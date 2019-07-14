Политика
Глава NASA объяснил причины отсутствия американцев на Марсе и ЛунеРоссийская газета вчера в 20:45
Брайденстайн рассказал, что в 1990-х и 2000-х годах NASA уже предпринимало попытки вернуться на Луну и высадиться на Марсе, однако эти программы были слишком долгими и дорогими. По этим же причинам США рискуют не высадиться на Луну и в 2024 году.
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Мы бы уже сейчас были на Луне, если бы не политические риски. Откровенно говоря, мы бы уже были на Марсе.
— Джим Брайденстайн, американский политикРБК вчера в 16:37
с чего всё началось
Американские астронавты могли бы уже вновь побывать на Луне и впервые высадиться на Марсе, если бы получили необходимое финансирование раньше, заявил в интервью CBS глава NASA Джим Брайденстайн.РБКвчера в 16:37
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Глава NASA назвал причины, по которым астронавтов США нет на Луне и Марсе
Комсомольская правдавчера в 16:19
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