатлониста

Главное следственное управление Следственного комитета России по Крыму назвало причину смерти российского биатлониста Артемия Хасанкаева, передает ТАСС.
Обновлено в 01:39
Финансы

Гончаров о том, как ожидаемая девальвация доллара отразится на Украине

Ведь Президент Дональд Трамп очень серьезно настроен на девальвацию доллара, при этом постоянно критикует Федеральную резервную систему США за политику высоких ставок, из-за чего сдерживается развитие американской экономики, т.к. чем выше ключевая ставка ФРС — тем дороже для бизнеса кредиты.
Обновлено вчера в 23:54
Гаджеты

Флагманский процессор AMD оказался быстрее Intel на четверть

Все еще не представленный официально 64-ядерный процессор от AMD показался в свежем рейтинге Processor Arithmetic от бенчмарка SiSoftware.
Обновлено в 00:07
Экономика

Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране

Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
Обновлено вчера в 19:08
Музыка

Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге

Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 09:09
Происшествия

В Париже произошли столкновения фанатов сборной Алжира с полицией

Празднования по случаю выхода команды Алжира в финал Кубка африканских наций переросли на Елисейских полях в Париже в столкновения с полицией, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

Мать и дочь утонули на Беловском водохранилище в Кузбассе

Обновлено в 00:27
Политика

В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке

У Евросоюза есть возможность остановить вооруженный конфликт в Донбассе: для этого ему достаточно сделать "один звонок в Киев", считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Обновлено в 02:36
Происшествия

На кузбасском пляже машина наехала на женщину с детьми

Пострадали женщина и ее дети, годовалые близнецы.
Обновлено в 00:54
Наука

Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток

Обновлено вчера в 23:05
Происшествия

Жительницу Екатеринбурга заподозрили в хищении 160 млн рублей

Обновлено в 01:45
Происшествия

Задержан основатель «Нового потока» Дмитрий Мазуров

Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прилёте из заграничной командировки.
Обновлено в 01:16
Общество

В России стартовал эксперимент по маркировке молочной продукции

С 15 июля в России начался эксперимент по маркировке молочных продуктов.
Обновлено вчера в 22:23
Экономика

«Сто рублей за доллар». Конгресс США одобрил санкции против госдолга России

Что именно хотят ввести О мерах против российского госдолга в США говорили с прошлого года.
Обновлено в 01:00
Экономика

Эксперт рассказал, почему стартапы в России неинтересны инвесторам

Одна из главных проблем на российском венчурном рынке заключается в отсутствии спроса на стартапы со стороны инвесторов, связано это с тем, что большие компании не знают, как работать с инновациями, рассказал в интервью РИА Новости директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов.
Обновлено в 01:43
Происшествия

Около тысячи человек участвуют в несогласованной акции в центре Москвы

«В несогласованном властями города Москвы публичном мероприятии в центре столицы принимают участие около 1000 человек», — говорится в сообщении управления МВД по Москве.
Обновлено вчера в 09:42
Спорт

Российские волейболисты вновь стали победителями Лиги наций

Обновлено в 01:05
Хоккей

Бабушка капитана «Сент-Луиса» положила в Кубок Стэнли макароны

Кульминацией дня стало поедание блюда из макарон прямо из чаши Кубка Стэнли: их приготовила бабушка Пьетранджело.
Обновлено в 02:21
Транспорт

В Екатеринбурге часть дороги у «Калины» закроют на ремонт

Дорожные рабочие закроют половину моста. Одна часть дороги будет перекрыта, по другой организуют две полосы для движения в обе стороны.
Обновлено 12 июля в 09:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное